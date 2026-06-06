Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 7 июня

Nariman Mehdiyev
06 Июня 2026•Обновить: 06 Июня 2026
Президент Эрдоган призвал международных инвесторов воспользоваться преимуществами турецкой экономики
Хакан Фидан: Турция намерена развивать сотрудничество с Бангладеш во всех областях
Глава МИД Турции встретился с премьер-министром Бангладеш
Папа Лев XIV: война, которую США и Израиль ведут против Ирана, несправедлива
В Кушадасы прибыли 8 тысяч туристов на 4 круизных лайнерах
Число жертв израильских атак на сектор Газа возросло до 72 961
Жители Армении 7 июня выберут новый состав парламента
Тело погибшего рыбака и раненые доставлены в порт Инеболу после атаки в Черном море
Пентагон в связи со шпионской деятельностью Израиля в США повысил уровень угрозы до максимального
Число погибших в результате атак Израиля на Ливан, продолжающихся с 2 марта, возросло до 3 593 человек
Миссия ООН осудила нападение Израиля, в результате которого погибли ливанские солдаты
Глава МИД Украины заявил об отсутствии «хороших новостей» для граждан РФ
При израильском ударе по Ливану погибли двое военнослужащих, включая генерала
CENTCOM: Американские силы нанесли удары по иранским береговым радиолокационным объектам
Пашинян пообещал уделить особое внимание принятию новой конституции после выборов
Зеленский сообщил о новых дальнобойных ударах по территории РФ
В Стокгольме прошла акция протеста против агрессии Израиля на Палестину и Ливан
Иран заявил о нанесении ударов по американским базам
В Сирии по обвинению в военных преступлениях арестован бывший командир режима Асада
ХАМАС сообщил о начале переговоров в Каире о прекращении огня в секторе Газа
Министр внутренних дел Пакистана прибыл в Тегеран
Удар беспилотника по рынку унес жизни 11 мирных жителей в суданском Северном Кордофане
Ливанская армия сообщила о гибели трех военнослужащих, включая бригадного генерала
Трамп выразил надежду на достижение соглашения между Россией и Украиной
Премьер Польши пригрозил ужесточить отношения с Украиной
При израильском авиаударе по Хан-Юнусу погиб один палестинец
Захарова предупредила о риске подрыва легитимности выборов в Армении
Движение ФАТХ подтвердило приверженность цели создания независимого палестинского государства
Глава «Роснефти» назвал нефтяные компании США главными выгодоприобретателями кризиса в Ормузе
Axios: Виткофф и Кушнер в рамках подготовки к переговорам с Ираном встретились с экспертами по ядерной энергетике
7 июня жители Перу пойдут на избирательные участки, чтобы выбрать нового президента
Власти Ленинградской области РФ сообщили об отражении «беспрецедентной атаки» на регион
В российском городе Тюмень тушат пожар на НПЗ
Армия Бахрейна сообщили об уничтожении выпущенных со стороны Ирана ракет и БПЛА
Жертвами атак Израиля на юг Ливана стали семь человек
В МО РФ сообщили о взятии под контроль населенного пункта Шевченко
Израильская армия на оккупированном Западном берегу ранила палестинца
После атаки в Кувейте сирены воздушной тревоги прозвучали и в Бахрейне
CENTCOM: США сбили четыре иранских БПЛА, представлявших «непосредственную угрозу» морскому судоходству