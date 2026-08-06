Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 6 августа Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Эрдоган: Закон «Об укреплении национального единства и социальной интеграции» избавит Турцию от террористической угрозы

Главу МИД Турции был принят королем Иордании Абдаллой II

В парламент Турции внесен законопроект в рамках процесса «Турция без терроризма»

Хакан Фидан: Любое посягательство на Аль-Аксу рассматривается как посягательство на ценности нашего народа

Саммит НАТО в Анкаре укрепил стратегическую роль Турции в Альянсе

Мохамед Салах продолжит карьеру в Турции

Число погибших в Газе с октября 2023 года достигло 73 381 человека

Нуман Куртулмуш оценил законопроект «Об укреплении национальной солидарности и общественной интеграции»

В Анкаре обсудят обеспечение долгосрочной стабильности и безопасности в Сирии

Хакан Фидан принял участие в совещании министров иностранных дел Турции, Египта, Пакистана и Саудовской Аравии

СМИ: Государственный банк Ирана заморозил счета Национальной нефтяной компании

Глава МИД Иордании: Мечеть Аль-Акса является местом поклонения исключительно для мусульман

Раскопки в крепости Кеф на востоке Турции выявляют новые следы государства Урарту

Глава МИД Турции принял участие в совещании министров по вопросам Иерусалима, состоявшемся в Аммане

В секретариат ВНСТ представлен «Законопроект об укреплении национального единства и социальной интеграции»

Главы МИД Турции и Алжира провели переговоры в Иордании

Глава МИД Палестины: Иерусалим столкнулся с самым опасным этапом израильских атак

По итогам встречи министров в Иордании, посвященной вопросу Иерусалима опубликовано совместное заявление

Центр управления полетами России оказался в очаге возгорания

Иран и Оман достигли «предварительных договоренностей» по транзиту через Ормузский пролив

10 аспектов Законопроекта «Об укреплении национального единства и социальной интеграции»

Ирак: ситуация на границе с Сирией остается стабильной

Численность ВС РФ увеличилась на 27 тыс. человек для формирования военно-строительных подразделений

Зеленский: Поставки ракет для систем ПВО Украине сократились втрое

В Казахстане в рамках реализации закона об амнистии освобождены 620 человек

Армения и США обсудили реализацию «Маршрута Трампа»

Бразилия выразила недовольство в связи с аннулированием визы своего посла в Вашингтоне

ЕС направит Украине 1,4 млрд евро доходов от замороженных российских активов

Гендиректор российского производителя боевых дронов «Уралдронзавод» пострадал при взрыве машины

Гуманитарные и экономические последствия экстремальной жары становятся все тяжелее

В Греции недалеко от Афин вспыхнул лесной пожар

Японское агентство Kyodo сообщило об утечке данных почти 6 тыс. человек и организаций

Хуситы заявили об ударе баллистическими ракетами по саудовскому нефтяному танкеру в Красном море

Склад Wildberries в Тульской области РФ подвергся атаке БПЛА

Президент Ирана заявил, что Тегеран поддержит все решения, которые примут палестинские лидеры

МИД РФ: Макрон «командует Киеву совершать теракты» против мирных россиян

КСИР: Иран не пойдет ни на какие соглашения под угрозой

Зеленский и новый глава Минобороны Британии обсудили совместное производство вооружения

На Иссык-Куле стартовал VIII Кыргызско-Российский экономический форум

Бразилия снизит уровень дипломатических отношений с Аргентиной

В Греции обнаружен затонувший 83 года назад немецкий торпедный катер LS 6

На дне реки Сена во Франции обнаружены человеческие останки