Эксперт Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН рассказал «Анадолу» о влиянии изменения климата на водные экосистемы и будущем устойчивого рыболовства

ФАО: Изменение климата и загрязнение создают новые вызовы для рыболовства и аквакультуры Эксперт Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН рассказал «Анадолу» о влиянии изменения климата на водные экосистемы и будущем устойчивого рыболовства

Рыболовство и аквакультура играют все более важную роль в обеспечении мировой продовольственной безопасности, однако сектор сталкивается с серьезными экологическими вызовами, связанными с изменением климата, загрязнением окружающей среды, утратой естественных мест обитания и сокращением биологического разнообразия.

Об этом «Анадолу» заявил Хайдар Ферсой, старший специалист по рыболовству и аквакультуре Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), базирующийся в Анкаре.

По словам эксперта, мировое производство рыбы и других водных биоресурсов достигло рекордных показателей за всю историю, при этом особую роль в удовлетворении растущего спроса играет аквакультура.

«Вместе с тем изменение климата, загрязнение окружающей среды, утрата естественных мест обитания и экосистем, а также сокращение биологического разнообразия негативно сказываются на устойчивом использовании и сохранении водных ресурсов», — отметил Ферсой.

Он подчеркнул, что экологические изменения в водных экосистемах оказывают прямое воздействие на запасы рыбы, видовое разнообразие и здоровье экосистем.

Повышение температуры морской воды, учащение экстремальных погодных явлений, загрязнение и деградация прибрежных зон изменяют ареалы распространения и продуктивность многих видов рыб. Это создает серьезные угрозы для средств к существованию общин, зависящих от рыболовства, а также для продовольственной безопасности.





Научный подход способен смягчить негативные последствия

По словам эксперта ФАО, несмотря на существующие угрозы, негативное воздействие экологических изменений можно смягчить при правильном управлении и развитии научных исследований.

«Эффективное управление рыбными запасами, сохранение естественных мест обитания, снижение загрязнения и укрепление мер по адаптации к изменению климата имеют огромное значение для устойчивости водных биоресурсов», — заявил Ферсой.

Он отметил, что текущую ситуацию следует рассматривать не только как отражение проблем, но и как возможность для устойчивой трансформации.

Будущее рыболовства и аквакультуры, по его словам, зависит от распространения экосистемного подхода к управлению, сохранения природных ресурсов, повышения способности адаптироваться к изменению климата и поддержки устойчивых методов производства.

«Прогресс в этих областях будет способствовать как обеспечению продовольственной безопасности, так и передаче водных ресурсов будущим поколениям», — подчеркнул эксперт.



Турецкие моря сталкиваются с экологическим давлением

Ферсой отметил, что в Турции изменение климата, загрязнение окружающей среды и утрата естественных мест обитания оказывают все более заметное воздействие на моря, озера, реки и водно-болотные угодья.

По его словам, особенно заметным становится воздействие изменения климата на морскую среду. Средиземное море считается одним из регионов, где климатические изменения проявляются наиболее отчетливо. «Повышение температуры морской воды может изменять ареалы распространения, миграционные маршруты и периоды размножения некоторых видов рыб», — сообщил эксперт.

Cпециалист отметил, что особенно в Средиземном и Эгейском морях распространение теплолюбивых видов приводит к изменениям в видовом составе.

Кроме того, увеличение численности чужеродных и инвазивных видов создает дополнительную нагрузку на морские экосистемы, добавил он.



Загрязнение остается одной из главных угроз

Одной из наиболее серьезных проблем для морских и пресноводных экосистем Турции является загрязнение.

По словам Ферсоя, бытовые и промышленные отходы, загрязнители от сельскохозяйственной деятельности, пластиковый мусор и морской сор негативно влияют на качество воды. «Случаи появления муцилажа (морской слизи) в Мраморном море в последние годы наглядно продемонстрировали, насколько уязвимыми стали моря перед экологическим давлением», — отметил он.

Эксперт пояснил, что муцилаж может затрагивать не только поверхность воды, но и донные местообитания, оказывая негативное воздействие на рыб и другие водные организмы.

Отдельное внимание, по его словам, необходимо уделять Черному морю в силу его уникальной структуры.

На определенной глубине в Черном море естественным образом образуется слой воды, лишенный кислорода. Поэтому большое значение имеет охрана верхних слоев, где сосредоточена жизнь.

Такие факторы, как потепление, загрязнение и избыточная биогенная нагрузка, могут усиливать давление на эту хрупкую структуру.

Изменения затрагивают также внутренние воды Турции

Ферсой отметил, что аналогичные процессы наблюдаются и во внутренних водах страны.

Изменения в режиме осадков, учащение засушливых периодов, колебания уровня воды и ухудшение ее качества могут оказывать воздействие на рыбные сообщества в озерах, водохранилищах и реках. «Сокращение водно-болотных угодий и сужение мест обитания также ведут к серьезным последствиям для биологического разнообразия», — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что интенсивное использование прибрежных зон, утрата водно-болотных угодий и повреждение таких ценных местообитаний, как морские водорослевые луга, влияют на кормовые, ростовые и нерестовые площади многих видов.

Эти зоны имеют фундаментальное значение для восполнения рыбных запасов и здорового функционирования экосистем.





Изменения в морских экосистемах становятся долгосрочным процессом

По словам Ферсоя, научные данные и оценки показывают, что значительная часть наблюдаемых в морях изменений является не временным явлением, а частью долгосрочной трансформации.

По мере усиления воздействия изменения климата в структуре морских экосистем, видовом разнообразии и распределении рыбных запасов происходят все более заметные изменения, сказал специалист.

Он отметил, что одни виды рыб перемещаются в более прохладные воды или на большие глубины, тогда как другие виды, способные адаптироваться к теплым условиям, осваивают новые районы.

В результате меняются привычные схемы распределения видов, а видовой состав некоторых регионов постепенно трансформируется. «Эти изменения означают не просто перемещение видов. Пищевые связи, периоды размножения и общий баланс экосистем также подвергаются воздействию этого процесса», — отметил эксперт ФАО.

Он добавил, что особенно сложной становится ситуация с видами, имеющими высокую экономическую ценность и совершающими миграции на больших акваториях.



«Голубая трансформация» как основа устойчивого развития

Ферсой подчеркнул, что наиболее эффективный подход к сохранению рыболовных ресурсов заключается в рассмотрении их не только с точки зрения промысла, но и как части водных продовольственных систем — от производства до потребления.

На этом понимании основан подход ФАО «Голубая трансформация». Его основная цель заключается в повышении эффективности, устойчивости, инклюзивности и экологической устойчивости водных продовольственных систем при одновременном укреплении продовольственной безопасности и средств к существованию, уточнил он.

По словам эксперта, важнейшей мерой является ведение всей рыболовной деятельности на основе научных данных и эффективного управления.

Комплексный подход к сохранению ресурсов

Ферсой отметил важность укрепления экосистемного подхода к управлению.

Сохранение критически важных местообитаний — морских водорослевых лугов, водно-болотных угодий, дельт, лагун, устьев рек и нерестилищ рыб — а также восстановление поврежденных зон способствуют повышению воспроизводственного потенциала запасов.

По его словам, во внутренних водах утрата местообитаний, загрязнение и изменение климата входят в число наиболее серьезных факторов давления, поэтому комплексные подходы к управлению на уровне водосборных бассейнов имеют большое значение.

Также необходимо интегрировать адаптацию к изменению климата в политику в области рыболовства, добавил эксперт.

Создание систем раннего предупреждения, применение гибких управленческих инструментов, учитывающих меняющееся распределение запасов, и укрепление регионального сотрудничества по совместным запасам будут приобретать все большее значение, считает Ферсой.

Турция может стать важным участником «Голубой трансформации»

По словам эксперта ФАО, укрепление цепочек создания стоимости водных пищевых продуктов также является важным направлением работы.

Сокращение послепромысловых потерь, повышение пищевой безопасности, совершенствование перерабатывающей и холодильной инфраструктуры, расширение доступа мелких производителей к рынкам и поддержка более активного участия женщин и молодежи позволяют получать больше экономической и социальной выгоды от существующих ресурсов, сказал он.

Собеседник агентства также обратил внимание на то, что существуют успешные примеры применения научно обоснованных управленческих мер, благодаря которым состояние рыбных запасов улучшилось.

В Средиземном и Черном морях показатели устойчивости некоторых запасов демонстрируют положительную динамику. Он подчеркнул, что эти подходы имеют особое значение и для Турции, которая благодаря своим морям, внутренним водам и развивающемуся сектору аквакультуры является непосредственным участником процессов «Голубой трансформации».

Совместные программы Турции с ФАО и региональные проекты способствуют обмену знаниями, развитию потенциала и распространению передовых практик, добавил эксперт.



Резюмируя, Хайдар Ферсой выделил основные меры, которые способны обеспечить сохранение рыболовных ресурсов - научно обоснованное управление рыболовством, сохранение и восстановление экосистем, учет адаптации к изменению климата при принятии решений, снижение загрязнения, предотвращение незаконной деятельности, развитие устойчивой аквакультуры, и укрепление цепочек создания стоимости водных пищевых продуктов.

По словам эксперта, подход ФАО «Голубая трансформация» объединяет все эти элементы в единую систему и предлагает дорожную карту как для глобального уровня, так и для применения в условиях Турции.