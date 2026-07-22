В результате авиакатастрофы, ставшей одной из причин введения обязательного инструктажа по безопасности на коммерческих рейсах, погибли 52 человека

У берегов Пуэрто-Рико обнаружили обломки самолета, потерпевшего крушение в 1952 году В результате авиакатастрофы, ставшей одной из причин введения обязательного инструктажа по безопасности на коммерческих рейсах, погибли 52 человека

У берегов Пуэрто-Рико обнаружены обломки самолета, который потерпел крушение в Атлантическом океане в 1952 году, в результате чего погибли 52 человека.

Поиски самолета, упавшего в океан 74 года назад, завершились успешно благодаря совместной работе американского Фонда авиационного и морского наследия (Air/Sea Heritage Foundation) и его партнеров.

Как сообщается на сайте организации, после многолетних поисков 2 июня исследователи с помощью подводного беспилотного аппарата обнаружили фюзеляж и хвостовую часть самолета на глубине около 610 метров.

Отмечается, что ключевую роль в обнаружении обломков сыграли материалы судебного разбирательства, проходившего в Пуэрто-Рико после катастрофы, а также карта, составленная на основе оценок американских военных летчиков, ставших свидетелями происшествия и указавших предполагаемое место падения самолета.

Самолет Douglas DC-4, принадлежавший американской авиакомпании Pan American, потерпел крушение 11 июля 1952 года вскоре после взлета, упав в океан. В результате авиакатастрофы погибли 52 человека.

Эта трагедия вошла в историю как один из поворотных моментов в развитии гражданской авиации, поскольку впоследствии именно она стала одной из причин введения обязательного инструктажа пассажиров по мерам безопасности перед коммерческими авиарейсами.