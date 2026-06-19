У берегов Камчатки произошли два землетрясения магнитудой до 6,3 Согласно данным Центра цунами, возможен подход волны к берегу

У берегов Камчатки зафиксировали два подземных толчка, магнитуда одного из которых составила 6,3. Об этом сообщала пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«Сразу два подземных толчка зарегистрированы у берегов Камчатки. Согласно данным Центра цунами, возможен подход волны к берегу Петропавловска-Камчатского городского округа в 19:53 (10:53 мск) - 0,06 метра, к берегу поселка Усть-Камчатск Усть-Камчатского округа в 19:33 (10:33 мск) - 0,25 метра, к берегу села Никольского Алеутского округа в 19:29 (10:29 мск) - 0,38 метра», - говорится в сообщении.

Как сообщают российские СМИ со ссылкой на Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, в 6:51 UTC на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,6. Второй толчок был зарегистрирован в Тихом океане, в 183 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 15,4 километра. На сейсмостанции «Южно-Сахалинск»его магнитуду оценили в 6,7.

На Камчатке 30 июля 2025 года произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8.