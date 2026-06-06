Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 6 июня Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Президент Эрдоган: финансовые кризисы невозможно предотвратить без справедливой экономической модели

Хакан Фидан ознакомился с гуманитарной деятельностью TİKA по поддержке мусульман-рохинья

Глава МИД Турции посетил лагеря беженцев в Бангладеш

Билал Эрдоган: система Международного олимпийского комитета должна быть свободна от политического влияния

Президент РФ в ответ на открытое письмо Зеленского с предложением о встрече: «пока не вижу смысла»

Представитель ООН по Кипру 7–14 июня проведет встречи с лидерами острова

В аэропорту Ататюрка продолжается фестиваль «Ноль отходов»

Агентство «Анадолу» подготовило «Словарь Палестины»

Путин назвал «трагедией» удар США и Израиля по Ирану

Трамп назвал бывшего советника по национальной безопасности Болтона «не умным, но воинственным человеком»

Число погибших в результате атак Израиля в Ливане с 2 марта, возросло до 3 558 человек

МИД Азербайджана сообщил о гибели пяти своих граждан из-за атаки БПЛА в Азовском море

Зеленский назвал «слабым» ответ президента РФ на его открытое письмо

Число погибших при ударах Израиля по Ливану возросло до 21

Захарова обвинила Киев в намерении устроить «ядерную катастрофу»

Баку опроверг утверждения CNN

Ирландия запретила въезд в страну израильским министрам Бен-Гвиру и Смотричу

Кыргызстан и Беларусь подписали 12 соглашений о сотрудничестве

В историческом Самарканде стартовал форум «Столетнее завещание: Тюркологический курултай»

Азербайджан принял Всемирный день окружающей среды

Ушаков: Поездка Уиткоффа и Кушнера в РФ готовится

Мирзиёев: Узбекистан и Центральная Азия становятся самостоятельным центром экономического роста

Делегация ХАМАС прибыла в Каир для участия в переговорах о перемирии в секторе Газа

Путин: «агрессивная политика» европейской бюрократии подрывает мировую безопасность и ослабляет экономику Европы

ВМС США захватили танкер в Индийском океане

ВМС Украины сообщили о взрыве морского беспилотника в порту Констанца в Румынии

Еврокомиссия планирует ужесточить визовые ограничения для граждан РФ

Мусульмане Канады призвали власти противодействовать исламофобии

Пашинян: победителем выборов 7 июня станет народ Армении

Иран заявил о предупредительной атаке на американский эсминец

ООН: с декабря прошлого года в Южном Судане более 300 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома

Макрон: Париж поддерживает прямые переговоры между Москвой и Киевом

Еврокомиссия приветствует предложение о прямых переговорах между Россией и Украиной

Лавров на ПМЭФ встретился с генсеком Форума стран — экспортеров газа

В Армении выдан ордер на задержание экс-министров по обвинению в коррупции и отмывании денег

Спикер парламента Ливана согласился на вывод «Хезболлы» к югу от Литани при условии ухода Израиля

Дуров: блокировки лишь отдалили РФ от «цифрового суверенитета»

В МАГАТЭ объявили о локальном перемирии на ЗАЭС

Роскосмос: на российском сегменте МКС нашли два места утечки воздуха

Кремль: Путин ознакомился с открытым письмом Зеленского

Дефицит федерального бюджета РФ превысил 6 трлн рублей

Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «185 на 185»

ВМС Украины сообщили о взрыве морского беспилотника у берегов Румынии

В «Росатоме» допустили перезапуск Запорожской АЭС в обозримом будущем

Страны ШОС обозначили приоритеты дальнейшего сотрудничества в промышленной сфере

Токаев: Казахстан - один из лидеров в регионе по показателям привлечения иностранных инвестиций

ООН: не менее 1,4 млн жителей Ливана нуждаются в гумпомощи

В Австралии изъято более 100 тыс. контрабандных экзотических тараканов

Американский журналист признал в суде обвинения в шпионаже в пользу Китая