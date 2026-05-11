Хантавирус выявлен у одного гражданина Франции и одного гражданина США

У двух эвакуированных с судна «MV Hondius» пассажиров выявили хантавирус Хантавирус выявлен у одного гражданина Франции и одного гражданина США

У двух пассажиров судна «MV Hondius» - граждан Франции и США после высадки выявили хантавирус.

Глава Минздрава Франции Стефани Рист сообщила на брифинге, что у одного из пяти эвакуированных с судна граждан Франции тест на хантавирус оказался положительным.

По словам министра, женщина-пассажир почувствовала недомогание вскоре после эвакуации. Тесты остальных четырех пассажиров дали отрицательный результат, отметила Рист.

Министр сообщила, что все пятеро граждан Франции будут помещены на карантин в столице страны, Париже.

Тест одного из граждан США дал положительный результат



Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) сообщило на странице в соцсети, что с борта «MV Hondius» сошли 17 граждан США, и двое из них были помещены под наблюдение в связи с необходимостью повышенной осторожности.

«У одного пассажира тест на хантавирус дал слабоположительный результат, а у другого наблюдаются незначительные симптомы», - отметили в ведомстве.

Эвакуированные американцы будут размещены в Медицинском центре университета Небраска, где пройдут детальное клиническое обследование.

Хантавирус



Известно, что хантавирус в основном передается при вдыхании воздуха, загрязненного частицами высохших фекалий, мочи или слюны грызунов, а иногда при укусе или царапания грызуном.

Среди симптомов - лихорадка, усталость и мышечные боли.

Вирус также может приводить к дыхательной недостаточности, а в некоторых случаях протекает в форме внутренних кровотечений и почечной недостаточности.

