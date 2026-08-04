Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 4 августа

Президент Эрдоган и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман обсудили ситуацию в регионе
Турция, Египет и Катар решительно осудили действия Израиля, приведшие к жертвам среди гражданского населения в секторе Газа, которые являются явным нарушением международного права
Турция и Великобритания проанализировали ситуацию на Ближнем Востоке, в частности в секторе Газа
Глава национальной разведки Турции провел встречу с председателем политического бюро ХАМАС
Хакан Фидан поздравил Зюльфикара Зейнуллу с назначением на должность госминистра Северной Македонии
Хикмет Гаджиев: Турция занимает приоритетное место во внутренней и внешней политике Азербайджана
Главы МИД Турции и Кувейта обсудили ситуацию в регионе
Трамп хочет дать Ирану «последний шанс» перед «уничтожением руководства»
Турция экспортировала в Африку первый маневровый тепловоз собственной разработки
Суд в Германии оправдал автора публикаций, сравнивших действия Израиля в Газе с нацистским режимом
Испания обратиться к европейским странам за поддержкой в связи с наплывом нелегальных мигрантов
Представитель Совета мира по Газе осудил удары по эксклаву, не упомянув Израиль
Турция экспортировала в Африку первый маневровый тепловоз собственной разработки
С начала года туристы потратили на турецкую кухню почти $6 млрд
В Партии справедливости и развития осудили атаки Израиля на сектор Газа
Анкара: удары Израиля по сектору Газа свидетельствуют об отсутствии у Нетаньяху стремления к миру
В Турции обнаружили 2,5-тысячелетнюю мраморную статую юноши в древнем городе Сарды
Исторический паровой буксир Pietro Micca пополнил коллекцию стамбульского музея
Казахстан дал старт строительству трех стратегически важных автомагистралей
В Азербайджане запускается информсистема по управлению гражданскими БПЛА
Президент Колумбии обвинил Нетаньяху в связи с попытками нелегальной миграции в Сеуту
Знаменитый Сами Юсуф выступит с концертами в Турции
Президент Сирии аш-Шараа обсудил с главой КРАИ региональные вопросы
Зеленский назначил Умерова новым главой СВР Украины
Токаев: Казахстан стремится стать одним из ведущих логистических узлов Европы и Азии
Минздрав Газы сообщил о гибели 19 палестинцев за сутки в результате ударов Израиля
Президент Израиля поддержал план Совета по миру в Газе
В Армении избран спикер парламента
Глава МИД Молдовы: Сопротивление украинского народа способствует безопасности всей Европы
Палестина: Израиль продолжает наносить удары по Газе, препятствуя выполнению соглашения о прекращении огня
В июле в Азербайджане обезврежено 788 мин
Японский активист почти три года в одиночку проводит акции в поддержку Газы
Монголия на фоне общенационального дефицита топлива ввела ограничения на покупку бензина
Россия атаковала суда в портах Одессы и Дуная
В РФ возбудили дело против Apple из-за отказа предустанавливать Max
Зеленский: Украина намерена принудить Россию к миру и завершить войну до начала зимы
Президент: Иран не заинтересован в росте напряженности и нестабильности в регионе
Massive Attack заявил «о недоумении» из-за запрета на въезд в Сингапур за поддержку Палестины
Туркменка из Алеппо возрождает забывающееся искусство выжигания по коже
В июле Израиль совершил 2 256 нападений на оккупированном Западном берегу
Президент Сирии аш-Шараа обсудил с главой КРАИ региональные вопросы
Минобразования в Газе назвало ранение школьника израильскими военными «военным преступлением»
В результате пожара в департаменте Вар во Франции сгорело около 2 тысяч гектаров территории
Число погибших в результате землетрясения магнитудой 7,1 в Японии возросло до 38 человек
С 2023 года на Западном берегу зафиксировано более 11 тысяч нападений со стороны израильтян
Министр обороны Израиля пригрозил Ирану «сокрушительным ударом» в случае атаки
Климатолог: Экстремальная жара в Европе должна стать предупреждением для Центральной Азии
Три львицы погибли в зоопарке Токио из-за аномальной жары
Brent снизилась ниже 85 долларов на фоне сигналов о возможном диалоге США и Ирана
В Австралии зафиксирована первая массовая гибель диких птиц из-за птичьего гриппа H5
«Газпром»: нехватка газа в хранилищах создает «серьезные риски» для Европы в период холодов
Сербию и Хорватию накрыла новая волна экстремальной жары
Корабли Северного флота РФ провели учение со стрельбами в Баренцевом море
В Великобритании в результате кибератаки произошла утечка данных более 100 тыс. полицейских