Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 6 июля Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Путин и Трамп обсудили по телефону урегулирование российского-украинского конфликта

Общество палестинских пленных: Израиль пытается устранить доктора Абу Сафийю в тюрьме

Ким Чен Ын лично проинспектировал боевую мощь нового эсминца «Кан Кон»

Китай и Россия начали совместные военно-морские учения в Желтом море

Началась 6-я Национальная арктическая научная экспедиция Турции

Зеленский: За неделю по Украине применено около 2200 БПЛА и 106 ракет

Песков: "агрессивная сущность киевского режима" вынуждает РФ создавать буферную зону вдоль границ с Украиной

На вулкане Этна в Италии вновь произошло мощное извержение

Минобороны РФ: Киев «не согласился» на предложение о прекращении огня

Зеленский и Макрон обсудили усиление ПВО Украины

В Украине сообщили о массированных атаках на объекты по добыче газа



Шарль Леклер выиграл Гран-при Великобритании «Формулы-1»



Трамп встретится с Зеленским и президентом Сирии на саммите НАТО в Анкаре



Число жертв атак Израиля на Ливан достигло 4304



Спикер парламента Турции: Саммит НАТО в Анкаре подтвердит приверженность будущему Альянса



Экс-президент РФ: США не могут решать за других

