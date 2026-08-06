Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 6 августа

Nariman Mehdiyev
06 Августа 2026•Обновить: 06 Августа 2026
Эрдоган: Закон «Об укреплении национального единства и социальной интеграции» избавит Турцию от террористической угрозы
Главу МИД Турции был принят королем Иордании Абдаллой II
В парламент Турции внесен законопроект в рамках процесса «Турция без терроризма»
Хакан Фидан: Любое посягательство на Аль-Аксу рассматривается как посягательство на ценности нашего народа
Саммит НАТО в Анкаре укрепил стратегическую роль Турции в Альянсе
Мохамед Салах продолжит карьеру в Турции
Число погибших в Газе с октября 2023 года достигло 73 381 человека
Нуман Куртулмуш оценил законопроект «Об укреплении национальной солидарности и общественной интеграции»
В Анкаре обсудят обеспечение долгосрочной стабильности и безопасности в Сирии
Хакан Фидан принял участие в совещании министров иностранных дел Турции, Египта, Пакистана и Саудовской Аравии
СМИ: Государственный банк Ирана заморозил счета Национальной нефтяной компании
Глава МИД Иордании: Мечеть Аль-Акса является местом поклонения исключительно для мусульман
Раскопки в крепости Кеф на востоке Турции выявляют новые следы государства Урарту
Глава МИД Турции принял участие в совещании министров по вопросам Иерусалима, состоявшемся в Аммане
В секретариат ВНСТ представлен «Законопроект об укреплении национального единства и социальной интеграции»
Главы МИД Турции и Алжира провели переговоры в Иордании
Глава МИД Палестины: Иерусалим столкнулся с самым опасным этапом израильских атак
По итогам встречи министров в Иордании, посвященной вопросу Иерусалима опубликовано совместное заявление
Центр управления полетами России оказался в очаге возгорания
Иран и Оман достигли «предварительных договоренностей» по транзиту через Ормузский пролив
10 аспектов Законопроекта «Об укреплении национального единства и социальной интеграции»
Ирак: ситуация на границе с Сирией остается стабильной
Численность ВС РФ увеличилась на 27 тыс. человек для формирования военно-строительных подразделений
Зеленский: Поставки ракет для систем ПВО Украине сократились втрое
В Казахстане в рамках реализации закона об амнистии освобождены 620 человек
Армения и США обсудили реализацию «Маршрута Трампа»
Бразилия выразила недовольство в связи с аннулированием визы своего посла в Вашингтоне
ЕС направит Украине 1,4 млрд евро доходов от замороженных российских активов
Гендиректор российского производителя боевых дронов «Уралдронзавод» пострадал при взрыве машины
Гуманитарные и экономические последствия экстремальной жары становятся все тяжелее
В Греции недалеко от Афин вспыхнул лесной пожар
Японское агентство Kyodo сообщило об утечке данных почти 6 тыс. человек и организаций
Хуситы заявили об ударе баллистическими ракетами по саудовскому нефтяному танкеру в Красном море
Склад Wildberries в Тульской области РФ подвергся атаке БПЛА
Президент Ирана заявил, что Тегеран поддержит все решения, которые примут палестинские лидеры
МИД РФ: Макрон «командует Киеву совершать теракты» против мирных россиян
КСИР: Иран не пойдет ни на какие соглашения под угрозой
Зеленский и новый глава Минобороны Британии обсудили совместное производство вооружения
На Иссык-Куле стартовал VIII Кыргызско-Российский экономический форум
Бразилия снизит уровень дипломатических отношений с Аргентиной
В Греции обнаружен затонувший 83 года назад немецкий торпедный катер LS 6
На дне реки Сена во Франции обнаружены человеческие останки