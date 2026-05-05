Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 5 мая Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Президент Эрдоган: на фоне конфликтов Турция является самой сильной и стабильной страной в регионе

Президент Эрдоган принял главу МИД Кувейта

Турция и Катар обсудили региональные проблемы

Джевдет Йылмаз: Нормализация отношений между Турцией и Арменией служит примером для других

Хакан Фидан провел встречу со своим кувейтским коллегой

Турция и Армения подписали Меморандум о совместном восстановлении моста Ани

Экспорт Турции в страны ЕС за первые четыре месяца превысил 35 млрд долларов

Ильхам Алиев: Азербайджан сохраняет приверженность мирному процессу

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз встретился с президентом Румынии

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прибыла в Азербайджан

Анкара и Осло обсудили двустороннее сотрудничество

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Синирлиоглу

Число погибших в результате атак Израиля на Газу возросло до 72 612

Глава Евросовета: нормализация отношений Армении с Азербайджаном и Турцией способствует трансформации региона

Украина вводит режим перемирия с Россией с полуночи 6 мая

Секретная служба США сообщает, что вблизи Белого дома в Вашингтоне правоохранительные органы открыли огонь по одному человеку

Иран: вмешательство США в Ормузском проливе нарушит перемирие

Премьер Армении надеется в 2028 году посетить Азербайджан

Россия в честь Дня Победы объявила перемирие с Украиной на 8 и 9 мая

Кобахидзе заявил о «растущем значении» Грузии для Европы

Консульская защита участников «Глобального флота Сумуд» обеспечивается странами ЕС

Трамп: в случае атак на американские корабли Иран будет «стерт с лица земли»

Иран произвёл предупредительные выстрелы вблизи американских эсминцев в районе Ормузского пролива

В результате атаки Ирана в нефтепромышленном районе ОАЭ возник пожар

Зеленский: Украинские дроны могут прилететь в Москву на парад 9 мая

США уничтожили 6 иранских малых катеров

Главы МИД России и Египта обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Палестинки в израильской тюрьме Дамон подвергаются жестокому обращению

Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили дипломатические усилия по прекращению войны

Израиль пригрозил атаковать четыре населенных пункта на юге Ливана

В ЕС назвали исторически значимым участие вице-президента Турции в саммите ЕПС в Ереване

CENTCOM опроверг сообщения об атаке Ирана на американский военный корабль

В Риге отмечают 36-ю годовщину восстановления независимости Латвии

Экипаж иранского грузового судна Touska доставлен в Пакистан

Токаев: искусственный интеллект становится стержнем новой глобальной экономики

Макрон призвал Иран и США к совместному открытию Ормузского пролива

«Хезболла» заявила о поддержке дипломатии для прекращения израильских атак

ОАЭ сообщили об атаке двух иранских БПЛА на их танкер в Ормузском проливе

Премьер-министры Беларуси и РФ обсудили интеграцию в ЕАЭС

В Эстонии стартовали масштабные учения Spring Storm 2026

В городе Белвилл в США из-за пожара объявлен режим чрезвычайной ситуации

Иран намерен силой останавливать суда в Ормузском проливе

Операторы предупредили об ограничении мобильного интернета в Москве с 5 по 9 мая

Стали известны подробности инцидента с кораблем ВМС США

В МИД РФ обвинили США в «принудительной раздаче» американского гражданства детям российских дипломатов

Зеленский обсудил с премьером Словаки членство Украины в ЕС

Иранские СМИ сообщили об ударе по кораблю ВМС США близ острова Джаск

Зеленский обсудил с премьером Словаки членство Украины в ЕС

Число детей в Японии по сравнению с прошлым годом сократилось на 350 тысяч

В Украине сообщили о жертвах при ударе по Харьковщине

ВОЗ подтвердила вспышку хантавируса на круизном судне в Атлантическом океане

В МИД РФ назвали «политически мотивированным» решение Вены о высылке российских дипломатов

В Иране казнили трех человек по обвинению в «участии в насильственных действиях» во время протестов

Прокуратура Рима начала расследование по обвинению в похищении людей после атаки на флотилию «Global Sumud»

На востоке Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6

В американском штате Оклахома при стрельбе пострадали не менее 10 человек