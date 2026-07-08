Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 8 июля Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

В столице Турции Анкаре начал свою работу 36-й саммит НАТО

Президент Эрдоган: Турция ожидает от саммита НАТО позитивного решения по F-35



Эрдоган: Турция и США способны добиться позитивных результатов по многим вопросам



Трамп: Турция под руководством президента Эрдогана стала очень сильной в военном отношении страной



Реджеп Тайип Эрдоган возглавил делегацию на переговорах с Трампом



Президент Эрдоган и его супруга дали торжественный ужин в честь участников саммита НАТО



Эрдоган провел встречу с президентом Финляндии Александром Стуббом



Рютте назвал турецкую модель оборонной промышленности примером для союзников по НАТО



Турция и Канада начали переговоры о соглашении о свободной торговле



Глава МВД Турции отметил высокий уровень безопасности во время саммита НАТО в Анкаре



В рамках саммита НАТО в Анкаре обсудили международную систему в период неопределенности



Министр национальной обороны Турции дал прием в штабном комплексе «Полумесяц и звезда»



Анкара нацелена на взаимодействие с союзниками по НАТО в сфере оборонпрома



Президент Турции обсудил с премьером Канады двусторонние отношения между странами



Для саммита НАТО в Анкаре подготовили 10 специальных лимузинов TOGG



Гендиректор ROKETSAN: сотрудничество с Европой может увеличить экспорт оборонпродукции Турции до $15–20 млрд



Эмине Эрдоган: надеюсь, что этот саммит будет способствовать дальнейшему развитию культуры диалога и взаимопонимания



Бурханеттин Дуран: Турция будет и впредь решительно стремиться занимать центральное место в дипломатии



Состоялась заключительная сессия в рамках мероприятия «Диалоги саммита НАТО»



Глава Минобороны Турции: Оборонные инвестиции НАТО — проявление воли Альянса укреплять сдерживание



Генеральный директор Baykar в рамках саммита НАТО подчеркнул важность сотрудничества



Глава Управления оборонпрома Турции заявил о готовности укреплять промсотрудничество в рамках НАТО



Бывший постпред Турции при НАТО: лидеры на саммите в Анкаре определят траекторию развития «НАТО 3.0»



Хакан Фидан принял участие во встрече глав МИД Стамбульской инициативы о сотрудничестве



Президент Чехии призвал европейских союзников укрепить собственную оборону



Глава Минторга Турции встретил лидеров пяти стран, прибывших на саммит НАТО в Анкару



Мерц назвал покупку Канадой немецко-норвежских подлодок вкладом в укрепление трансатлантических связей



Ибрагим Калын : Крепкое партнерство и равноправные отношения имеют решающее значение



Глава HAVELSAN заявил о готовности расширить передачу оборонных технологий странам НАТО



Глава МИД Черногории: саммит НАТО проходит в очень правильное время и в очень правильной стране



В рамках саммита НАТО в Анкаре прошла панельная дискуссия по вопросам безопасности Балтии



Президент Южной Кореи на саммите НАТО в Турции призвал к «более оперативному сотрудничеству»



Гендиректор ASELSAN: Турция готовит спутниковый рывок для НАТО



Министр национальной обороны Турции провел встречу с коллегами из Латвии и Канады



Лидеры Финляндии и Нидерландов призвали создать центр управления ИИ



Генсек НАТО заявил о необходимости осознать преобразующий характер саммита в Анкаре



Бурханеттин Дуран: саммит НАТО в Анкаре знаменует собой очередной поворотный момент в истории развития Альянса



Лидеры НАТО и ЕС подтвердили приверженность единству двух организаций



Президент Финляндии : Саммит НАТО в Анкаре — один из важнейших в истории Альянса

НАТО представило новые проекты в сферах космоса, ударных возможностей и противоракетной обороны



Эстония — лучший партнер для Турции в Скандинавии и Балтии, - премьер



Турция осудила взрывы в столице Сирии



В Анкаре завершился прием, организованный президентом Турции в честь участников саммита НАТО



На Форуме оборонпрома в Анкаре обсудили расширение международного сотрудничества



Премьер Дании на саммите НАТО заявила, что Гренландия не продается



Премьер-министр Швеции: GlobalEye предоставляет НАТО мощные возможности для наблюдения и разведки



Глава МИД Турции принял участие во встрече в узком составе в рамках саммита НАТО в Анкаре



Зеленский: НАТО может совместно с Украиной противостоять вызовам современной войны



Болат: Турция вносит вклад в экономическую устойчивость НАТО и безопасность цепочек поставок



Израильский удар по Газе унес жизни двух палестинцев, в том числе ребенка



Премьер Британии обсудил с коллегами из Нидерландов и Норвегии оборону и безопасности



Украина подписала соглашение по беспилотникам с Эстонией и Нидерландами



Песков: РФ применит ядерное оружие только при угрозе существованию государства



Министры обороны стран НАТО посетили военный штаб нового уровня ВС Турции



Турецкий Красный Полумесяц раздал 1000 гигиенических комплектов в Венесуэле



Глава МИД Турции принял участие в заседании Совета НАТО–Украина



Президент Финляндии поблагодарил Турцию за проведение саммита



Расходы стран НАТО на оборону в 2026 году превысят $1,8 трлн



Зеленский пригрозил расширить удары дронами по Москве и Петербургу



На саммите НАТО в Анкаре Катар и Кувейт заявили о намерении укрепить сотрудничество с Альянсом



США, Япония и Южная Корея подписали соглашение о сотрудничестве в области внедрения малых модульных реакторов



Аргентина вырвала победу у Египта на ЧМ-26 по футболу



Нетаньяху выразил обеспокоенность заявлением Трампа о возможной отмене санкций CAATSA против Турции



Премьер-министр: Эстония — вероятно, лучший партнер для Турции среди стран Северной Европы и Прибалтики



Иран: КСИР нанёс удары по 85 военным объектам США в Бахрейне и Кувейте, а также сбил беспилотник MQ-9



Тело Али Хаменеи доставили в иракский Ан-Наджаф для церемонии прощания



Катар заявил об ударе по нефтяному танкеру «эр-Рукейят» вблизи Ормузского пролива



Норвегия предоставит финансовую помощь для усиления ПВО Украины



ООН осудила расистские высказывания в адрес Мбаппе со стороны сенатора Парагвая



Новак: Ситуация на внутреннем рынке топлива остается напряженной



После нанесения США ударов по целям на юге Ирана в Бахрейне зазвучали сирены воздушной тревоги



Канадская провинция намерена подать иск против OpenAI в связи с делом о стрельбе в школе



США объявили о начале «серии мощных ударов» по Ирану



В нескольких районах на юге Ирана произошли взрывы



В некоторых районах Кувейта произошло отключение электроэнергии



Иран осудил США за «вопиющее» нарушение Исламабадского меморандума



ВС США завершили новый раунд ударов по Ирану, поразив более 80 целей в ответ на атаки на торговые суда в Ормузском проливе



Швейцария обыграла Колумбию в серии пенальти и вышла в четвертьфинал чемпионата мира



В Кыргызстане при взлете завалился самолет TezJet



Мирзиёев: Популяризация наследия исламской цивилизации – один из приоритетов государственной политики Узбекистана



Число погибших в результате двух землетрясений в Венесуэле возросло до 3 685 человек



Армия Кувейта: системы противовоздушной обороны страны реагируют на вражеские ракеты и беспилотники



В Пакистане пропал грузовой самолет



МОК временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России



Куба обвиняет США в «энергетической блокаде» и призывает ООН принять меры против санкций



В китайской провинции Хубэй из-за шторма и торнадо погибли 11 человек

