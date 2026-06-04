Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 4 июня

Президент Эрдоган заявил об укреплении роли Турции в глобальных поставках энергоресурсов
Глава МИД Турции 4 июня нанесет официальный визит в Южную Корею
Турция и Южная Корея объединят усилия для развития технологий малых модульных реакторов
Марко Рубио: Трамп примет участие в «самом важном» саммите НАТО в Турции
Глава МИД Турции заявил о «очень продуктивных» переговорах в Индонезии
Главы Минобороны Турции и Камеруна обсудили сотрудничество в сфере обороны
Министр транспорта Турции: число пользователей 5G превысило 30 млн
Гол, забитый Ардой Гюлером с 70 метров, признан лучшим голом сезона в испанской Ла Лиге
Турция и Камерун укрепляют военно-финансовое сотрудничество
Советник главы МИД Армении заявил о позитивном и конструктивном диалоге с Турцией
Замглавы МИД Турции провел встречу с муфтиями Искече и Гюмюльджине
Число жертв израильских атак на Газу возросло до 72 945
Иран: США совершили атаки с территории Кувейта и Бахрейна
Палестина: Расширение Израилем незаконных поселений приведет к эскалации насилия в регионе
Премьер Венгрии Мадьяр заявил о достижении договоренности с Украиной
Замглавы МИД России предупредил о ядерном ответе при угрозе целостности РФ
Избраны 5 новых временных членов Совета Безопасности ООН на срок 2027–2028 годов
Иранская АЭС Бушер произвела 80 млрд киловатт-часов электроэнергии
В Белграде обсудили пути укрепления межпарламентского сотрудничества Узбекистана и Венгрии
Словения отказала самолету израильской авиакомпании в разрешении на посадку
Армения на историческом перепутье: сохранится ли курс на перемены в стране Южного Кавказа?
Путин разрешил продажу доли TotalEnergies в проекте «Арктик СПГ-2»
МИД РФ обеспокоен возобновлением ударов между США и Ираном
Зеленский обсудил с Рютте финансовые гарантии безопасности для Украины
Кувейт объявил двух иранских дипломатов персонами нон грата
На ЧМ-2026 заявлены 1248 футболистов из 48 стран
Генеральный секретарь НАТО прибыл с визитом в Украину
Марко Рубио надеется на разработку совместного плана действий Израиля и Ливана
В Бахрейне арестованы 15 человек по подозрению в связях с Ираном
Дрон атаковал рейсовый автобус в подконтрольном РФ Енакиево : 8 погибших, 11 раненых
Число погибших в результате авиаударов Израиля по Ливану возросло до 11
Швеция готовится ограничить доступ к социальным сетям для детей младше 15 лет
США: следовавший в иранский порт пустой нефтяной танкер выведен из строя
СМИ: глава Пентагона заблокировал повышение девяти полковников в ВВС
Кремль: «спецоперация» продолжается, чтобы исключить атаки, в том числе и на Санкт-Петербург
МИД Кувейта сообщил о гибели одного и ранении 63 человек в результате атак Ирана
Трамп поддержал ультраправого кандидата на выборах президента Колумбии
Министр обороны РФ обсудил с коллегами из Беларуси и Таджикистана вопросы региональной безопасности
Зеленский обсудил с премьером Норвегии поставки средств ПВО для Украины
Ночью в отеле Нью-Дели произошел пожар: погиб 21 человек
Продажи новых автомобилей в РФ за первые пять месяцев года выросли на 9%
Россия заявила об атаке украинских беспилотников на Санкт-Петербург
Иранские СМИ: США не получали ответа от Тегерана после приостановки обмена сообщениями
МАГАТЭ: Запорожская АЭС в 17-й раз с начала войны лишилась внешнего источника электроснабжения
Американские военные покидают Литву
Совфед РФ призвал ООН и международные парламентские организ
Белоусов: ОДКБ играет ключевую роль в обеспечении безопасности в Евразии
В РФ стартовал Петербургский международный экономический форум
Два медика погибли при ударе Израиля по машине скорой помощи на юге Ливана
Сенатор США предложит передать американцам долю в крупнейших ИИ-компаниях
РФ потребовала от Франции освободить капитана танкера Tagor
Премьер Канады:Оттава не будет отвечать на каждую публикацию Трампа в соцсетях