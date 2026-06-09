Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 9 июня

Президент Эрдоган встретил временного президента Венесуэлы Дельси Родригес торжественной церемонией
Министр иностранных дел Турции: мир в Украине имеет решающее значение для региональной безопасности
Глава национальной разведки Турции Ибрагим Калын принимает участие в переговорах по Газе
МИД: Турция удовлетворена итогами парламентских выборов в Армении
Министр иностранных дел Армении выразил надежду на полную нормализацию отношений с Турцией
На конференции «AI Tomorrow Summit 2026» в Анкаре рассмотрели разносторонние аспекты искусственного интеллекта
Глава МИД Турции встретился с коллегами из Грузии и Азербайджана
Лавров: письмо Зеленского Путину показало, что Киеву «не нужны переговоры»
Зеленский провел переговоры Виткоффом и Кушнером
Итальянские прокуроры проводят расследование в отношении израильского министра Итамара Бен-Гвира
Германия отказалась от совместного с Францией проекта по созданию истребителя FCAS
Кыргызстан исключен из «черного списка» ЕС по безопасности полетов после 20-летнего запрета
Пашинян: Партия «Гражданский договор» единолично сформирует правительство
Число погибших в результате атак Израиля на Ливан, продолжающихся с 2 марта, возросло до 3 637 человек
Узбекистан делает ставку на всесезонный туризм и рассчитывает принимать 15 млн туристов в год
По данным Геологической службы США, у побережья Кубы произошло землетрясение магнитудой 6,1
Нетаньяху созывает кабинет безопасности Израиля
Хуситы выпустили баллистическую ракету по Израилю
Пакистан сообщил о ликвидации 27 боевиков в ходе операций в Северном Вазиристане
Президент США Дональд Трамп на фоне взаимных ударов сторон призвал Иран и Израиль «незамедлительно прекратить стрельбу»
Арбитру ФИФА из Сомали в преддверии ЧМ-2026 отказали во въезде в США
Еврокомиссия сообщила о выделении Украине €2,8 млрд
Израиль и США сообщили Ирану, что в случае отказа от ракетного удара ответных действий не последует
Главы МИД России и Бангладеш обсудили двухсторонние отношения и координацию действий в ООН
СМИ: Нетаньяху и Трамп второй раз за день провели телефонный разговор
Сергей Лавров провел встречу с кандидатом на пост генсека ООН Бачелет
Иран объявил о прекращении военных операций против Израиля
Захарова: парламентские выборы в Армении прошли в обстановке «жестких репрессий против оппозиции и с вмешательством Запада»
Лукашенко и президент Ганы обсудили в Минске торгово-экономическое сотрудничество
Израиль нанес удар по лагерю беженцев Джабалия в секторе Газа
СМИ: Нетаньяху втягивает Израиль в войну
Трамп призвал Иран и Израиль прекратить боевые действия
В Узбекистане на заправочной станции произошел взрыв
Израиль приступил к сносу 20 домов палестинцев в городе Дженин на оккупированном Западном берегу
Зеленский: у Украины скоро будет своя баллистика
Иран заявил об ударе по промышленным объектам в Хайфе
СМИ: Тегеран готов к длительной войне с Израилем
Масштабы последствий 100-дневного конфликта в Ормузском проливе
Кремль: Москва фиксирует сообщения «о многочисленных нарушениях» на выборах в Армении
Иран: США несут ответственность за агрессию Израиля
При попытке пересечь Средиземное море погибли 11 нелегальных мигрантов
Моуринью возглавил «Реал» после победы Переса на выборах
МЭА: Общественное участие станет определяющим фактором в переходе к чистой энергетике
ЕС призвал к деэскалации на Ближнем Востоке
На Филиппинах произошло два землетрясения магнитудой 7,8 и 6,5