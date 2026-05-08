Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 9 мая Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Президент Эрдоган: Турецкий оборонпром в числе мировых лидеров

Президент Эрдоган принял вице-президента ОАЭ

Анкара и Эр-Рияд обсудили сотрудничество

Министр национальной обороны Турции провел встречу с ливийскими военными деятелями

Глава МИД Турции обсудил с иранским коллегой ход переговоров между Ираном и США

Турецкие компании подписали на выставке SAHA 2026 экспортные контракты на $8 млрд

Президент ТРСК Туфан Эрхюрман провел встречу с лидером греческой администрации

В рамках учений EFES-2026 ВС Турции осуществлены десантные и штурмовые операции

Круизный лайнер «Astoria Grande» с 808 пассажирами на борту прибыл в Самсун

Трамп анонсировал трехдневное перемирие между РФ и Украиной

Токаев и Мирзиёев посетят Москву для участия в мероприятиях ко Дню Победы

Число погибших в результате атак Израиля на Ливан со 2 марта возросло до 2 759

Гражданин США попросил убежище в Испании, заявив о несогласии с политикой Трампа

Президент: B Азербайджане этническое и религиозное разнообразие оберегается как национальное достояние

Лавров обсудил с главами МИД Саудовской Аравии и ОАЭ ситуацию вокруг Ормузского пролива

Докладчики ООН: Израиль должен немедленно освободить задержанных активистов «Глобального флота Сумуд»

РФ: США «отодвинули» Совбез ООН от процесса израильско-палестинского урегулирования

Зеленский подтвердил трехдневное перемирие, анонсированное Трампом

Reform UK лидирует на местных выборах в Британии

В Баку назвали провокацией демонстрацию искаженной карты Азербайджана в эфире российского телеканала

CENTCOM: США блокируют заход и выход более 70 танкеров в иранские порты

Израильские СМИ: Турция создает «Империю Голубой Родины»

Корейским предпринимателям презентовали инвестиционные возможности Казахстана

В «Росатоме» сообщили о постепенном оживлении на площадке АЭС «Бушер» в Иране

Зеленский подписал указ «о проведении парада в Москве»

В Ашхабаде обсудили перспективы туркмено-грузинского экономического сотрудничества

Министр финансов Израиля заявил о необходимости изменения границ в результате войны

Прокуратура Парижа начала расследование в отношении Илона Маска

Иранское информагентство Fars: В Ормузском проливе происходят столкновения между иранскими ВС и США

Госсекретарь США: Вашингтон ожидает ответа от Ирана

Число погибших в результате атаки Израиля на Ливан возросло до 14

Президент Ирана: Основная политика Ирана заключается в развитии отношений в духе взаимного уважения

Путин назвал «актом террористического характера» удар по центру организации воздушного движения

Агентство Fars: между ВС Ирана и США происходят столкновения в Ормузском проливе

Трамп заявил, что соглашение с Ираном «может быть достигнуто в любой момент»

В Киеве заявили об активизации гуманитарного сотрудничества Украины и США

Узбекистан и Беларусь обсудили развитие сотрудничества в сфере ядерной безопасности

Иранские СМИ: столкновения между ВС Ирана и США в Ормузском проливе прекратились

В Кремле подтвердили «приемлемость» инициативы Трампа о трехдневном перемирии с Украиной

ОАЭ сообщили о трех пострадавших в результате атаки Ирана

Суд в США признал пошлины Трампа незаконными

Закрытие Ормузского пролива усугубляет гуманитарный кризис в Сомали

ОАЭ сообщили о размещении боевых самолетов Египта на территории страны

МИД Кубы: США выбрали опасный путь, который может привести к массовой расправе в стране

Премьер: В Армении не было мира с первого дня независимости

США в Оманском заливе вывели из строя два судна, направлявшиеся в Иран

В СБ ООН обсудили насилие со стороны израильских оккупантов и ухудшение ситуации на Западном берегу

В РФ с сожалением восприняли отказ сухогрузу Panormitis разгрузить зерно в израильской Хайфе

Трамп: атакованные Ираном эсминцы не получили урона

Токаев поздравил Папу Римского Льва XIV с первой годовщиной понтификата

Иран сообщил о захвате иностранного нефтяного танкера

ЕС: необходимо увидеть готовность РФ для серьезных мирных переговоров

В аэропортах на юге России сняты ограничения на полеты