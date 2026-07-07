Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 7 июля Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Президент Эрдоган на полях саммита НАТО в Анкаре проведет встречи с мировыми лидерами



Лидеры Турции и Болгарии обсудили двустороннее сотрудничество



Президент Эрдоган встретился с генсеком НАТО



Делегация постоянных представителей при НАТО посетила мавзолей Ататюрка



Марк Рютте: саммит НАТО в Анкаре сосредоточится на результатах, расходах и поддержке Украины



Глава МИД Турции встретился с коллегой из Кувейта



Саммит НАТО в Анкаре соберет страны с совокупной экономикой в $70 трлн



Вице-президент Турции: саммит НАТО в Анкаре станет исторической встречей



Глава МИД Турции Фидан принял посла США Томa Баррака



Хакан Фидан назвал отношения Эрдогана и Трампа стабилизирующим фактором для НАТО



Президентский комплекс в Анкаре готов к проведению 36-го саммита НАТО



Для саммита НАТО в Анкаре подготовили 10 лимузинов TOGG



В память о саммите НАТО в Анкаре выпущена специальная монета номиналом 5 лир



Эмине Эрдоган проведет встречу с супругами лидеров стран НАТО в Анкаре



Эксперт: Турция становится одним из ключевых элементов новой архитектуры безопасности НАТО



Глава Управления коммуникаций при Администрации президента Турции: переговоры в Анкаре позволят всесторонне проанализировать отношения Турции и США



Перед саммитом НАТО в Анкаре усилены меры безопасности



Генсек НАТО: Инвестиции в оборону укрепят безопасность и экономику стран Альянса



МИД Азербайджана вызвал посла РФ



Альянс на пороге новой трансформации: на пути к концепции НАТО 3.0



Токаев назвал Астану символом государственной независимости Казахстана



Главное управление кинематографии Турции открыло доступ к киноархиву о НАТО



Председатель Военного комитета НАТО: Турция играет ключевую роль в альянсе — как в географическом, так и в военном плане



НАТО поделилось видео, в котором рассказывается о столице и стратегическом положении Турции



Израиль нанес удар беспилотником по автомобилю на юге Ливана



Сенатор США Джинн Шахин возглавит двухпартийную делегацию Конгресса на саммите НАТО в Турции



Польша рассекретит данные обо всей военной помощи Украине с 2022 года



МИД России вызвал посла Швеции после инцидентов у дипмиссии в Стокгольме



Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен: Украине срочно нужно больше средств ПВО



Число случаев заболевания в связи со вспышкой лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго возросло до 1561



Французская компания Thales покупает производителя беспилотных подводных аппаратов Exail



Трамп: Мы обсудим в рамках саммита НАТО вопрос войны России с Украиной



Кремль: Путин донес до Трампа позицию РФ от первого лица



Тайфун «Бави» вызвал сильные ливни на островах США в Тихом океане



Израильская полиция бросила светошумовую гранату в автомобиль в лагере Каландия под Иерусалимом



Безопасность Европы: Спасет ли континет лишь наращивание арсеналов?



В Судане 200 тысяч человек находятся под угрозой из-за холеры, кори и продовольственного кризиса



Зеленский: надеемся, что саммит НАТО в Анкаре не превратится в пустую формальность



Председатель правительства РФ провел двусторонние встречи с коллегами из Беларуси и Кыргызстана

В Женеве стартовал первый Глобальный диалог по вопросам управления ИИ



Украина: в результате ночной атаки Киева погибли 11 человек



Число погибших в результате двух мощных землетрясений в Венесуэле превысило 3,3 тыс.



В Улан-Баторе обсуждают меры по усилению национальных систем биобезопасности



В Пекине опровергли сообщения об обучении российских военных на территории Китая



Власти Газы объявили о роспуске Комитета по ЧС



Макрон стал первым западным лидером, посетившим Сирию после ухода Асада



Число погибших в результате атак Израиля на Ливан с 2 марта достигло 4 319



Атакован один из крупнейших российских НПЗ в Омске



Узбекистан и Иордания обсудили расширение всеобъемлющего партнерства



Индия направила Meta уведомление из-за рекламы в Инстаграм, «поощряющей эксплуатацию детей»

