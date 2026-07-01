В 2024 году 59,6 млн человек в регионе не могли позволить себе здоровый рацион питания

ФАО: 60 млн человек в Европе и Центральной Азии лишены доступа к здоровому питанию В 2024 году 59,6 млн человек в регионе не могли позволить себе здоровый рацион питания

В Европе и Центральной Азии здоровое питание не могут себе позволить 60 млн человек, следует из нового доклада Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО).

Авторы доклада выявили такие проблемы, как неравенство в сфере питания, рост стоимости продовольствия, распространение ожирения у взрослых и избыточной массы тела у детей.

Распространенность недоедания в регионе держится с 2006 года на уровне ниже 2,5%, что значительно ниже общемировых показателей в 8,2% по состоянию на 2024 год. Центральная Азия – это единственный субрегион, где распространенность недоедания по-прежнему превышает это пороговое значение и составила 2,8% как в 2023, так и в 2024 году.



Страны Европы и Центральной Азии добились значительного прогресса в укреплении продовольственной безопасности, однако проблемы питания и рациона питания еще не полностью решены, отметил Виорел Гуцу, заместитель гендиректора и региональный представитель ФАО. «Возросшие затраты, неравномерный доступ к питательным продуктам и сохраняющиеся различия между субрегионами требуют скоординированных усилий в нашем стремлении построить мир без голода», - сказал он.

Сообщается, что в 2024 году 59,6 млн человек в регионе не могли позволить себе здоровый рацион питания, что на 3,1 млн человек меньше по сравнению с 2023 годом.

В докладе отмечаются значительные различия между субрегионами. Наименее благополучная ситуация сложилась в странах Кавказа, где 15% населения не имеют возможность обеспечить себе здоровое питание. На втором месте – Центральная Азия – 14%.

Показатели в сфере питания детей свидетельствуют о неоднозначности картины. Распространенность задержки роста среди детей в возрасте до пяти лет оставалась низкой и составила 4,6% в 2024 году, что значительно ниже общемирового значения в 23,2%. В тех субрегионах, где имелись данные, показатели истощения также находились значительно ниже среднемировых значений.

При этом распространенность избыточной массы тела среди детей до пяти лет составила 7,5% в 2024 году, превысив общемировой показатель в 5,5 %.

В докладе также говорится о росте масштабов проблемы ожирения среди взрослых. Распространенность ожирения среди взрослых в Европе и Центральной Азии увеличилась с 16,7% в 2000 году до 22,6% в 2022 году, что значительно превышает среднемировой уровень в 15,8 процентов. Почти во всех странах, по которым имеются данные, в 2022 году уровень ожирения среди взрослых был выше, чем десять лет назад.

Анемия среди женщин в возрасте от 15 до 49 лет также требует постоянного внимания. Ее распространенность в регионе выросла с 17,6% в 2012 году до 21,3% в 2023 году. Распространенность анемии остается ниже среднемирового уровня в 30,7%, но в Центральной Азии и на Кавказе этот показатель немного превысил среднемировое значение.

В ФАО подчеркивают, что для достижения второй Цели устойчивого развития к 2030 году необходима непрерывная и скоординированная трансформация агропродовольственных систем. Сюда входит улучшение доступа к здоровым и экономически доступным рационам питания, повышение устойчивости к потрясениям и обеспечение учета в мерах политики интересов уязвимых групп населения, включая мелких фермеров, женщин и молодежь.

Доклад ФАО призван оказать поддержку правительствам и партнерам во всех секторах, включая гражданское общество и частный сектор, в ускорении прогресса на пути к созданию свободного от голода региона.