Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 5 июня Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Президент Эрдоган: Турция развивает равноправное сотрудничество с Африкой

Турция и Нигер стремятся к углублению сотрудничества в сфере обороны, безопасности и инвестиций

Главы МИД Турции и Катара обменялись мнениями о ходе переговорного процесса между Ираном и США

Хакан Фидан: стратегическое партнерство между Турцией и Южной Кореей углубляется

Турция осудила решение Израиля о создании новых незаконных поселений на Западном берегу

За 20 лет по Баку – Тбилиси – Джейхан транспортировано около 557 млн тонн нефти

Метал-группа Pantera впервые выступит в Турции

Германия сохранила лидерство среди крупнейших покупателей турецких товаров

За девять месяцев Турция получила доход от экспорта фундука в размере почти 2 миллиардов долларов

В античном городе Эфес запустили ночной режим посещения музеев

В Казахстане стартовало строительство новых контейнеровозов для Каспия

В Ашхабаде обсудили развитие сотрудничества Турции и Туркменистана

В Баку обсудили укрепление сотрудничества финансовых секторов стран ОТГ

Глава МИД Турции посетит Бангладеш

ООН рассчитывает на дипломатический опыт Турции на переговорах в рамках COP31

Путин: Конфликт в Украине может быть завершен в ближайшее время

Потребительские расходы в мировой исламской экономике достигли $2,6 трлн

Глава МИД Турции выступил на Международном политическом форуме в Южной Корее

Число погибших в результате атак Израиля в Ливане с 2 марта возросло до 3 526

Amnesty International: греческая полиция применяет чрезмерную силу к протестующим

Зеленский предложил Путину встречу для завершения конфликта

Генсек форума AlBaraka призвал к разработке всеобъемлющей системы отчетности для исламской экономики

Юристы обратились в МУС по поводу израильских атак на «Глобальный флот Сумуд»

Пашинян ведет Армению к ментальной трансформации

В результате атак Израиля по Ливану погибли 6 человек

Пашинян: Карапетян «долгое время» не сможет уехать из Армении

В Ташкенте проходит второе заседание Термезского диалога по взаимосвязанности

На 3-м Глобальном саммите исламской экономики обсудили роль капитала в создании общественной пользы

ЕС выделит Армении более 50 млн евро помощи

РФ: Apple отключает приложение «Макс» без объяснения причин

При ударах Израиля по Газе погибли 10 палестинцев, пятеро из них — члены одной семьи

Президент Грузии призвал превратить Южный Кавказ в пространство мирного сосуществования и диалога

Путин и Мирзиеев дали старт строительству первой интегрированной АЭС в Узбекистане

Развитые страны должны превратить климатические обязательства в реальные действия

Захарова: РФ не собирается «оплачивать» Армении дорогу в ЕС

РФ: Apple отключает приложение «Макс» без объяснения причин

В Монголии открылась 11-я Международная конференция «Улан-баторский диалог»

БПЛА «Хезболлы» нанес удар по конвою командующего Северным военным округом Израиля

«Хезболла» продолжит борьбу до полного изгнания Израиля из Ливана, заявил генсек движения Наим Касем

ХАМАС: безразличие международного сообщества толкает Израиль на новый геноцид

В Ливане при обстреле позиции UNIFIL погиб миротворец

Зеленский: с начала конфликта в Украине погибли свыше 700 детей

Генпрокуратура РФ направила в суд дело против британского экс- министра Бена Уоллеса

«Почта России» возобновила доставку посылок из США

Беларусь и Монголия подписали пакет соглашений в сфере АПК

В Украине сообщили о жертвах и пострадавших при ночной атаке

Латвия проводит крупнейшие контртеррористические учения

Премьер Грузии резко отреагировал на слова Рубио о «поведении» Тбилиси

СМИ:Трамп откажется от перемирия с Ираном лишь в случае гибели военных США

NASA завершило миссию MAVEN, которая 11 лет проводила исследования на Марсе

В Минобороны РФ сообщили о перехвате не менее 242 БПЛА за ночь

На Кубе перестанут принимать карты Visa и Mastercard из-за санкций США