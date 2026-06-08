У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,8

Yasin Yorgancı, Emre Aytekin, Elmira Ekberova
08 Июня 2026•Обновить: 08 Июня 2026
Землетрясение магнитудой 7,8 произошло в южной части Филиппин на острове Минданао.
Как сообщает Геологическая служба США (USGS), подземные толчки были зафиксированы в 26 километрах к юго-западу от муниципалитета Каблалан в регионе Соксксарген провинции Саранггани.
По данным USGS, очаг землетрясения залегал на глубине 55,2 километра.
После основного землетрясения были зарегистрированы 10 афтершоков магнитудой от 4,6 до 6,5. В регионе и соседних странах были выпущены предупреждения о возможной угрозе цунами.
Президент Филиппин предупредил об угрозе цунами
Директор Филиппинского института вулканологии и сейсмологии Тересито Баколкол сообщил агентству Associated Press (AP), что наземные станции наблюдения за цунами зафиксировали волны высотой до одного метра в провинциях Султан-Кударат и Саранггани.
Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший призвал жителей прибрежных и других уязвимых районов немедленно переместиться на возвышенности.
По его словам, правительство уже приступило к реагированию на ситуацию, а службы по ликвидации последствий стихийных бедствий приведены в состояние готовности.
Метеорологическое управление Малайзии также выпустило предупреждение о цунами для штата Сабах на острове Борнео.
Филиппины расположены в так называемом Тихоокеанском огненном кольце — зоне высокой сейсмической и вулканической активности, где сильные землетрясения происходят регулярно.