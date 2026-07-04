Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 5 июля

Nariman Mehdiyev
04 Июля 2026•Обновить: 04 Июля 2026
Президент Эрдоган: нельзя допустить, чтобы «зависимое от войны» правительство Израиля вновь ввергло регион в кровопролитие
Шахбаз Шариф: Успех Турции — это успех Пакистана
Президент Эрдоган и премьер-министр Пакистана Шариф возглавили переговоры на уровне делегаций
Лидеры Турции и Канады рассмотрели двусторонние связи, а также региональные и глобальные вопросы
Турецкая ракета TAYFUN Blok-3, производства ROKETSAN, уничтожила движущуюся надводную цель на большой дальности
Турция доставила поисково-спасательное оборудование в Венесуэлу
Премьер Пакистана: Исламабад смог выступить посредником между США и Ираном при поддержке Эрдогана
Временный президент Венесуэлы наградила турецких спасателей орденом «Герой Венесуэлы»
Масуд Пезешкиан: Сионистский режим нападает на все страны региона и является причиной региональной нестабильности
Зеленский и Трамп обсудили текущую ситуацию на линии фронта, а также дипломатические усилия сторон
Число жертв атак Израиля на сектор Газа возросло до 73 090
Генштаб ВСУ заявил о выводе из строя более 42% нефтеперерабатывающих мощностей РФ
СМИ: переговоры между Ираном и США продолжатся 11 июля в Пакистане
В Германии Крупалла и Вайдель вновь избраны сопредседателями партии AfD
На Мадагаскаре предотвращено покушение на временного президента Рандрианирину
Полиция Германии применила дубинки и слезоточивый газ в отношении участников протеста против съезда AfD
Путин подписал закон о новых мерах поддержки внутреннего рынка топлива
Конституционный суд Армении оставил в силе решение ЦИК по итогам парламентских выборов
В Тегеране состоялась церемония прощания с бывшим верховным лидером Ирана Хаменеи
Трамп сообщил, что Нетаньяху просит о встрече в Белом доме
Россия: Украина атаковала Московский регион более чем 200 БПЛА
Токаев поздравил Трампа с 250-й годовщиной независимости США
Иран раскритиковал планы Британии и Франции создать «многонациональную миссию» в Ормузском проливе
Число погибших в результате атак Израиля на Ливан, продолжающихся с 2 марта, достигло 4 303 человек
Путин: РФ и США несут «особую ответственность» за глобальную безопасность
Власти Украины заявили о серьезном экологическом ущербе после попадания по АЗС в Киеве
В Минобороны РФ сообщили о срыве «комбинированного удара» по территории страны
Израиль продолжает наносить удары по Ливану, несмотря на режим прекращения огня
Зеленский сообщил о гибели 4 и ранении 27 человек при ударе по городу Сумы
Киев: Константиновка остается под контролем украинских сил
Трамп заявил, что США дали Ирану неделю из-за церемонии прощания с Хаменеи
Французский авианосец «Шарль де Голль» возвращается на базу после миссии на Ближнем Востоке
МИД РФ: Латвия и страны Балтии предоставляли воздушные коридоры для ударов по стране
Парящий над Белым домом истребитель F-35 спровоцировал интерес у жителей Вашингтона
Зеленский сообщил о нанесении удара по портовой нефтяной инфраструктуре близ Санк-Петербурга
Медведев: Ормузский пролив стал для Ирана оружием «не слабее ядерного»
Глава Россотрудничества сообщил о закрытии Русского дома в Кишиневе с 4 июля
Украина заявила об ударе по российскому истребителю МиГ-29 на аэродроме «Бельбек» в Крыму
ООН: В Нигерии более 17 миллионов человек находятся под угрозой голода