Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 5 июня

Президент Эрдоган: Турция развивает равноправное сотрудничество с Африкой
Турция и Нигер стремятся к углублению сотрудничества в сфере обороны, безопасности и инвестиций
Главы МИД Турции и Катара обменялись мнениями о ходе переговорного процесса между Ираном и США
Хакан Фидан: стратегическое партнерство между Турцией и Южной Кореей углубляется
Турция осудила решение Израиля о создании новых незаконных поселений на Западном берегу
За 20 лет по Баку – Тбилиси – Джейхан транспортировано около 557 млн тонн нефти
Метал-группа Pantera впервые выступит в Турции
Германия сохранила лидерство среди крупнейших покупателей турецких товаров
За девять месяцев Турция получила доход от экспорта фундука в размере почти 2 миллиардов долларов
В античном городе Эфес запустили ночной режим посещения музеев
В Казахстане стартовало строительство новых контейнеровозов для Каспия
В Ашхабаде обсудили развитие сотрудничества Турции и Туркменистана
В Баку обсудили укрепление сотрудничества финансовых секторов стран ОТГ
Глава МИД Турции посетит Бангладеш
ООН рассчитывает на дипломатический опыт Турции на переговорах в рамках COP31
Путин: Конфликт в Украине может быть завершен в ближайшее время
Потребительские расходы в мировой исламской экономике достигли $2,6 трлн
Глава МИД Турции выступил на Международном политическом форуме в Южной Корее
Число погибших в результате атак Израиля в Ливане с 2 марта возросло до 3 526
Amnesty International: греческая полиция применяет чрезмерную силу к протестующим
Зеленский предложил Путину встречу для завершения конфликта
Генсек форума AlBaraka призвал к разработке всеобъемлющей системы отчетности для исламской экономики
Юристы обратились в МУС по поводу израильских атак на «Глобальный флот Сумуд»
Пашинян ведет Армению к ментальной трансформации
В результате атак Израиля по Ливану погибли 6 человек
Пашинян: Карапетян «долгое время» не сможет уехать из Армении
В Ташкенте проходит второе заседание Термезского диалога по взаимосвязанности
На 3-м Глобальном саммите исламской экономики обсудили роль капитала в создании общественной пользы
ЕС выделит Армении более 50 млн евро помощи
РФ: Apple отключает приложение «Макс» без объяснения причин
При ударах Израиля по Газе погибли 10 палестинцев, пятеро из них — члены одной семьи
Президент Грузии призвал превратить Южный Кавказ в пространство мирного сосуществования и диалога
Путин и Мирзиеев дали старт строительству первой интегрированной АЭС в Узбекистане
Развитые страны должны превратить климатические обязательства в реальные действия
Захарова: РФ не собирается «оплачивать» Армении дорогу в ЕС
РФ: Apple отключает приложение «Макс» без объяснения причин
В Монголии открылась 11-я Международная конференция «Улан-баторский диалог»
БПЛА «Хезболлы» нанес удар по конвою командующего Северным военным округом Израиля
«Хезболла» продолжит борьбу до полного изгнания Израиля из Ливана, заявил генсек движения Наим Касем
ХАМАС: безразличие международного сообщества толкает Израиль на новый геноцид
В Ливане при обстреле позиции UNIFIL погиб миротворец
Зеленский: с начала конфликта в Украине погибли свыше 700 детей
Генпрокуратура РФ направила в суд дело против британского экс- министра Бена Уоллеса
«Почта России» возобновила доставку посылок из США
Беларусь и Монголия подписали пакет соглашений в сфере АПК
В Украине сообщили о жертвах и пострадавших при ночной атаке
Латвия проводит крупнейшие контртеррористические учения
Премьер Грузии резко отреагировал на слова Рубио о «поведении» Тбилиси
СМИ:Трамп откажется от перемирия с Ираном лишь в случае гибели военных США
NASA завершило миссию MAVEN, которая 11 лет проводила исследования на Марсе
В Минобороны РФ сообщили о перехвате не менее 242 БПЛА за ночь
На Кубе перестанут принимать карты Visa и Mastercard из-за санкций США