У берегов Севастополя зафиксировали 20 землетрясений за 22 июня

Olga Keskin
23 Июня 2026•Обновить: 23 Июня 2026
Новое слабое землетрясение произошло минувшей ночью в Черном море у берегов Севастополя, которе стало двадцатым за понедельник. Об этом сообщила РИА Новости заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Марина Бондарь.
«Последнее зарегистрированное землетрясение в Черном море в Севастопольском районе №1 было вчера в 22.21 мск. Оно было слабое, магнитудой 1,7, и стало двадцатым за 22 июня. На данный момент новых толчков не зарегистрировано», - сказала Бондарь.
Замдиректора отметила, что серия землетрясений 22 июня магнитудой от 1,0 до 4,4 произошла на удалении 30 километров от Севастополя, четыре из них ощущались на суше.