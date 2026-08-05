Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 5 августа Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Назначен новый командующий ВВС Турции

Хакан Фидан примет участие в министерской встрече по Иерусалиму в Аммане

Глава МИД Турции встретился с членами руководства Ливии

МИД: Анкара пристально отслеживает ситуацию с гражданами Турции на атакованных в Черном море судах

Глава национальной разведки Турции встретился с официальными лицами правительства Ливии

Турция выразила соболезнования в связи со смертельным ДТП в Анголе

Хакан Фидан провел встечу с главой МВД Ливии

Число погибших в Газе в результате израильских атак достигло 73 377 человек

В Эгейском море обнаружен крупнейший коралловый лес у берегов Турции

Советник президента Азербайджана: изменение конституции Армении может открыть путь к миру

Иордания поддержала заявление Турции, Катара и Египта с осуждением действий Израиля

Ирак рассчитывает экспортировать более 700 тыс. баррелей нефти в сутки в рамках соглашения с Турцией

Главы дипломатий Азербайджана и Швейцарии обсудили ситуацию в регионе

Замглавы МИД Турции приняла делегацию Ирана

Павел Дуров прокомментировал удаление Telegram из App Store

МИД РФ: «НАТО и Европейский союз стали частью международного терроризма»

В Риме начался новый раунд переговоров между Ливаном и Израилем

В июле Израиль задержал 630 палестинцев в оккупированных Восточном Иерусалиме и на Западном берегу

Зеленский заявил об уничтожении 30 тысяч российских военных

В миссии НАТО по поддержке Украины сменилось командование

В Ливане прошла церемония памяти, приуроченная к шестой годовщине взрыва в порту Бейрута

В больнице Газы из-за нехватки топлива под угрозой жизни младенцев

Президенты России и Бразилии обсудили вопросы укрепления двусторонних отношений

Иран: Достигнут прогресс в переговорах с Оманом по определению безопасных маршрутов прохода в Ормузском проливе

Фильм «Двойная игра», режиссером которого выступил Майкл Джордан, выйдет в прокат 5 марта 2027 года

Источник: Израиль согласился не увязывать переговоры по границе с разоружением «Хезболлы»

Ученые нашли следы эукариот у Кровавого водопада в Антарктиде

Водный кризис в Центральной Азии: сокращение водных ресурсов и рост спроса требуют регионального сотрудничества

Глава Минфина США допустил открытие Ормузского пролива в ближайшие два дня

ВОЗ: Вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысила возможности по реагированию

В Гватемале в связи с активизацией вулкана Фуэго объявлен приказ об эвакуации

Путин подписал закон о легализации обращения криптовалют

В Красном море после атаки затонуло грузовое судно

Из примерно 72 тысяч нелегальных мигрантов, прибывших в Сеуту, около 70 тысяч вернулись в Марокко

В Газе из-за нехватки лекарств ежедневно умирают трое онкологических больных

Президент Ирана опроверг сообщения о своей отставке

РФ и Катар выступили за скорейшее возобновление переговорного процесса на Ближнем Востоке

В Иране заявили о провале попыток обрушить экономику страны

В Греции пятый день бушуют масштабные лесные пожары

Хуситы заявили об атаке БПЛА на аэропорт Наджран в Саудовской Аравии

США впервые после разрушительных землетрясений возобновили депортацию мигрантов в Венесуэлу

Австралийский активист умер после 5,3-тысячного велопробега

Wildberries строит в Казахстане логистические комплексы площадью более 260 тыс. квадратных метров

ИНТЕРПОЛ: В 55 % случаев киберпреступлений в Африке используется искусственный интеллект

Во Франции из-за экстремальной жары остановили три ядерных реактора

В Румынии из-за экстремальной жары объявлен «красный уровень» опасности