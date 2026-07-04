Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 4 июля Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Лидеры Турции и Италии обсудили двусторонние отношения, а также региональные и глобальные вопросы



Главы МИД Турции и Сирии обсудили ситуацию в регионе



Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф прибыл в Турцию



Хакан Фидан встретился с заместителем премьер-министра КРАИ



Вице-президент Турции принял участие в церемонии прощания с Али Хаменеи



Турции обыграла Франции и вышла в полуфинал чемпионата мира по баскетболу среди юношей до 17 лет



Министр обороны Бельгии: технологический опыт Турции представляет большой интерес для нас



Джевдет Йылмаз встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Тегеране



Агентство "Анадолу" выпустило первый номер ежемесячного журнала AA Brifing



Минторг Турции начал пересмотр антидемпинговых мер на импорт ПВХ из Германии и США



В Австралии расследуют причастность гражданина страны к военным преступлениям в Газе в рядах армии Израиля



ЕС резко осудил теракт в Дамаске



В Кремле сообщили о «плановом создании зоны безопасности» в Харьковской и Сумской областях Украины



Фенербахче» подписал контракт с защитником сборной Нидерландов Натаном Аке



Вице-президент: Турция разделяет боль иранского народа



Турция за 10 месяцев получила более $2,2 млрд дохода от экспорта фундука



Число погибших в результате таракта в Сирии возросло до 10 человек



Из-за лесных пожаров в испанском регионе Каталония эвакуировано около 50 тысяч человек



Ливан: рамочное соглашение предусматривает установление контроля армии над всей территорией страны



Число погибших при израильских ударах по Ливану со 2 марта превысило 4,3 тыс.



Глава МИД Казахстана посетил Тегеран для участия в церемонии прощания с Али Хаменеи



Франция пережила самый жаркий июнь за всю историю наблюдений



Вблизи военного аэродрома Т4 в Сирии обнаружены тела 5 человек



В Германии рабочие Mercedes-Benz выступили против планов по введению «40-часовой рабочей недели» и «мер экономии»



Новак поручил нефтяным компаниям РФ обеспечить дополнительные поставки топлива в регионы



Число жертв землетрясений в Венесуэле возросло до 2595



Транзитом через Азербайджан осуществлена очередная поставка в Армению



При ударе дрона по рынку в подконтрольном РФ Токмаке в Запорожской области погибли 5 человек



Мерц отреагировал на критику Трампа в отношении распределения бремени в НАТО



ООН: В штате Западный Дарфур более 6 тысяч человек вынуждены покинуть свои дома из-за угроз со стороны СБРё



Лавров обсудил с кандидатом на пост генсека ООН требования РФ к будущему главе организации



В Индии расследуют утечку информации о новом iPhone 18 Pro с завода Tata Electronics



В Швейцарии из-за сообщения об угрозе мечети к району стянули силы полиции



Украина предложила Польше пакет антикризисных мер для преодоления разногласий



Израильтяне напали на палестинских фермеров и иностранных активистов на Западном берегу



NASA запустило в космос роботизированный аппарат для спасения телескопа Swift



ООН: В суданском городе Эль-Убейд убиты по меньшей мере 45 мирных жителей



Фон дер Ляйен: мяч на стороне государств-членов в вопросе санкций против Израиля



Расследование взрыва в Монако продолжается в Германии



В Украине заявили о нанесении удара по аэродромам «Саки» и «Гвардейское» в Крыму



Казахстан и США определили новые направления стратегического экономического партнерства



США вывели большую часть своих военнослужащих из Нигерии



Российская делегация приняла участие в церемонии прощания с Али Хаменеи



Зеленский обсудил с производителями оружия наращивание военного потенциала Украины



ВОЗ предупредил о критической ситуации в системе здравоохранения Венесуэлы



Нетаньяху и Трамп договорились о встрече «в ближайшем будущем»



Посла Китая в Берлине вызвали в Министерство иностранных дел Германии



В Кремле сообщили о «плановом создании зоны безопасности» в Харьковской и Сумской областях Украины



В Австралии расследуют причастность гражданина страны к военным преступлениям в Газе в рядах армии Израиля

