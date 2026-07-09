Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 9 июля Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Президент Эрдоган: мировые события показали необходимость сохранения роли НАТО в обеспечении коллективной безопасности

Трамп: Президент Эрдоган - сильный и хороший человек. Он отлично справился со своей работой. У нас состоялись действительно продуктивные переговоры

Реджеп Тайип Эрдоган: НАТО должно быть Альянсом союзников, укрепляющих друг друга

Турция и Великобритания подписали документ об оборонном партнерстве

Канцлер Германии назвал Турцию важным стратегическим союзником Берлина

Лидеры Турции и Италии обсудили отношения между двумя странами, ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке

Эрдоган провел встречу с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа

Агентство «Анадолу» оперативно освещало саммит НАТО в Анкаре в режиме онлайн

Глава МИД Турции провел встречу с госсекретарем США

Эрдоган и Мелони обсудили развитие сотрудничества Турции и Италии

Президент Эрдоган принял премьер-министра Великобритании в Анкаре

Канцлер ФРГ: Саммит в Анкаре задаст новый тон НАТО

Эмине Эрдоган призвала к защите детей в цифровом пространстве

Макрон заявил, что остался очень доволен встречей с президентом Эрдоганом

Президент Эрдоган представил лидерам НАТО книгу о развитии Турции

Cаммит НАТО в Анкаре получил широкий резонанс в международной прессе

В Анкаре состоялась церемония закрытия программы «Союзники в Анкаре»

Глава МИД Японии опубликовал видео, на котором пробует турецкий кофе в Анкаре

Министр обороны США отменил визит в Израиль, где планировалось обсудить поставку Турции истребителей F-35

Анкара ожидает возобновления процесса вступления в ЕС

Израильские СМИ: Президент Эрдоган превращает Турцию в региональную сверхдержаву

Премьер Израиля выразил обеспокоенность возможными поставками истребителей F-35 Турции

Премьер Болгарии и Зеленский обсудили энергетическое сотрудничество на полях саммита НАТО в Анкаре

Генсек НАТО: Мы завершили в Анкаре чрезвычайно успешный саммит

Премьер Чехии: Прага не будет участвовать в обязательствах НАТО по выделению 70 млрд евро Украине

Президент Эрдоган: Анкара продолжит поддерживать сирийский народ

Президент США Дональд Трамп призвал прекратить торговые отношения с Испанией

Президент Южной Кореи на саммите НАТО в Турции призвал к «более оперативному сотрудничеству»

Глава МИД Турции Хакан Фидан провел переговоры с венгерской коллегой Анитой Орбан

Премьер-министр Дании призвала к перевооружению Европы и укреплению НАТО

Гендиректор ASELSAN: Мы — одна из самых быстрорастущих компаний Европы

Макрон передал французам привет от президента Эрдогана после встречи на саммите НАТО

Бурханеттин Дуран: Турция со своим интеллектуальным и военным потенциалом играет ключевую роль в сфере обороны Европы

Джевдет Йылмаз:Турция в очередной раз продемонстрировала свое исключительное положение на международной арене

Премьер Нидерландов: Сильная Европа возможна только в рамках сильного НАТО

Президент Эрдоган встретился в Анкаре с председателем Европейской комиссии фон дер Лейен и председателем Европейского совета Коштой

Эрдоган провел рабочий обед с руководством ЕС на полях саммита НАТО

Иран осудил США за «вопиющее» нарушение Исламабадского меморандума

Генсек НАТО Рютте высоко оценил роль Трампа в увеличении оборонных расходов Альянса

Премьер-министр Бельгии объявил о росте оборонных расходов страны на 60%

Урсула фон дер Ляйен и Зеленский обсудили поддержку Украины и подготовку к зиме

Президент Турции принял премьер-министра Италии

Омер Болат: Турция, развивая отношения со своими союзниками на основе взаимной выгоды, вносит вклад в региональный и глобальный мир

Администрация Трампа официально уведомила Конгресс о намерении исключить Сирию из списка государств — спонсоров терроризма

В Гиресуне в естественную среду выпустили 1000 пчел-самураев

Глава Минобороны Эстонии призвал НАТО укреплять единство и продолжать поддержку Украины

США: CENTCOM завершил очередной раунд ударов по Ирану

Трамп намерен вывезти Сирию из списка государств — спонсоров терроризма

Болгария закупит у Бельгии и Нидерландов семь кораблей противоминной обороны

Премьер: Афины нацелены на развитие диалога с Анкарой

Представители зарубежных СМИ с одобрением отозвались о саммите НАТО в Анкаре

Число погибших в результате двух землетрясений в Венесуэле возросло до 3 811 человек

Венесуэла потребовала свои золотые запасы, заблокированные в Великобритании

Делегация ХАМАС прибыла в Каир для участия в переговорах о перемирии

Мелони: НАТО осознает стоящие перед ним вызовы и намерено укрепляться

Трамп заявил, что не ожидает возобновления войны с Ираном

Стармер: НАТО вышло с саммита в Анкаре более сильным и сплоченным

Сирия приветствует решение США об исключении страны из списка «стран, поддерживающих терроризм»

Главный советник лидера Ирана заявил, что на авантюрные действия США будет немедленно дан ответ

Иран: Ормузский пролив будет открыт только в соответствии с «иранскими условиями»

Вице-президент США пригрозил Ирану еще более жестким ударом из-за ситуации вокруг Ормуза

СМИ Израиля: США вновь перебрасывают самолеты-заправщики в Израиль и на Ближний Восток

Армия США сообщила о начале новых ударов по Ирану

В Бахрейне вновь зазвучали предупреждающие сирены

Трамп заявил, что Иран «очень хочет заключить сделку»

Железнодорожный мост на севере Ирана поражен ракетой

Иранские СМИ: В Сирике, Бендер-Аббасе, Чабахаре и Кунареке прогремели взрывы

Замглавы МИД: недавние атаки США на Иран не останутся без ответа

Иранские СМИ: При ударе США по Чабахару повреждена больница

Советник лидера Ирана Резаи заявил о «жестком наказании» за атаки США

Системы противовоздушной обороны Кувейта отражают «враждебные» ракетные и беспилотные атаки

Власти иранского Бушира сообщили о попадании двух ракет по военной базе