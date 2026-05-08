Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 8 мая

Президент Эрдоган: Турция полна решимости развивать сотрудничество с Алжиром во многих стратегических областях

Президент Алжира осудил израильскую оккупацию и нарушение норм международного гуманитарного права

Между Турцией и Алжиром подписаны ряд соглашений

Имам мечети Аль-Акса высоко оценил усилия президента Эрдогана по сближению исламского мира

Турция избрана председателем Международного транспортного форума на период 2027–2028 годов

Глава МИД Бельгии: Без Турции невозможно говорить об архитектуре безопасности Европы

Число погибших в Газе с октября 2023 года возросло до 72 628

Иностранные делегации посетили TCG Anadolu в рамках SAHA 2026

В турецкий Кушадасы прибыли четыре круизных лайнера с более чем 10 тыс. туристов

В Сомали 6,5 миллиона человек сталкиваются с серьезной проблемой нехватки продовольствия

Вступил в силу объявленный Россией режим прекращения огня в честь празднования Дня Победы

В Стамбуле состоится мировая премьера перформанса по мотивам испанского Золотого века

Число погибших в результате атак Израиля на Ливан с 2 марта возросло до 2 727

Круизный лайнер «Astoria Grande» с 808 пассажирами на борту прибыл в Амасру

В Анкаре начал свою работу бизнес форум Турция-Алжир

На KazanForum обсудят влияние ИИ на будущее международной журналистики

Французские парламентарии призвали к отстранению Израиля от Евровидения

Новая ось в отношениях Турции и Алжира: переход от двусторонних связей к региональному партнерству

Иранские СМИ сообщили о взрывах в Бендер-Аббасе и на острове Кешм

«Турецкие звезды» выступили с авиашоу в Конье

Кремль: В Ереване пытаются придерживаться политики «сидения на двух стульях»

Зеленский заявил, что «не рекомендует» представителям иностранных государств посещать Москву для участия в мероприятиях 9 мая

Израиль нанес удары по востоку и югу Ливана вопреки перемирию: погибли 15 человек

В России сообщили о гибели 85 детей с начала «спецоперации»

Захарова призвала Киев «внимательно» отнестись к заявлению РФ о перемирии ко Дню Победы

Зеленский заявил о «зеркальном ответе» РФ

В Китае двух экс-министров обороны приговорили к смертной казни

В Газе закончились почти половина жизненно важных лекарств

МИД России вызвал посла Армении из-за выступления Зеленского на мероприятии под эгидой ЕС

Политический кризис в Перу: тысячи перуанцев вышли на улицы Лимы

Фанаты BTS собрались на площади Сокало в Мехико

Премьер Армении не примет участия в Параде Победы в Москве 9 мая

В Казахстане отмечают День защитника Отечества

ХАМАС призвал США и страны-гаранты «остановить израильские атаки»

Зеленский: секретарь СНБО Украины проведет встречи с представителями президента США

МОК отменил ограничения на участие белорусских спортсменов в международных соревнованиях

ВОЗ подтвердила хантавирус у 5 из 8 заболевших на круизном судне

Главы МИД РФ и Омана обсудили ситуацию в зоне Персидского залива

В Амстердаме запретили рекламу товаров с высоким уровнем выбросов

Предполагаемая предсмертная записка Джеффри Эпштейна опубликована в США

В Ватикане прошла церемония присяги новых членов Швейцарской гвардии

Тегеран опроверг обвинения в атаке на южнокорейский нефтяной танкер в Ормузском проливе

В Москве ограничат мобильный интернет 9 мая по соображениям безопасности

В Минобороны РФ заявили об обнаружении французских Rafale и F-16 над Латвией

В Боливии во время протеста учителей против повышения зарплат произошли столкновения с полицией

Пхеньян заявил об отсутствии обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия

Фанаты PSG устроили беспорядки в Париже после выхода в финал Лиги чемпионов: 127 задержанных

Израиль атаковал полицейский пост в Газе: погибли два человека

Выручка «Ростеха» в 2025 году превысила 4,5 трлн рублей