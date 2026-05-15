Фестиваль TEKNOFEST Mavi Vatan пройдет 20–23 августа

TEKNOFEST Mavi Vatan («Голубая Родина»), специализированный фестиваль авиации, космоса и технологий, проводимый в Турции с фокусом на военно-морские, подводные и беспилотные морские платформы, пройдет 20–23 августа.

Как сообщили в TEKNOFEST, в прошлом году TEKNOFEST Mavi Vatan был организован впервые в Стамбуле и собрал большое число посетителей.

Программа TEKNOFEST Mavi Vatan, проходящая в рамках крупнейшего в мире авиакосмического и технологического фестиваля, привлекает внимание насыщенной программой и конкурсами — от разработок национального морского флота до подводной робототехники.

В этом году TEKNOFEST Mavi Vatan пройдет под патронажем Министерства промышленности и технологий, Министерства национальной обороны и Фонда технологической команды Турции (T3 Vakfı), а также при участии командования верфи Гёльджюк.

Цель фестиваля — познакомить молодое поколение с морской мощью Турции и ее передовыми технологическими возможностями, формируя сильное видение будущего, основанное на отечественных и национальных технологиях.

На мероприятии молодые таланты смогут превратить свои мечты в реальные технологии, участвуя в конкурсах «Беспилотные подводные системы», «Подводные ракеты» и «Беспилотные морские аппараты». Будущие инженеры и предприниматели своими проектами также будут определять завтрашний день Турции на море.



​​​​​​​На протяжении всего мероприятия организации-партнеры TEKNOFEST развернут свои стенды, где представят деятельность и пообщаются с посетителями.

Гостей TEKNOFEST Mavi Vatan ждет насыщенная программа - экспозиции, где можно осмотреть ключевые корабли военно-морского флота, VR-зоны с играми в виртуальной реальности, конкурсы, направленные на сохранение морских традиций, специальные фотозоны для посетителей, показательные выступления бойцов SAT и SAS (подразделения специального назначения ВМС Турции), интерактивные пространства, посвященные истории мореплавания, а также разнообразные конференции и выставки.