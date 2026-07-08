Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 8 июля

В столице Турции Анкаре начал свою работу 36-й саммит НАТО
Президент Эрдоган: Турция ожидает от саммита НАТО позитивного решения по F-35
Эрдоган: Турция и США способны добиться позитивных результатов по многим вопросам
Трамп: Турция под руководством президента Эрдогана стала очень сильной в военном отношении страной
Реджеп Тайип Эрдоган возглавил делегацию на переговорах с Трампом
Президент Эрдоган и его супруга дали торжественный ужин в честь участников саммита НАТО
Эрдоган провел встречу с президентом Финляндии Александром Стуббом
Рютте назвал турецкую модель оборонной промышленности примером для союзников по НАТО
Турция и Канада начали переговоры о соглашении о свободной торговле
Глава МВД Турции отметил высокий уровень безопасности во время саммита НАТО в Анкаре
В рамках саммита НАТО в Анкаре обсудили международную систему в период неопределенности
Министр национальной обороны Турции дал прием в штабном комплексе «Полумесяц и звезда»
Анкара нацелена на взаимодействие с союзниками по НАТО в сфере оборонпрома
Президент Турции обсудил с премьером Канады двусторонние отношения между странами
Для саммита НАТО в Анкаре подготовили 10 специальных лимузинов TOGG
Гендиректор ROKETSAN: сотрудничество с Европой может увеличить экспорт оборонпродукции Турции до $15–20 млрд
Эмине Эрдоган: надеюсь, что этот саммит будет способствовать дальнейшему развитию культуры диалога и взаимопонимания
Бурханеттин Дуран: Турция будет и впредь решительно стремиться занимать центральное место в дипломатии
Состоялась заключительная сессия в рамках мероприятия «Диалоги саммита НАТО»
Глава Минобороны Турции: Оборонные инвестиции НАТО — проявление воли Альянса укреплять сдерживание
Генеральный директор Baykar в рамках саммита НАТО подчеркнул важность сотрудничества
Глава Управления оборонпрома Турции заявил о готовности укреплять промсотрудничество в рамках НАТО
Бывший постпред Турции при НАТО: лидеры на саммите в Анкаре определят траекторию развития «НАТО 3.0»
Хакан Фидан принял участие во встрече глав МИД Стамбульской инициативы о сотрудничестве
Президент Чехии призвал европейских союзников укрепить собственную оборону
Глава Минторга Турции встретил лидеров пяти стран, прибывших на саммит НАТО в Анкару
Мерц назвал покупку Канадой немецко-норвежских подлодок вкладом в укрепление трансатлантических связей
Ибрагим Калын : Крепкое партнерство и равноправные отношения имеют решающее значение
Глава HAVELSAN заявил о готовности расширить передачу оборонных технологий странам НАТО
Глава МИД Черногории: саммит НАТО проходит в очень правильное время и в очень правильной стране
В рамках саммита НАТО в Анкаре прошла панельная дискуссия по вопросам безопасности Балтии
Президент Южной Кореи на саммите НАТО в Турции призвал к «более оперативному сотрудничеству»
Гендиректор ASELSAN: Турция готовит спутниковый рывок для НАТО
Министр национальной обороны Турции провел встречу с коллегами из Латвии и Канады
Лидеры Финляндии и Нидерландов призвали создать центр управления ИИ
Генсек НАТО заявил о необходимости осознать преобразующий характер саммита в Анкаре
Бурханеттин Дуран: саммит НАТО в Анкаре знаменует собой очередной поворотный момент в истории развития Альянса
Лидеры НАТО и ЕС подтвердили приверженность единству двух организаций
Президент Финляндии : Саммит НАТО в Анкаре — один из важнейших в истории Альянса
НАТО представило новые проекты в сферах космоса, ударных возможностей и противоракетной обороны
Эстония — лучший партнер для Турции в Скандинавии и Балтии, - премьер
Турция осудила взрывы в столице Сирии
В Анкаре завершился прием, организованный президентом Турции в честь участников саммита НАТО
На Форуме оборонпрома в Анкаре обсудили расширение международного сотрудничества
Премьер Дании на саммите НАТО заявила, что Гренландия не продается
Премьер-министр Швеции: GlobalEye предоставляет НАТО мощные возможности для наблюдения и разведки
Глава МИД Турции принял участие во встрече в узком составе в рамках саммита НАТО в Анкаре
Зеленский: НАТО может совместно с Украиной противостоять вызовам современной войны
Болат: Турция вносит вклад в экономическую устойчивость НАТО и безопасность цепочек поставок
Израильский удар по Газе унес жизни двух палестинцев, в том числе ребенка
Премьер Британии обсудил с коллегами из Нидерландов и Норвегии оборону и безопасности
Украина подписала соглашение по беспилотникам с Эстонией и Нидерландами
Песков: РФ применит ядерное оружие только при угрозе существованию государства
Министры обороны стран НАТО посетили военный штаб нового уровня ВС Турции
Турецкий Красный Полумесяц раздал 1000 гигиенических комплектов в Венесуэле
Глава МИД Турции принял участие в заседании Совета НАТО–Украина
Президент Финляндии поблагодарил Турцию за проведение саммита
Расходы стран НАТО на оборону в 2026 году превысят $1,8 трлн
Зеленский пригрозил расширить удары дронами по Москве и Петербургу
На саммите НАТО в Анкаре Катар и Кувейт заявили о намерении укрепить сотрудничество с Альянсом
США, Япония и Южная Корея подписали соглашение о сотрудничестве в области внедрения малых модульных реакторов
Аргентина вырвала победу у Египта на ЧМ-26 по футболу
Нетаньяху выразил обеспокоенность заявлением Трампа о возможной отмене санкций CAATSA против Турции
Премьер-министр: Эстония — вероятно, лучший партнер для Турции среди стран Северной Европы и Прибалтики
Иран: КСИР нанёс удары по 85 военным объектам США в Бахрейне и Кувейте, а также сбил беспилотник MQ-9
Тело Али Хаменеи доставили в иракский Ан-Наджаф для церемонии прощания
Катар заявил об ударе по нефтяному танкеру «эр-Рукейят» вблизи Ормузского пролива
Норвегия предоставит финансовую помощь для усиления ПВО Украины
ООН осудила расистские высказывания в адрес Мбаппе со стороны сенатора Парагвая
Новак: Ситуация на внутреннем рынке топлива остается напряженной
После нанесения США ударов по целям на юге Ирана в Бахрейне зазвучали сирены воздушной тревоги
Канадская провинция намерена подать иск против OpenAI в связи с делом о стрельбе в школе
США объявили о начале «серии мощных ударов» по Ирану
В нескольких районах на юге Ирана произошли взрывы
В некоторых районах Кувейта произошло отключение электроэнергии
Иран осудил США за «вопиющее» нарушение Исламабадского меморандума
ВС США завершили новый раунд ударов по Ирану, поразив более 80 целей в ответ на атаки на торговые суда в Ормузском проливе
Швейцария обыграла Колумбию в серии пенальти и вышла в четвертьфинал чемпионата мира
В Кыргызстане при взлете завалился самолет TezJet
Мирзиёев: Популяризация наследия исламской цивилизации – один из приоритетов государственной политики Узбекистана
Число погибших в результате двух землетрясений в Венесуэле возросло до 3 685 человек
Армия Кувейта: системы противовоздушной обороны страны реагируют на вражеские ракеты и беспилотники
В Пакистане пропал грузовой самолет
МОК временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России
Куба обвиняет США в «энергетической блокаде» и призывает ООН принять меры против санкций
В китайской провинции Хубэй из-за шторма и торнадо погибли 11 человек
news_share_descriptionsubscription_contact