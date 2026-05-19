У здания Управления вооружений в Дамаске прогремел взрыв

Недалеко от здания Управления вооружений, подведомственного Минобороны Сирии, прогремел взрыв.

После взрыва, причина которого пока неизвестна, в район Дувейла были направлены бригады скорой помощи и службы безопасности. Очевидцы сообщили о пострадавших в результате инцидента.

Государственный телеканал «Аль-Ихбария» сообщил, что взрыв прогремел в районе Баб-Шарки в Дамаске, его характер устанавливается.

Официальные лица пока не комментировали сообщения.​​​​​​​

