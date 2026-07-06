Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 6 июля

Abdulrahman Yusupov
06 Июля 2026•Обновить: 06 Июля 2026
Путин и Трамп обсудили по телефону урегулирование российского-украинского конфликта
Общество палестинских пленных: Израиль пытается устранить доктора Абу Сафийю в тюрьме
Ким Чен Ын лично проинспектировал боевую мощь нового эсминца «Кан Кон»
Китай и Россия начали совместные военно-морские учения в Желтом море
Началась 6-я Национальная арктическая научная экспедиция Турции
Зеленский: За неделю по Украине применено около 2200 БПЛА и 106 ракет
Песков: "агрессивная сущность киевского режима" вынуждает РФ создавать буферную зону вдоль границ с Украиной
На вулкане Этна в Италии вновь произошло мощное извержение
Минобороны РФ: Киев «не согласился» на предложение о прекращении огня
Зеленский и Макрон обсудили усиление ПВО Украины
В Украине сообщили о массированных атаках на объекты по добыче газа
Шарль Леклер выиграл Гран-при Великобритании «Формулы-1»
Трамп встретится с Зеленским и президентом Сирии на саммите НАТО в Анкаре
Число жертв атак Израиля на Ливан достигло 4304
Спикер парламента Турции: Саммит НАТО в Анкаре подтвердит приверженность будущему Альянса
Экс-президент РФ: США не могут решать за других