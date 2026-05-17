Флотилия Global Sumud продолжила путь в Газу от побережья Антальи Корабли миссии пришвартовались в Анталье накануне из-за неблагоприятных погодных условий

Международная флотилия Global Sumud, целью которой является прорыв блокады сектора Газа и доставка гуманитарной помощи жителям эксклава, возобновила свой путь от побережья турецкой Антальи, где.

Флотилия состоит из 54 судов и 426 активистов.

Миссия включает участников из 39 стран, в том числе 96 представителей Турции.

В настоящее время корабли флотилии находятся на расстоянии 340 морских миль от Газы.

«Весенняя миссия 2026» международной флотилии Global Sumud, целью которой являлся прорыв израильской блокады сектора Газа и доставка жизненно необходимой гуманитарной помощи в эксклав, подверглась атаке израильских военных в ночь на 29 апреля у берегов острова Крит.

Израильские военные задержали 177 активистов в 600 морских милях от Газы и в нескольких милях от территориальных вод Греции, впоследствии применив к ним насилие.

Сообщалось, что активисты Абу Кишк и Авила, которых Израиль не освободил после задержания в рамках международной флотилии Global Sumud, а насильно вывез в страну, подверглись интенсивным физическим пыткам на допросах.