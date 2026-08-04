Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 4 августа Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Президент Эрдоган и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман обсудили ситуацию в регионе



Турция, Египет и Катар решительно осудили действия Израиля, приведшие к жертвам среди гражданского населения в секторе Газа, которые являются явным нарушением международного права



Турция и Великобритания проанализировали ситуацию на Ближнем Востоке, в частности в секторе Газа



Глава национальной разведки Турции провел встречу с председателем политического бюро ХАМАС



Хакан Фидан поздравил Зюльфикара Зейнуллу с назначением на должность госминистра Северной Македонии



Хикмет Гаджиев: Турция занимает приоритетное место во внутренней и внешней политике Азербайджана



Главы МИД Турции и Кувейта обсудили ситуацию в регионе



Трамп хочет дать Ирану «последний шанс» перед «уничтожением руководства»



Турция экспортировала в Африку первый маневровый тепловоз собственной разработки



Суд в Германии оправдал автора публикаций, сравнивших действия Израиля в Газе с нацистским режимом



Испания обратиться к европейским странам за поддержкой в связи с наплывом нелегальных мигрантов



Представитель Совета мира по Газе осудил удары по эксклаву, не упомянув Израиль



Турция экспортировала в Африку первый маневровый тепловоз собственной разработки



С начала года туристы потратили на турецкую кухню почти $6 млрд



В Партии справедливости и развития осудили атаки Израиля на сектор Газа



Анкара: удары Израиля по сектору Газа свидетельствуют об отсутствии у Нетаньяху стремления к миру



В Турции обнаружили 2,5-тысячелетнюю мраморную статую юноши в древнем городе Сарды



Исторический паровой буксир Pietro Micca пополнил коллекцию стамбульского музея



Казахстан дал старт строительству трех стратегически важных автомагистралей



В Азербайджане запускается информсистема по управлению гражданскими БПЛА



Президент Колумбии обвинил Нетаньяху в связи с попытками нелегальной миграции в Сеуту



Знаменитый Сами Юсуф выступит с концертами в Турции



Президент Сирии аш-Шараа обсудил с главой КРАИ региональные вопросы



Зеленский назначил Умерова новым главой СВР Украины



Токаев: Казахстан стремится стать одним из ведущих логистических узлов Европы и Азии



Минздрав Газы сообщил о гибели 19 палестинцев за сутки в результате ударов Израиля



Президент Израиля поддержал план Совета по миру в Газе



В Армении избран спикер парламента



Глава МИД Молдовы: Сопротивление украинского народа способствует безопасности всей Европы



Палестина: Израиль продолжает наносить удары по Газе, препятствуя выполнению соглашения о прекращении огня



В июле в Азербайджане обезврежено 788 мин



Японский активист почти три года в одиночку проводит акции в поддержку Газы



Монголия на фоне общенационального дефицита топлива ввела ограничения на покупку бензина



Россия атаковала суда в портах Одессы и Дуная



В РФ возбудили дело против Apple из-за отказа предустанавливать Max



Зеленский: Украина намерена принудить Россию к миру и завершить войну до начала зимы



Президент: Иран не заинтересован в росте напряженности и нестабильности в регионе



Massive Attack заявил «о недоумении» из-за запрета на въезд в Сингапур за поддержку Палестины



Туркменка из Алеппо возрождает забывающееся искусство выжигания по коже



В июле Израиль совершил 2 256 нападений на оккупированном Западном берегу



Президент Сирии аш-Шараа обсудил с главой КРАИ региональные вопросы



Минобразования в Газе назвало ранение школьника израильскими военными «военным преступлением»



В результате пожара в департаменте Вар во Франции сгорело около 2 тысяч гектаров территории



Число погибших в результате землетрясения магнитудой 7,1 в Японии возросло до 38 человек



С 2023 года на Западном берегу зафиксировано более 11 тысяч нападений со стороны израильтян



Министр обороны Израиля пригрозил Ирану «сокрушительным ударом» в случае атаки



Климатолог: Экстремальная жара в Европе должна стать предупреждением для Центральной Азии



Три львицы погибли в зоопарке Токио из-за аномальной жары



Brent снизилась ниже 85 долларов на фоне сигналов о возможном диалоге США и Ирана



В Австралии зафиксирована первая массовая гибель диких птиц из-за птичьего гриппа H5



«Газпром»: нехватка газа в хранилищах создает «серьезные риски» для Европы в период холодов



Сербию и Хорватию накрыла новая волна экстремальной жары



Корабли Северного флота РФ провели учение со стрельбами в Баренцевом море



В Великобритании в результате кибератаки произошла утечка данных более 100 тыс. полицейских

