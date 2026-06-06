Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 7 июня Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Президент Эрдоган призвал международных инвесторов воспользоваться преимуществами турецкой экономики



Хакан Фидан: Турция намерена развивать сотрудничество с Бангладеш во всех областях



Глава МИД Турции встретился с премьер-министром Бангладеш



Папа Лев XIV: война, которую США и Израиль ведут против Ирана, несправедлива



В Кушадасы прибыли 8 тысяч туристов на 4 круизных лайнерах



Число жертв израильских атак на сектор Газа возросло до 72 961



Жители Армении 7 июня выберут новый состав парламента



Тело погибшего рыбака и раненые доставлены в порт Инеболу после атаки в Черном море



Пентагон в связи со шпионской деятельностью Израиля в США повысил уровень угрозы до максимального



Число погибших в результате атак Израиля на Ливан, продолжающихся с 2 марта, возросло до 3 593 человек



Миссия ООН осудила нападение Израиля, в результате которого погибли ливанские солдаты



Глава МИД Украины заявил об отсутствии «хороших новостей» для граждан РФ



При израильском ударе по Ливану погибли двое военнослужащих, включая генерала



CENTCOM: Американские силы нанесли удары по иранским береговым радиолокационным объектам



Пашинян пообещал уделить особое внимание принятию новой конституции после выборов



Зеленский сообщил о новых дальнобойных ударах по территории РФ



В Стокгольме прошла акция протеста против агрессии Израиля на Палестину и Ливан



Иран заявил о нанесении ударов по американским базам



В Сирии по обвинению в военных преступлениях арестован бывший командир режима Асада



ХАМАС сообщил о начале переговоров в Каире о прекращении огня в секторе Газа



Министр внутренних дел Пакистана прибыл в Тегеран



Удар беспилотника по рынку унес жизни 11 мирных жителей в суданском Северном Кордофане



Ливанская армия сообщила о гибели трех военнослужащих, включая бригадного генерала



Трамп выразил надежду на достижение соглашения между Россией и Украиной



Премьер Польши пригрозил ужесточить отношения с Украиной



При израильском авиаударе по Хан-Юнусу погиб один палестинец



Захарова предупредила о риске подрыва легитимности выборов в Армении



Движение ФАТХ подтвердило приверженность цели создания независимого палестинского государства



Глава «Роснефти» назвал нефтяные компании США главными выгодоприобретателями кризиса в Ормузе



Axios: Виткофф и Кушнер в рамках подготовки к переговорам с Ираном встретились с экспертами по ядерной энергетике



7 июня жители Перу пойдут на избирательные участки, чтобы выбрать нового президента



Власти Ленинградской области РФ сообщили об отражении «беспрецедентной атаки» на регион



В российском городе Тюмень тушат пожар на НПЗ



Армия Бахрейна сообщили об уничтожении выпущенных со стороны Ирана ракет и БПЛА



Жертвами атак Израиля на юг Ливана стали семь человек



В МО РФ сообщили о взятии под контроль населенного пункта Шевченко



Израильская армия на оккупированном Западном берегу ранила палестинца



После атаки в Кувейте сирены воздушной тревоги прозвучали и в Бахрейне



CENTCOM: США сбили четыре иранских БПЛА, представлявших «непосредственную угрозу» морскому судоходству

