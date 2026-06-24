Ученые пришли к выводу, что этот кратер в регионе Пилбара старше кратера Яррабубба (возраст которого составляет 2,2 миллиарда лет) — ранее считавшегося самым древним

Ученые считают, что кратер в Австралии является самым древним местом падения метеорита на Земле Ученые пришли к выводу, что этот кратер в регионе Пилбара старше кратера Яррабубба (возраст которого составляет 2,2 миллиарда лет) — ранее считавшегося самым древним

Австралийские ученые установили, что астероидный кратер в регионе Пилбара, возраст которого составляет 3 миллиарда лет, является самым древним местом падения метеорита на Земле.



Исследователи из австралийского Университета Кертина изучили породы вокруг кратера «North Pole Dome» в регионе Пилбара.



С целью определения точного возраста кратера ученые проанализировали конусообразные породы — редкие геологические образования, образовавшиеся в результате ударных волн, возникающих при падении метеоритов.



Исследователи, пытавшиеся рассчитать возраст апатита — минерала фосфата кальция, образовавшегося в трещинах горных пород после удара, а также «молниеобразных» образований в цирконе, вкрапленном в базальтовую породу, заявили, что кратер образовался в результате падения метеорита на Землю 3 миллиарда лет назад.



Ученые пришли к выводу, что этот кратер старше кратера Яррабубба (возраст которого составляет 2,2 миллиарда лет) — ранее считавшегося самым древним — и что это свидетельствует о самом древнем метеорите, упавшем на Землю.



Результаты исследования опубликованы в журнале «Geology».

