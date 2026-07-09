Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 9 июля

Президент Эрдоган: мировые события показали необходимость сохранения роли НАТО в обеспечении коллективной безопасности
Трамп: Президент Эрдоган - сильный и хороший человек. Он отлично справился со своей работой. У нас состоялись действительно продуктивные переговоры
Реджеп Тайип Эрдоган: НАТО должно быть Альянсом союзников, укрепляющих друг друга
Турция и Великобритания подписали документ об оборонном партнерстве
Канцлер Германии назвал Турцию важным стратегическим союзником Берлина
Лидеры Турции и Италии обсудили отношения между двумя странами, ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке
Эрдоган провел встречу с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа
Агентство «Анадолу» оперативно освещало саммит НАТО в Анкаре в режиме онлайн
Глава МИД Турции провел встречу с госсекретарем США
Эрдоган и Мелони обсудили развитие сотрудничества Турции и Италии
Президент Эрдоган принял премьер-министра Великобритании в Анкаре
Канцлер ФРГ: Саммит в Анкаре задаст новый тон НАТО
Эмине Эрдоган призвала к защите детей в цифровом пространстве
Макрон заявил, что остался очень доволен встречей с президентом Эрдоганом
Президент Эрдоган представил лидерам НАТО книгу о развитии Турции
Cаммит НАТО в Анкаре получил широкий резонанс в международной прессе
В Анкаре состоялась церемония закрытия программы «Союзники в Анкаре»
Глава МИД Японии опубликовал видео, на котором пробует турецкий кофе в Анкаре
Министр обороны США отменил визит в Израиль, где планировалось обсудить поставку Турции истребителей F-35
Анкара ожидает возобновления процесса вступления в ЕС
Израильские СМИ: Президент Эрдоган превращает Турцию в региональную сверхдержаву
Премьер Израиля выразил обеспокоенность возможными поставками истребителей F-35 Турции
Премьер Болгарии и Зеленский обсудили энергетическое сотрудничество на полях саммита НАТО в Анкаре
Генсек НАТО: Мы завершили в Анкаре чрезвычайно успешный саммит
Премьер Чехии: Прага не будет участвовать в обязательствах НАТО по выделению 70 млрд евро Украине
Президент Эрдоган: Анкара продолжит поддерживать сирийский народ
Президент США Дональд Трамп призвал прекратить торговые отношения с Испанией
Президент Южной Кореи на саммите НАТО в Турции призвал к «более оперативному сотрудничеству»
Глава МИД Турции Хакан Фидан провел переговоры с венгерской коллегой Анитой Орбан
Премьер-министр Дании призвала к перевооружению Европы и укреплению НАТО
Гендиректор ASELSAN: Мы — одна из самых быстрорастущих компаний Европы
Макрон передал французам привет от президента Эрдогана после встречи на саммите НАТО
Бурханеттин Дуран: Турция со своим интеллектуальным и военным потенциалом играет ключевую роль в сфере обороны Европы
Джевдет Йылмаз:Турция в очередной раз продемонстрировала свое исключительное положение на международной арене
Премьер Нидерландов: Сильная Европа возможна только в рамках сильного НАТО
Президент Эрдоган встретился в Анкаре с председателем Европейской комиссии фон дер Лейен и председателем Европейского совета Коштой
Эрдоган провел рабочий обед с руководством ЕС на полях саммита НАТО
Иран осудил США за «вопиющее» нарушение Исламабадского меморандума
Генсек НАТО Рютте высоко оценил роль Трампа в увеличении оборонных расходов Альянса
Премьер-министр Бельгии объявил о росте оборонных расходов страны на 60%
Урсула фон дер Ляйен и Зеленский обсудили поддержку Украины и подготовку к зиме
Президент Турции принял премьер-министра Италии
Омер Болат: Турция, развивая отношения со своими союзниками на основе взаимной выгоды, вносит вклад в региональный и глобальный мир
Администрация Трампа официально уведомила Конгресс о намерении исключить Сирию из списка государств — спонсоров терроризма
В Гиресуне в естественную среду выпустили 1000 пчел-самураев
Глава Минобороны Эстонии призвал НАТО укреплять единство и продолжать поддержку Украины
США: CENTCOM завершил очередной раунд ударов по Ирану
Трамп намерен вывезти Сирию из списка государств — спонсоров терроризма
Болгария закупит у Бельгии и Нидерландов семь кораблей противоминной обороны
Премьер: Афины нацелены на развитие диалога с Анкарой
Представители зарубежных СМИ с одобрением отозвались о саммите НАТО в Анкаре
Число погибших в результате двух землетрясений в Венесуэле возросло до 3 811 человек
Венесуэла потребовала свои золотые запасы, заблокированные в Великобритании
Делегация ХАМАС прибыла в Каир для участия в переговорах о перемирии
Мелони: НАТО осознает стоящие перед ним вызовы и намерено укрепляться
Трамп заявил, что не ожидает возобновления войны с Ираном
Стармер: НАТО вышло с саммита в Анкаре более сильным и сплоченным
Сирия приветствует решение США об исключении страны из списка «стран, поддерживающих терроризм»
Главный советник лидера Ирана заявил, что на авантюрные действия США будет немедленно дан ответ
Иран: Ормузский пролив будет открыт только в соответствии с «иранскими условиями»
Вице-президент США пригрозил Ирану еще более жестким ударом из-за ситуации вокруг Ормуза
СМИ Израиля: США вновь перебрасывают самолеты-заправщики в Израиль и на Ближний Восток
Армия США сообщила о начале новых ударов по Ирану
В Бахрейне вновь зазвучали предупреждающие сирены
Трамп заявил, что Иран «очень хочет заключить сделку»
Железнодорожный мост на севере Ирана поражен ракетой
Иранские СМИ: В Сирике, Бендер-Аббасе, Чабахаре и Кунареке прогремели взрывы
Замглавы МИД: недавние атаки США на Иран не останутся без ответа
Иранские СМИ: При ударе США по Чабахару повреждена больница
Советник лидера Ирана Резаи заявил о «жестком наказании» за атаки США
Системы противовоздушной обороны Кувейта отражают «враждебные» ракетные и беспилотные атаки
Власти иранского Бушира сообщили о попадании двух ракет по военной базе