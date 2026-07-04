Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 4 июля

Лидеры Турции и Италии обсудили двусторонние отношения, а также региональные и глобальные вопросы
Главы МИД Турции и Сирии обсудили ситуацию в регионе
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф прибыл в Турцию
Хакан Фидан встретился с заместителем премьер-министра КРАИ
Вице-президент Турции принял участие в церемонии прощания с Али Хаменеи
Турции обыграла Франции и вышла в полуфинал чемпионата мира по баскетболу среди юношей до 17 лет
Министр обороны Бельгии: технологический опыт Турции представляет большой интерес для нас
Джевдет Йылмаз встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Тегеране
Агентство "Анадолу" выпустило первый номер ежемесячного журнала AA Brifing
Минторг Турции начал пересмотр антидемпинговых мер на импорт ПВХ из Германии и США
В Австралии расследуют причастность гражданина страны к военным преступлениям в Газе в рядах армии Израиля
ЕС резко осудил теракт в Дамаске
В Кремле сообщили о «плановом создании зоны безопасности» в Харьковской и Сумской областях Украины
Фенербахче» подписал контракт с защитником сборной Нидерландов Натаном Аке
Вице-президент: Турция разделяет боль иранского народа
Турция за 10 месяцев получила более $2,2 млрд дохода от экспорта фундука
Число погибших в результате таракта в Сирии возросло до 10 человек
Из-за лесных пожаров в испанском регионе Каталония эвакуировано около 50 тысяч человек
Ливан: рамочное соглашение предусматривает установление контроля армии над всей территорией страны
Число погибших при израильских ударах по Ливану со 2 марта превысило 4,3 тыс.
Глава МИД Казахстана посетил Тегеран для участия в церемонии прощания с Али Хаменеи
Франция пережила самый жаркий июнь за всю историю наблюдений
Вблизи военного аэродрома Т4 в Сирии обнаружены тела 5 человек
В Германии рабочие Mercedes-Benz выступили против планов по введению «40-часовой рабочей недели» и «мер экономии»
Новак поручил нефтяным компаниям РФ обеспечить дополнительные поставки топлива в регионы
Число жертв землетрясений в Венесуэле возросло до 2595
Транзитом через Азербайджан осуществлена очередная поставка в Армению
При ударе дрона по рынку в подконтрольном РФ Токмаке в Запорожской области погибли 5 человек
Мерц отреагировал на критику Трампа в отношении распределения бремени в НАТО
ООН: В штате Западный Дарфур более 6 тысяч человек вынуждены покинуть свои дома из-за угроз со стороны СБРё
Лавров обсудил с кандидатом на пост генсека ООН требования РФ к будущему главе организации
В Индии расследуют утечку информации о новом iPhone 18 Pro с завода Tata Electronics
В Швейцарии из-за сообщения об угрозе мечети к району стянули силы полиции
Украина предложила Польше пакет антикризисных мер для преодоления разногласий
Израильтяне напали на палестинских фермеров и иностранных активистов на Западном берегу
NASA запустило в космос роботизированный аппарат для спасения телескопа Swift
ООН: В суданском городе Эль-Убейд убиты по меньшей мере 45 мирных жителей
Фон дер Ляйен: мяч на стороне государств-членов в вопросе санкций против Израиля
Расследование взрыва в Монако продолжается в Германии
В Украине заявили о нанесении удара по аэродромам «Саки» и «Гвардейское» в Крыму
Казахстан и США определили новые направления стратегического экономического партнерства
США вывели большую часть своих военнослужащих из Нигерии
Российская делегация приняла участие в церемонии прощания с Али Хаменеи
Зеленский обсудил с производителями оружия наращивание военного потенциала Украины
ВОЗ предупредил о критической ситуации в системе здравоохранения Венесуэлы
Нетаньяху и Трамп договорились о встрече «в ближайшем будущем»
Посла Китая в Берлине вызвали в Министерство иностранных дел Германии
В Кремле сообщили о «плановом создании зоны безопасности» в Харьковской и Сумской областях Украины
В Австралии расследуют причастность гражданина страны к военным преступлениям в Газе в рядах армии Израиля