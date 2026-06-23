Серия землетрясений 22 июня магнитудой от 1,0 до 4,4 произошла на удалении 30 километров от Севастополя, четыре из них ощущались на суше

У берегов Севастополя зафиксировали 20 землетрясений за 22 июня Серия землетрясений 22 июня магнитудой от 1,0 до 4,4 произошла на удалении 30 километров от Севастополя, четыре из них ощущались на суше

Новое слабое землетрясение произошло минувшей ночью в Черном море у берегов Севастополя, которе стало двадцатым за понедельник. Об этом сообщила РИА Новости заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Марина Бондарь.

«Последнее зарегистрированное землетрясение в Черном море в Севастопольском районе №1 было вчера в 22.21 мск. Оно было слабое, магнитудой 1,7, и стало двадцатым за 22 июня. На данный момент новых толчков не зарегистрировано», - сказала Бондарь.

Замдиректора отметила, что серия землетрясений 22 июня магнитудой от 1,0 до 4,4 произошла на удалении 30 километров от Севастополя, четыре из них ощущались на суше.