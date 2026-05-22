Участники флотилии Global Sumud рассказали об израильском насилии после задержания Активисты заявили «Анадолу», что их волокли по земле, удерживали в стресс-позе, избивали и унижали

Активисты международной флотилии Global Sumud, направлявшиеся для прорыва израильской блокады и доставки гуманитарной помощи в Газу, рассказали «Анадолу» о насилии, которому подверглись со стороны Израиля после задержания.

Австралийский врач Уэбб-Пуллман присоединилась к флотилии, как и другие медицинские работники, для оказания гуманитарной и медицинской помощи Газе.

По словам Уэбб-Пуллман, ей всегда было известно о «жестоком обращении» с палестинским народом и особенно об атаках на медицинские услуги. «Поэтому для нас было очень важно стать частью этой флотилии, чтобы доставить медицинскую помощь людям, остро нуждающимся в помощи», - заявила она.

Врач рассказала, что военные действовали «очень агрессивно» во время атаки на флотилию, активистов пересаживали на корабли израильских ВМС, применяя силу. В порту участников флотилии волокли по земле и удерживали в стресс-позе.

«Нас продержали более часа, и все это время израильские солдаты неоднократно включали государственный гимн. Они говорили: «Добро пожаловать в Израиль», при этом били и пинали людей. Такое поведение продолжалось все время, пока мы там находились. Это было очень унизительно», - отметил она.

Уэбб-Пуллман подчеркнула, что активисты флотилии собрались со всего мира с целью помогать людям. «Мы не преступники», - подчеркнула доктор.

Она также отметила, что со стороны Израиля медицинская помощь не оказывалась вообще, и медицинским работникам, которые сами подвергались насилию, приходилось заботиться о больных на лодке.

Другой участник флотилии, гражданин Франции Адриен Жуан показал шрамы и синяки на теле как подтверждение физического насилия со стороны израильских военных.

Жуан заявил, что насилию подверглись все на лодке. «Это было похоже на пытку, но это ничто по сравнению с тем, что они делают палестинцам», - отметил активист.

Он обратил внимание на то, что Израиль по-разному вмешивался в ситуацию на каждой лодке. По лодке, в которой находился Жуан, не стреляли, но военные применили насилие в отношении активистов, хотя с самого начала те не оказывали никакого сопротивления. «Во время вмешательства я не реагировал на них и не отвечал. Но они все равно применили насилие без всякой причины. Они делают это систематически», - добавил он.

Это несравнимо с тем, что переживают палестинцы

Бельгийский активист Арно Мейне рассказал, что после израильского вмешательства их поместили на корабль, переоборудованный под изолятор, и все прибыли туда с ранениями.

Мейне подчеркнул, что на корабле у многих были переломы и черепно-мозговые травмы, а также имели место случаи сексуального насилия. «Мы пережили очень тяжелые вещи, но это даже не сравнимо с тем, что переживают палестинцы», — сказал он.



422 участника международной флотилии Global Sumud, включая 85 граждан Турции, были доставлены самолета THY в Стамбул в четверг, 21 мая.

Нападения израильской армии на Global Sumud

«Весенняя миссия 2026» флотилии Global Sumud, целью которой был прорыв блокады сектора Газа и доставка жизненно важной гуманитарной помощи, в ночь на 29 апреля подверглась незаконному вмешательству израильской армии в нескольких морских милях от греческих территориальных вод у берегов острова Крит.

Во время атаки в международных водах, в 600 морских милях от Газы, израильские военные задержали 177 активистов. Сообщалось о жестоком обращении с задержанными.

18 мая израильская армия совершила новое нападение на флотилию, состоящую из 50 судов, на борту которых находились 428 активистов из 44 стран, когда она следовала в сторону Газы в международных водах, и незаконно задержала активистов.

В августе 2025 года израильская армия также совершила аналогичное нападение на Global Sumud, которая направлялась в Газу на более чем 40 судах с 500 активистами из более чем 44 стран.