У побережья южной Италии произошло землетрясение магнитудой 6,2 Подземные толчки были зафиксированы около 00:12 по местному времени примерно в 40 километрах от побережья Калабрии

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья региона Калабрия на юго-западе Италии. Об этом сообщили в Национальном институте геофизики и вулканологии Италии (INGV).

Подземные толчки были зафиксированы около 00:12 по местному времени примерно в 40 километрах от побережья Калабрии.

Очаг землетрясения залегал на глубине 250 километров.

Как сообщают местные СМИ, предварительные оценки говорят о том, что землетрясение не привело к человеческим жертвам и материальному ущербу. Тем не менее мощные подземные толчки вызвали панику среди жителей регионов Калабрия, Сицилия и Апулия.

Ранее в тот же день беспокойство у местного населения вызвало землетрясение магнитудой 4,6, произошедшее в районе Кампи-Флегрей — вулканической зоне повышенной сейсмической активности недалеко от Неаполя.