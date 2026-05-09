Ушаков: Путин неоднократно заявлял о готовности принять Зеленского в Москве Помощник президента РФ также сообщил, что представители российской и американской администрации в течение двух дней вели переговоры по перемирию между РФ и Украиной в честь празднования Дня Победы

Президент РФ Владимир Путин не раз отмечал готовность встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским в Москве. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя сообщения о том, что премьер Словакии Роберт Фицо может передать Путину послание Зеленского о позиции Украины по переговорам.

«Ну это старые сигналы, которые передавались через многих лиц, в том числе через [президента США Дональда] Трампа. И наш президент несколько раз отвечал, что, если он хочет, пожалуйста, пусть звонит в Москву, мы готовы принять, вести переговоры. Пусть звонит. Чего он передает, а потом все зависает в воздухе», - сказал Ушаков, слова которого приводят российские СМИ.

«С учетом, в частности, наших предупреждений в адрес Киева, активизировались наши контакты с американцами, в ходе которых мы договорились о перемирии», - сообщил Ушаков.

«Два дня вели переговоры на этот счет по телефону представители российской администрации и американской. До чего договорились: вчера объявил Трамп, и я по поручению президента подтвердил», - указал он.

При этом представитель Кремля назвал «неподкрепленной» надежду Трампа на продление перемирия с Украиной. «Но человек надеется, может, верит, почему нет, и способствует этому», - отметил он.

По словам Ушакова, Россия вела подготовку списков военнопленных на обмен еще до объявления о перемирии. «И мы передавали списки украинской стороне. А от них реакции не было», - сказал он.

«Насколько я знаю, вот сегодня в течение дня службы должны активно работать со списками, и, если договорятся по своим каналам, то начнется обмен, так я полагаю», - указал представитель Кремля, сделал акцент на том, что «в начале нужно провести черновую работу».