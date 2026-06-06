«Я свои контакты не анонсирую, но они есть», - помощник президента России

Ушаков: Поездка Уиткоффа и Кушнера в РФ готовится «Я свои контакты не анонсирую, но они есть», - помощник президента России

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что находится в контакте со американскими переговорщиками Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

«Я свои контакты не анонсирую, но они есть», - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Говоря о планах американских переговорщиков посетить РФ, Ушаков заявил, что «поездка готовится, но сроки еще не согласованы».

Представитель Кремля считает, что возможности дипломатии в вопросе урегулирования конфликта в Украине еще не исчерпаны. «Закончится военный конфликт, начнутся переговоры о долгосрочном мире с Украиной», - сказал он.

Отвечая на вопрос, через кого Киев пытается поддерживать непубличные контакты с Москвой, Ушаков сказал, что «периодически они происходят». «Поскольку вы говорите о непубличных контактах, я не могу что-то такое вам сказать насчет конкретных лиц, которые эти непубличные контакты могут поддерживать», - указал он.

При этом представитель Кремля отметил, что «американцы заняты больше иранским кризисом», в связи с чем «украинские дела отходят на второй план».

«И наши украинские дела отходят на второй план, и, так сказать, отмежевываясь в какой-то степени от этого большого для нас и меньшего для них вопроса, они показывают, что, в принципе, на какой стороне были с самого начала конфликта с некоторыми я бы сказал нюансы», - сказал Ушаков.

Комментируя открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского с предложением о встрече, помощник президента РФ заявил, что «там несколько страниц хамства, просто хамства».

«И в конце одно предложение, которое всем давно было хорошо известно, на которое российская сторона давала свой ответ», - указал он.