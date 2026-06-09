Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 9 июня Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Президент Эрдоган встретил временного президента Венесуэлы Дельси Родригес торжественной церемонией



Министр иностранных дел Турции: мир в Украине имеет решающее значение для региональной безопасности



Глава национальной разведки Турции Ибрагим Калын принимает участие в переговорах по Газе



МИД: Турция удовлетворена итогами парламентских выборов в Армении



Министр иностранных дел Армении выразил надежду на полную нормализацию отношений с Турцией



На конференции «AI Tomorrow Summit 2026» в Анкаре рассмотрели разносторонние аспекты искусственного интеллекта



Глава МИД Турции встретился с коллегами из Грузии и Азербайджана



Лавров: письмо Зеленского Путину показало, что Киеву «не нужны переговоры»



Зеленский провел переговоры Виткоффом и Кушнером



Итальянские прокуроры проводят расследование в отношении израильского министра Итамара Бен-Гвира



Германия отказалась от совместного с Францией проекта по созданию истребителя FCAS



Кыргызстан исключен из «черного списка» ЕС по безопасности полетов после 20-летнего запрета



Пашинян: Партия «Гражданский договор» единолично сформирует правительство



Число погибших в результате атак Израиля на Ливан, продолжающихся с 2 марта, возросло до 3 637 человек



Узбекистан делает ставку на всесезонный туризм и рассчитывает принимать 15 млн туристов в год



По данным Геологической службы США, у побережья Кубы произошло землетрясение магнитудой 6,1



Нетаньяху созывает кабинет безопасности Израиля



Хуситы выпустили баллистическую ракету по Израилю



Пакистан сообщил о ликвидации 27 боевиков в ходе операций в Северном Вазиристане



Президент США Дональд Трамп на фоне взаимных ударов сторон призвал Иран и Израиль «незамедлительно прекратить стрельбу»



Арбитру ФИФА из Сомали в преддверии ЧМ-2026 отказали во въезде в США



Еврокомиссия сообщила о выделении Украине €2,8 млрд



Израиль и США сообщили Ирану, что в случае отказа от ракетного удара ответных действий не последует



Главы МИД России и Бангладеш обсудили двухсторонние отношения и координацию действий в ООН



СМИ: Нетаньяху и Трамп второй раз за день провели телефонный разговор



Сергей Лавров провел встречу с кандидатом на пост генсека ООН Бачелет



Иран объявил о прекращении военных операций против Израиля



Захарова: парламентские выборы в Армении прошли в обстановке «жестких репрессий против оппозиции и с вмешательством Запада»



Лукашенко и президент Ганы обсудили в Минске торгово-экономическое сотрудничество



Израиль нанес удар по лагерю беженцев Джабалия в секторе Газа



СМИ: Нетаньяху втягивает Израиль в войну



Трамп призвал Иран и Израиль прекратить боевые действия



В Узбекистане на заправочной станции произошел взрыв



Израиль приступил к сносу 20 домов палестинцев в городе Дженин на оккупированном Западном берегу



Зеленский: у Украины скоро будет своя баллистика



Иран заявил об ударе по промышленным объектам в Хайфе



СМИ: Тегеран готов к длительной войне с Израилем



Масштабы последствий 100-дневного конфликта в Ормузском проливе



Кремль: Москва фиксирует сообщения «о многочисленных нарушениях» на выборах в Армении



Иран: США несут ответственность за агрессию Израиля



При попытке пересечь Средиземное море погибли 11 нелегальных мигрантов



Моуринью возглавил «Реал» после победы Переса на выборах



МЭА: Общественное участие станет определяющим фактором в переходе к чистой энергетике



ЕС призвал к деэскалации на Ближнем Востоке



На Филиппинах произошло два землетрясения магнитудой 7,8 и 6,5

