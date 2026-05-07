Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 7 мая Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Реджеп Тайип Эрдоган встретил президента Алжира в Анкаре

Турция и Саудовская Аравия рассмотрели двусторонние отношения в институциональном контексте

Глава МИД Турции принял спецпредставителя Генерального секретаря ООН

Турция осудила террористическое нападение на военную базу в Чаде

В Анкаре состоялось 3-е заседание Турецко-саудовского координационного совета

Турция, Иордания и Сирия возвращают к жизни историческую Хиджазскую железную дорогу

Хакан Фидан встретился с членом Еврокомиссии по вопросам Средиземноморья

МИД РФ настаивает на эвакуации из Киева гражданского населения и сотрудников дипломатических представительств

Трамп пригрозил, что «если Иран не примет соглашение, бомбардировки возобновятся»

Палестинские христиане опасаются роста нападений со стороны израильтян

В Риме откроется выставка «Троя и Рим» с участием 221 экспоната из Турции

Четыре судна флотилии Global Sumud продолжают движение в территориальных водах Греции

Премьер Испании призвал Еврокомиссию открыть путь для расследования геноцида в Газе

Президент Азербайджана обсудил с главой ИБР подготовку к ежегодным заседаниям в Баку

В Турцию доставили троих жителей Газы для прохождения лечения

Число жертв израильских атак на Газу возросло до 72 619

В турецком античном городе Каунoс 60 лет продолжаются археологические раскопки

Президент Украины Зеленский: РФ не прекратила никакой военной активности, Украина ответит тем же и определит «вполне оправданные ответные действия»

В Измире прошли Дни азербайджанского кино

Экономика Узбекистана выросла на 8,7% в первом квартале года

Израильский солдат заснят на видео во время осквернения статуи Девы Марии на юге Ливана

Токаев заявил об укреплении армии Казахстана в соответствии с требованиями времени



Через территорию Азербайджана в Армению отправлена очередная партия удобрений и зерна



Польша призвала союзников по НАТО увеличить оборонные расходы



17-й «Россия - исламский мир: Казань-Форум» стартует 12 мая



Депутат парламента Армении: Ереван готов к полной нормализации отношений с Анкарой



Во Франции прошла акция в поддержку палестинского активиста



Зеленский и Алиев обсудили развитие отношений между Украиной и Азербайджаном



В Германии стартовал Международный транспортный форум



Минфин РФ возобновит покупку валюты и золота на внутреннем рынке



КСИР: безопасный проход через Ормузский пролив обеспечат «новые процедуры»



Эксперты: союз вооруженных группировок вывел кризис в Мали на новый уровень



Египет подписал с Алжиром меморандум о поставках сырой нефти



Министр обороны Исраэль Кац: Израиль впервые после перемирия нанес удар по столице Ливана Бейруту



В результате израильского удара по Газе погибли 3 палестинца



Стоимость барреля нефти WTI опустилась до 91,54 доллара за баррель, а цена на нефть Brent упала до 99,62 доллара



При крушении пожарного самолета в Польше погиб пилот



Казахстан нарастил экспорт зерна и муки с начала маркетингового года



При ударах Израиля по востоку и югу Ливана погибли шесть человек



На форуме «Ереванский диалог 2026» обсудили энергетическое сотрудничество



Норвегия выделила около $300 млн на закупку ракет для ПВО Украины



Посол РФ: участие в Венецианской биеннале - это диалог с Италией через культуру, а не «диктат»



Иран передаст Пакистану ответ на предложения США по урегулированию



На российском полигоне «Кура» на Камчатке начались ракетные испытания



В торговом центре в Тегеране произошел пожар: погибли 8 человек



Иран призвал ОАЭ прекратить «сотрудничество с США и Израилем»



Король Малайзии прибыл в Москву



Третий раунд переговоров между Ливаном и Израилем пройдет в Вашингтоне



Узбекистан и Сербия обсудили активизацию политического диалога и расширение сотрудничества



Основатель CNN Тед Тёрнер скончался в возрасте 87 лет



В РФ сообщили о продаже за рубеж в 2025 году около 6,5 млн комплексных туров



Зеленский: Будапешт вернул Украине средства и ценности Ощадбанка



Иранские СМИ: Тегеран пока не ответил на последний проект соглашения США



Израиль намерен снести 50 палестинских объектов в оккупированном Восточном Иерусалиме

