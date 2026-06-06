Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 6 июня

Президент Эрдоган: финансовые кризисы невозможно предотвратить без справедливой экономической модели
Хакан Фидан ознакомился с гуманитарной деятельностью TİKA по поддержке мусульман-рохинья
Глава МИД Турции посетил лагеря беженцев в Бангладеш
Билал Эрдоган: система Международного олимпийского комитета должна быть свободна от политического влияния
Президент РФ в ответ на открытое письмо Зеленского с предложением о встрече: «пока не вижу смысла»
Представитель ООН по Кипру 7–14 июня проведет встречи с лидерами острова
В аэропорту Ататюрка продолжается фестиваль «Ноль отходов»
Агентство «Анадолу» подготовило «Словарь Палестины»
Путин назвал «трагедией» удар США и Израиля по Ирану
Трамп назвал бывшего советника по национальной безопасности Болтона «не умным, но воинственным человеком»
Число погибших в результате атак Израиля в Ливане с 2 марта, возросло до 3 558 человек
МИД Азербайджана сообщил о гибели пяти своих граждан из-за атаки БПЛА в Азовском море
Зеленский назвал «слабым» ответ президента РФ на его открытое письмо
Число погибших при ударах Израиля по Ливану возросло до 21
Захарова обвинила Киев в намерении устроить «ядерную катастрофу»
Баку опроверг утверждения CNN
Ирландия запретила въезд в страну израильским министрам Бен-Гвиру и Смотричу
Кыргызстан и Беларусь подписали 12 соглашений о сотрудничестве
В историческом Самарканде стартовал форум «Столетнее завещание: Тюркологический курултай»
Азербайджан принял Всемирный день окружающей среды
Ушаков: Поездка Уиткоффа и Кушнера в РФ готовится
Мирзиёев: Узбекистан и Центральная Азия становятся самостоятельным центром экономического роста
Делегация ХАМАС прибыла в Каир для участия в переговорах о перемирии в секторе Газа
Путин: «агрессивная политика» европейской бюрократии подрывает мировую безопасность и ослабляет экономику Европы
ВМС США захватили танкер в Индийском океане
ВМС Украины сообщили о взрыве морского беспилотника в порту Констанца в Румынии
Еврокомиссия планирует ужесточить визовые ограничения для граждан РФ
Мусульмане Канады призвали власти противодействовать исламофобии
Пашинян: победителем выборов 7 июня станет народ Армении
Иран заявил о предупредительной атаке на американский эсминец
ООН: с декабря прошлого года в Южном Судане более 300 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома
Макрон: Париж поддерживает прямые переговоры между Москвой и Киевом
Еврокомиссия приветствует предложение о прямых переговорах между Россией и Украиной
Лавров на ПМЭФ встретился с генсеком Форума стран — экспортеров газа
В Армении выдан ордер на задержание экс-министров по обвинению в коррупции и отмывании денег
Спикер парламента Ливана согласился на вывод «Хезболлы» к югу от Литани при условии ухода Израиля
Дуров: блокировки лишь отдалили РФ от «цифрового суверенитета»
В МАГАТЭ объявили о локальном перемирии на ЗАЭС
Роскосмос: на российском сегменте МКС нашли два места утечки воздуха
Кремль: Путин ознакомился с открытым письмом Зеленского
Дефицит федерального бюджета РФ превысил 6 трлн рублей
Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «185 на 185»
ВМС Украины сообщили о взрыве морского беспилотника у берегов Румынии
В «Росатоме» допустили перезапуск Запорожской АЭС в обозримом будущем
Страны ШОС обозначили приоритеты дальнейшего сотрудничества в промышленной сфере
Токаев: Казахстан - один из лидеров в регионе по показателям привлечения иностранных инвестиций
ООН: не менее 1,4 млн жителей Ливана нуждаются в гумпомощи
В Австралии изъято более 100 тыс. контрабандных экзотических тараканов
Американский журналист признал в суде обвинения в шпионаже в пользу Китая