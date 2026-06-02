Советник Махмуда Аббаса заявил, что ограничения на призыв к молитве нарушают свободу вероисповедания

ФАТХ назвал «религиозной войной» инициативы Израиля по запрету азана Советник Махмуда Аббаса заявил, что ограничения на призыв к молитве нарушают свободу вероисповедания

Шейх Махмуд аль-Хеббаш, главный советник президента Палестины Махмуда Аббаса по вопросам религии, заявил, что шаги Израиля по запрету азана в мечетях являются «объявлением религиозной войны».

Аль-Хеббаш выступил с письменным заявлением после того, как законодательная комиссия одобрила законопроект партии «Еврейская сила», возглавляемой ультраправым министром национальной безопасности Израиля Итамаром Бен-Гвиром, предусматривающий запрет на трансляцию азана через громкоговорители в мечетях на палестинских территориях, оккупированных в 1948 году.

Он подчеркнул, что попытки запретить азан в Иерусалиме и на территориях 1948 года представляют собой прямую атаку на мусульман, ислам и свободу вероисповедания, назвав это «объявлением религиозной войны» против священных мест и ритуалов ислама.

По словам аль-Хеббаша, подобные действия отражают политику ненависти и экстремизма, которая, как он утверждает, направлена против палестинского народа и его религиозных ценностей как в исламе, так и в христианстве.

Он также отметил, что атаки на мечети и религиозные ритуалы нарушают международное право, гарантирующее свободу вероисповедания, и заявил, что подобные попытки не смогут «стереть национальную и религиозную идентичность палестинского народа и разорвать его связь с землей».

Отмечается, что израильская полиция в июне 2025 года составила протоколы о нарушениях в отношении трёх мечетей с целью ограничения громкости азана по указанию Бен-Гвира.

Кроме того, партия «Еврейская сила» в декабре 2025 года внесла в парламент законопроект о запрете трансляции азана через громкоговорители в мечетях на территориях, оккупированных в 1948 году.

Для вступления в силу законопроект должен пройти голосование в парламенте, однако дата рассмотрения пока не определена.