Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 5 августа

Назначен новый командующий ВВС Турции
Хакан Фидан примет участие в министерской встрече по Иерусалиму в Аммане
Глава МИД Турции встретился с членами руководства Ливии
МИД: Анкара пристально отслеживает ситуацию с гражданами Турции на атакованных в Черном море судах
Глава национальной разведки Турции встретился с официальными лицами правительства Ливии
Турция выразила соболезнования в связи со смертельным ДТП в Анголе
Хакан Фидан провел встечу с главой МВД Ливии
Число погибших в Газе в результате израильских атак достигло 73 377 человек
В Эгейском море обнаружен крупнейший коралловый лес у берегов Турции
Советник президента Азербайджана: изменение конституции Армении может открыть путь к миру
Иордания поддержала заявление Турции, Катара и Египта с осуждением действий Израиля
Ирак рассчитывает экспортировать более 700 тыс. баррелей нефти в сутки в рамках соглашения с Турцией
Главы дипломатий Азербайджана и Швейцарии обсудили ситуацию в регионе
Замглавы МИД Турции приняла делегацию Ирана
Павел Дуров прокомментировал удаление Telegram из App Store
МИД РФ: «НАТО и Европейский союз стали частью международного терроризма»
В Риме начался новый раунд переговоров между Ливаном и Израилем
В июле Израиль задержал 630 палестинцев в оккупированных Восточном Иерусалиме и на Западном берегу
Зеленский заявил об уничтожении 30 тысяч российских военных
В миссии НАТО по поддержке Украины сменилось командование
В Ливане прошла церемония памяти, приуроченная к шестой годовщине взрыва в порту Бейрута
В больнице Газы из-за нехватки топлива под угрозой жизни младенцев
Президенты России и Бразилии обсудили вопросы укрепления двусторонних отношений
Иран: Достигнут прогресс в переговорах с Оманом по определению безопасных маршрутов прохода в Ормузском проливе
Фильм «Двойная игра», режиссером которого выступил Майкл Джордан, выйдет в прокат 5 марта 2027 года
Источник: Израиль согласился не увязывать переговоры по границе с разоружением «Хезболлы»
Ученые нашли следы эукариот у Кровавого водопада в Антарктиде
Водный кризис в Центральной Азии: сокращение водных ресурсов и рост спроса требуют регионального сотрудничества
Глава Минфина США допустил открытие Ормузского пролива в ближайшие два дня
ВОЗ: Вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысила возможности по реагированию
В Гватемале в связи с активизацией вулкана Фуэго объявлен приказ об эвакуации
Путин подписал закон о легализации обращения криптовалют
В Красном море после атаки затонуло грузовое судно
Из примерно 72 тысяч нелегальных мигрантов, прибывших в Сеуту, около 70 тысяч вернулись в Марокко
В Газе из-за нехватки лекарств ежедневно умирают трое онкологических больных
Президент Ирана опроверг сообщения о своей отставке
РФ и Катар выступили за скорейшее возобновление переговорного процесса на Ближнем Востоке
В Иране заявили о провале попыток обрушить экономику страны
В Греции пятый день бушуют масштабные лесные пожары
Хуситы заявили об атаке БПЛА на аэропорт Наджран в Саудовской Аравии
США впервые после разрушительных землетрясений возобновили депортацию мигрантов в Венесуэлу
Австралийский активист умер после 5,3-тысячного велопробега
Wildberries строит в Казахстане логистические комплексы площадью более 260 тыс. квадратных метров
ИНТЕРПОЛ: В 55 % случаев киберпреступлений в Африке используется искусственный интеллект
Во Франции из-за экстремальной жары остановили три ядерных реактора
В Румынии из-за экстремальной жары объявлен «красный уровень» опасности