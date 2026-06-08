Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 8 июня Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

В Перу на фоне соперничества США и Китая прошел второй тур президентских выборов

Пашинян: Армения продолжит проводить сбалансированную политику в отношениях с ЕС и Россией

CENTCOM: США сбили два иранских БПЛА над Ормузским проливом

В Косово прошло голосование на досрочных парламентских выборах

Зеленский заявил об ударе по территории ЧАЭС

Израиль нанес авиаудар по району Дахия в Бейруте

МИД Азербайджана сообщил о состоянии своих граждан, пострадавших в результате удара по судам в Азовском море

Число жертв израильских атак в Ливане достигло 3613

Президент Эрдоган: изменение климата равносильно угрозе войн и пандемий

Завершилось голосование на парламентских выборах в Армении

Зеленский прибыл в Британию для переговоров со Стармером, Макроном и Мерцем

Глава МИД: Турция готова содействовать разминированию Ормузского пролива

Иран нанес ракетные удары по Израилю



Анкара и Тегеран обсудили эскалацию в регионе



Партия премьера Никола Пашиняна лидирует на парламентских выборах в Армении

