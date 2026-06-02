Тысячи педагогов, входящих в Национальный координационный комитет работников образования (CNTE), прошли маршем к площади Сокало в Мехико в знак поддержки начавшейся по всей стране бессрочной акции протеста

Учителя в Мексике объявили бессрочную забастовку в знак протеста против условий труда Тысячи педагогов, входящих в Национальный координационный комитет работников образования (CNTE), прошли маршем к площади Сокало в Мехико в знак поддержки начавшейся по всей стране бессрочной акции протеста

Тысячи учителей в Мексике объявили о начале бессрочной общенациональной забастовки с требованием улучшить условия труда.

Тысячи педагогов, входящих в Национальный координационный комитет работников образования (CNTE), прошли маршем к площади Сокало в столице страны Мехико в знак поддержки начавшейся по всей стране бессрочной акции протеста.



Силы безопасности установили бетонные блоки и металлические заграждения в историческом центре города, чтобы не допустить демонстрантов на площадь, где расположен Национальный дворец.

Выступая на пресс-конференции перед началом марша, представитель 9-го регионального отделения CNTE в штате Мехико Педро Эрнандес заявил, что власти ограничивают право граждан на протест.

«Установление здесь бетонных блоков неприемлемо. Мы продолжим находиться на площади Сокало в случае необходимости. Мы требуем улучшения условий труда и повышения заработной платы учителей», — сказал он.

По словам Эрнандеса, акцию поддержали жители районов, затронутых проектами, связанными с проведением чемпионата мира по футболу, а также представители транспортной отрасли и фермеры.

«Сегодня, за десять дней до начала матча чемпионата мира, именно мы даем первый свисток. Этот свисток — демонстрация того, что требования народа по-прежнему актуальны», — отметил он.

Представитель 22-го регионального отделения CNTE в штате Оахака Дженни Арасели Перес заявила, что правительство будет нести ответственность за любые возможные негативные последствия протестов.

CNTE, обладающий сильными позициями в южных штатах Оахака, Чьяпас и Герреро, требует реформирования пенсионной системы для учителей, повышения зарплат и пересмотра государственной политики в сфере образования.

Между тем президент Мексики Клаудия Шейнбаум на пресс-конференции заявила, что власти готовы выполнить реализуемые требования учителей и уделяют приоритетное внимание процессу диалога.