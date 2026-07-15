Прогулочный катер длиной около 50 футов перевернулся и затонул недалеко от острова Алькатрас

У побережья Сан-Франциско перевернулось судно: один человек погиб, трое пропали без вести Прогулочный катер длиной около 50 футов перевернулся и затонул недалеко от острова Алькатрас

У побережья города Сан-Франциско штата Калифорния в США перевернулась лодка, в результате чего один человек погиб, еще трое числятся пропавшими без вести.

Власти Сан-Франциско сообщили, что судно, на борту которого находились в основном члены одной семьи, перевернулось недалеко от туристического острова Алькатрас. По данным властей, прибывшие на место спасатели обнаружили лодку «почти полностью затонувшей» с работающим двигателем.

Как пишут местные СМИ, днем 14 июля 2026 года в заливе Сан-Франциско, примерно в 600 ярдах от острова Алькатрас, перевернулось 50-футовое трехпалубное судно.

На борту находились 20 человек, участвовавших в поминальной службе. В результате инцидента 1 человек погиб, 16 были спасены, трое числятся пропавшими без вести.



В масштабных поисках участвуют береговая охрана, вертолеты и пожарные катера.

Первоначально предполагалось, что причиной происшествия мог стать пожар, однако пока доказательств не найдено. Сообщается, что у нескольких пострадавших не зафиксировано следов ожогов.

