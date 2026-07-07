Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 7 июля

Президент Эрдоган на полях саммита НАТО в Анкаре проведет встречи с мировыми лидерами
Лидеры Турции и Болгарии обсудили двустороннее сотрудничество
Президент Эрдоган встретился с генсеком НАТО
Делегация постоянных представителей при НАТО посетила мавзолей Ататюрка
Марк Рютте: саммит НАТО в Анкаре сосредоточится на результатах, расходах и поддержке Украины
Глава МИД Турции встретился с коллегой из Кувейта
Саммит НАТО в Анкаре соберет страны с совокупной экономикой в $70 трлн
Вице-президент Турции: саммит НАТО в Анкаре станет исторической встречей
Глава МИД Турции Фидан принял посла США Томa Баррака
Хакан Фидан назвал отношения Эрдогана и Трампа стабилизирующим фактором для НАТО
Президентский комплекс в Анкаре готов к проведению 36-го саммита НАТО
Для саммита НАТО в Анкаре подготовили 10 лимузинов TOGG
В память о саммите НАТО в Анкаре выпущена специальная монета номиналом 5 лир
Эмине Эрдоган проведет встречу с супругами лидеров стран НАТО в Анкаре
Эксперт: Турция становится одним из ключевых элементов новой архитектуры безопасности НАТО
Глава Управления коммуникаций при Администрации президента Турции: переговоры в Анкаре позволят всесторонне проанализировать отношения Турции и США
Перед саммитом НАТО в Анкаре усилены меры безопасности
Генсек НАТО: Инвестиции в оборону укрепят безопасность и экономику стран Альянса
МИД Азербайджана вызвал посла РФ
Альянс на пороге новой трансформации: на пути к концепции НАТО 3.0
Токаев назвал Астану символом государственной независимости Казахстана
Главное управление кинематографии Турции открыло доступ к киноархиву о НАТО
Председатель Военного комитета НАТО: Турция играет ключевую роль в альянсе — как в географическом, так и в военном плане
НАТО поделилось видео, в котором рассказывается о столице и стратегическом положении Турции
Израиль нанес удар беспилотником по автомобилю на юге Ливана
Сенатор США Джинн Шахин возглавит двухпартийную делегацию Конгресса на саммите НАТО в Турции
Польша рассекретит данные обо всей военной помощи Украине с 2022 года
МИД России вызвал посла Швеции после инцидентов у дипмиссии в Стокгольме
Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен: Украине срочно нужно больше средств ПВО
Число случаев заболевания в связи со вспышкой лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго возросло до 1561
Французская компания Thales покупает производителя беспилотных подводных аппаратов Exail
Трамп: Мы обсудим в рамках саммита НАТО вопрос войны России с Украиной
Кремль: Путин донес до Трампа позицию РФ от первого лица
Тайфун «Бави» вызвал сильные ливни на островах США в Тихом океане
Израильская полиция бросила светошумовую гранату в автомобиль в лагере Каландия под Иерусалимом
Безопасность Европы: Спасет ли континет лишь наращивание арсеналов?
В Судане 200 тысяч человек находятся под угрозой из-за холеры, кори и продовольственного кризиса
Зеленский: надеемся, что саммит НАТО в Анкаре не превратится в пустую формальность
Председатель правительства РФ провел двусторонние встречи с коллегами из Беларуси и Кыргызстана
В Женеве стартовал первый Глобальный диалог по вопросам управления ИИ
Украина: в результате ночной атаки Киева погибли 11 человек
Число погибших в результате двух мощных землетрясений в Венесуэле превысило 3,3 тыс.
В Улан-Баторе обсуждают меры по усилению национальных систем биобезопасности
В Пекине опровергли сообщения об обучении российских военных на территории Китая
Власти Газы объявили о роспуске Комитета по ЧС
Макрон стал первым западным лидером, посетившим Сирию после ухода Асада
Число погибших в результате атак Израиля на Ливан с 2 марта достигло 4 319
Атакован один из крупнейших российских НПЗ в Омске
Узбекистан и Иордания обсудили расширение всеобъемлющего партнерства
Индия направила Meta уведомление из-за рекламы в Инстаграм, «поощряющей эксплуатацию детей»