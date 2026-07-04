Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 5 июля Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Президент Эрдоган: нельзя допустить, чтобы «зависимое от войны» правительство Израиля вновь ввергло регион в кровопролитие



Шахбаз Шариф: Успех Турции — это успех Пакистана



Президент Эрдоган и премьер-министр Пакистана Шариф возглавили переговоры на уровне делегаций



Лидеры Турции и Канады рассмотрели двусторонние связи, а также региональные и глобальные вопросы



Турецкая ракета TAYFUN Blok-3, производства ROKETSAN, уничтожила движущуюся надводную цель на большой дальности



Турция доставила поисково-спасательное оборудование в Венесуэлу



Премьер Пакистана: Исламабад смог выступить посредником между США и Ираном при поддержке Эрдогана



Временный президент Венесуэлы наградила турецких спасателей орденом «Герой Венесуэлы»



Масуд Пезешкиан: Сионистский режим нападает на все страны региона и является причиной региональной нестабильности



Зеленский и Трамп обсудили текущую ситуацию на линии фронта, а также дипломатические усилия сторон



Число жертв атак Израиля на сектор Газа возросло до 73 090



Генштаб ВСУ заявил о выводе из строя более 42% нефтеперерабатывающих мощностей РФ



СМИ: переговоры между Ираном и США продолжатся 11 июля в Пакистане



В Германии Крупалла и Вайдель вновь избраны сопредседателями партии AfD



На Мадагаскаре предотвращено покушение на временного президента Рандрианирину



Полиция Германии применила дубинки и слезоточивый газ в отношении участников протеста против съезда AfD



Путин подписал закон о новых мерах поддержки внутреннего рынка топлива



Конституционный суд Армении оставил в силе решение ЦИК по итогам парламентских выборов



В Тегеране состоялась церемония прощания с бывшим верховным лидером Ирана Хаменеи



Трамп сообщил, что Нетаньяху просит о встрече в Белом доме



Россия: Украина атаковала Московский регион более чем 200 БПЛА



Токаев поздравил Трампа с 250-й годовщиной независимости США



Иран раскритиковал планы Британии и Франции создать «многонациональную миссию» в Ормузском проливе



Число погибших в результате атак Израиля на Ливан, продолжающихся с 2 марта, достигло 4 303 человек



Путин: РФ и США несут «особую ответственность» за глобальную безопасность



Власти Украины заявили о серьезном экологическом ущербе после попадания по АЗС в Киеве



В Минобороны РФ сообщили о срыве «комбинированного удара» по территории страны



Израиль продолжает наносить удары по Ливану, несмотря на режим прекращения огня



Зеленский сообщил о гибели 4 и ранении 27 человек при ударе по городу Сумы



Киев: Константиновка остается под контролем украинских сил



Трамп заявил, что США дали Ирану неделю из-за церемонии прощания с Хаменеи



Французский авианосец «Шарль де Голль» возвращается на базу после миссии на Ближнем Востоке



МИД РФ: Латвия и страны Балтии предоставляли воздушные коридоры для ударов по стране



Парящий над Белым домом истребитель F-35 спровоцировал интерес у жителей Вашингтона



Зеленский сообщил о нанесении удара по портовой нефтяной инфраструктуре близ Санк-Петербурга



Медведев: Ормузский пролив стал для Ирана оружием «не слабее ядерного»



Глава Россотрудничества сообщил о закрытии Русского дома в Кишиневе с 4 июля



Украина заявила об ударе по российскому истребителю МиГ-29 на аэродроме «Бельбек» в Крыму



ООН: В Нигерии более 17 миллионов человек находятся под угрозой голода

