Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 8 июня

Abdulrahman Yusupov
08 Июня 2026•Обновить: 08 Июня 2026
В Перу на фоне соперничества США и Китая прошел второй тур президентских выборов
Пашинян: Армения продолжит проводить сбалансированную политику в отношениях с ЕС и Россией
CENTCOM: США сбили два иранских БПЛА над Ормузским проливом
В Косово прошло голосование на досрочных парламентских выборах
Зеленский заявил об ударе по территории ЧАЭС
Израиль нанес авиаудар по району Дахия в Бейруте
МИД Азербайджана сообщил о состоянии своих граждан, пострадавших в результате удара по судам в Азовском море
Число жертв израильских атак в Ливане достигло 3613
Президент Эрдоган: изменение климата равносильно угрозе войн и пандемий
Завершилось голосование на парламентских выборах в Армении
Зеленский прибыл в Британию для переговоров со Стармером, Макроном и Мерцем
Глава МИД: Турция готова содействовать разминированию Ормузского пролива
Иран нанес ракетные удары по Израилю
Анкара и Тегеран обсудили эскалацию в регионе
Партия премьера Никола Пашиняна лидирует на парламентских выборах в Армении