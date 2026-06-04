Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 4 июня Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Президент Эрдоган заявил об укреплении роли Турции в глобальных поставках энергоресурсов



Глава МИД Турции 4 июня нанесет официальный визит в Южную Корею



Турция и Южная Корея объединят усилия для развития технологий малых модульных реакторов



Марко Рубио: Трамп примет участие в «самом важном» саммите НАТО в Турции



Глава МИД Турции заявил о «очень продуктивных» переговорах в Индонезии



Главы Минобороны Турции и Камеруна обсудили сотрудничество в сфере обороны



Министр транспорта Турции: число пользователей 5G превысило 30 млн



Гол, забитый Ардой Гюлером с 70 метров, признан лучшим голом сезона в испанской Ла Лиге



Турция и Камерун укрепляют военно-финансовое сотрудничество



Советник главы МИД Армении заявил о позитивном и конструктивном диалоге с Турцией



Замглавы МИД Турции провел встречу с муфтиями Искече и Гюмюльджине



Число жертв израильских атак на Газу возросло до 72 945



Иран: США совершили атаки с территории Кувейта и Бахрейна



Палестина: Расширение Израилем незаконных поселений приведет к эскалации насилия в регионе



Премьер Венгрии Мадьяр заявил о достижении договоренности с Украиной



Замглавы МИД России предупредил о ядерном ответе при угрозе целостности РФ



Избраны 5 новых временных членов Совета Безопасности ООН на срок 2027–2028 годов



Иранская АЭС Бушер произвела 80 млрд киловатт-часов электроэнергии

В Белграде обсудили пути укрепления межпарламентского сотрудничества Узбекистана и Венгрии



Словения отказала самолету израильской авиакомпании в разрешении на посадку



Армения на историческом перепутье: сохранится ли курс на перемены в стране Южного Кавказа?



Путин разрешил продажу доли TotalEnergies в проекте «Арктик СПГ-2»



МИД РФ обеспокоен возобновлением ударов между США и Ираном



Зеленский обсудил с Рютте финансовые гарантии безопасности для Украины



Кувейт объявил двух иранских дипломатов персонами нон грата



На ЧМ-2026 заявлены 1248 футболистов из 48 стран

Генеральный секретарь НАТО прибыл с визитом в Украину



Марко Рубио надеется на разработку совместного плана действий Израиля и Ливана



В Бахрейне арестованы 15 человек по подозрению в связях с Ираном



Дрон атаковал рейсовый автобус в подконтрольном РФ Енакиево : 8 погибших, 11 раненых



Число погибших в результате авиаударов Израиля по Ливану возросло до 11



Швеция готовится ограничить доступ к социальным сетям для детей младше 15 лет



США: следовавший в иранский порт пустой нефтяной танкер выведен из строя



СМИ: глава Пентагона заблокировал повышение девяти полковников в ВВС



Кремль: «спецоперация» продолжается, чтобы исключить атаки, в том числе и на Санкт-Петербург



МИД Кувейта сообщил о гибели одного и ранении 63 человек в результате атак Ирана



Трамп поддержал ультраправого кандидата на выборах президента Колумбии



Министр обороны РФ обсудил с коллегами из Беларуси и Таджикистана вопросы региональной безопасности



Зеленский обсудил с премьером Норвегии поставки средств ПВО для Украины



Ночью в отеле Нью-Дели произошел пожар: погиб 21 человек



Продажи новых автомобилей в РФ за первые пять месяцев года выросли на 9%



Россия заявила об атаке украинских беспилотников на Санкт-Петербург



Иранские СМИ: США не получали ответа от Тегерана после приостановки обмена сообщениями



МАГАТЭ: Запорожская АЭС в 17-й раз с начала войны лишилась внешнего источника электроснабжения



Американские военные покидают Литву



Совфед РФ призвал ООН и международные парламентские организ



Белоусов: ОДКБ играет ключевую роль в обеспечении безопасности в Евразии



В РФ стартовал Петербургский международный экономический форум



Два медика погибли при ударе Израиля по машине скорой помощи на юге Ливана



Сенатор США предложит передать американцам долю в крупнейших ИИ-компаниях



РФ потребовала от Франции освободить капитана танкера Tagor



Премьер Канады:Оттава не будет отвечать на каждую публикацию Трампа в соцсетях

