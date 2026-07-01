Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 31 июля

Президент Эрдоган: Турция продолжит оказывать Ливану гуманитарную и техническую помощь
Президент Ливана: Братство между Турцией и Ливаном сыграет важную роль в построении будущего
Глава МИД Турции провел встречу с председателем Высшего судебного совета Ирака
Министр транспорта Турции провел встречу с министром Федеральных железных дорог Пакистана
Нуман Куртулмуш: Турция с каждым днем становится сильнее в оборонпроме, дипломатии и экономике
В Анкаре обсудили вопросы сотрудничества в области оборонной промышленности между Турцией и Молдовой
Лидеры стран Центральной Азии и Азербайджана приняли участие в открытии гольф-клуба в Кыргызстане
Турецкие параспортсмены завоевали три медали на турнире World Boccia Challenger в Египте
В турецком Чанкыры соляную пещеру времен хеттов переоборудовали в современный культурный центр
Уровень безработицы в Турции в июне снизился до рекордных 7,6%
CENTCOM заявил о начале новых ударов по военным объектам в Иране: на юге страны сообщили о взрывах
Глава Минобороны Турции встретился с вице-премьером Молдовы
Иссык-Куль может стать первым озером Центральной Азии с пляжами «Голубого флага»
В Пекине обсудили ключевые направления стратегического сотрудничества Туркменистана и КНР
В борьбе с пожарами во Франции погибли 4 пожарных, более 230 получили ранения
В Саудовской Аравии обсуждают создание альянса по обеспечению судоходства через пролив Баб-эль-Мандеб
Египет изучает обломки дрона, поразившего газовоз в порту Думьята
Узбекистан и Кыргызстан вывели отношения на уровень союзничества
Великобритания осудила нападения на палестинцев на Западном берегу, находящемся под израильской оккупацией
Основатель Telegram заявил, что Россия признала его террористом за сопротивление «массовой слежке и цензуре»
ФИФА поддерживает план распределения доходов от Чемпионата мира между инвесторами
Силы безопасности Сомали нейтрализовали 11 главарей «Аш-Шабаб»
Израильская армия нанесла артиллерийский удар по району Эль-Кунейтры на юге Сирии
НАТО поддерживает тесный контакт с властями в связи с нарушением воздушного пространства Польши
ЕС: Россия пытается вновь превратить Черное море в зону страха и нестабильности
Ирак отверг обвинения в использовании своей территории для атак на Саудовскую Аравию
В результате действий израильских военных на Западном берегу сгорели около 100 ульев
Иран заявил об ударе по американской базе в Иордании
Правительство РФ продлило полный запрет на экспорт бензина до 31 января 2027 года
Число погибших в результате оползня в провинции Чунцин на юго-западе Китая возросло до 51 человека
ЕС намерен укрепить инфраструктуру ИИ с помощью гигафабрик
Зеленский: по Украине выпущены более 70 ракет и свыше 280 дронов
Израиль не соблюдает режим прекращения огня, нанося удары по палаткам гражданских лиц
Каспийский трубопроводный консорциум сообщил об атаке БПЛА на два танкера под Новороссийском
В Нидерландах установилась жаркая погода
Армения ввела запрет на импорт томатной пасты, включая поставки из стран ЕАЭС
Премьер-министр Молдовы: отношения Кишинева и Бухареста строятся на партнерстве и доверии
Кейко Фухимори провела свой первый официальный парад в качестве президента Перу
Росфинмониторинг внес основателя Telegram Павла Дурова «в перечень террористов и экстремистов»
В Ираке прошла церемония прощания с ополченцами «Хашд аш-Шааби», погибшими в результате ударов США и Саудовской Аравии
Минобороны РФ заявило о взятии под контроль четырех населенных пунктов
Правительство Египта сообщило о пожаре в порту Думьят после атаки БПЛА
В Австралии в библиотеку вернули книгу, взятую 150 лет назад
ВПП ООН: вспышка Эболы в ДР Конго усугубляет продовольственный кризис
В Пакистане при атаке на полицейский пост погибли 9 человек
В Великобритании из-за лесного пожара эвакуировали отдыхающих
Японские специалисты предупредили об угрозе «мощного двойного землетрясения» в Кумамото
В пакистанском Лахоре при обрушении трехэтажного здания погибли 11 человек
На логистических объектах Wildberries в Пензе и Сарапуле произошли возгорания после атак
Латвия и Украина подписали меморандум о совместном производстве беспилотников
Во Франции в 21 департаменте объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары
В Польше обнаружены обломки неопознанного объекта, нарушившего воздушное пространство страны
Европа рассматривает возможность возвращения овец и коз в лесные массивы для борьбы с пожарами
В результате удара из Ирана по объекту китайской компании в Кувейте погиб рабочий
На западе Аргентины при крушении вертолета погибли 7 человек