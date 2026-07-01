Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 31 июля Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Президент Эрдоган: Турция продолжит оказывать Ливану гуманитарную и техническую помощь



Президент Ливана: Братство между Турцией и Ливаном сыграет важную роль в построении будущего



Глава МИД Турции провел встречу с председателем Высшего судебного совета Ирака



Министр транспорта Турции провел встречу с министром Федеральных железных дорог Пакистана



Нуман Куртулмуш: Турция с каждым днем становится сильнее в оборонпроме, дипломатии и экономике



В Анкаре обсудили вопросы сотрудничества в области оборонной промышленности между Турцией и Молдовой



Лидеры стран Центральной Азии и Азербайджана приняли участие в открытии гольф-клуба в Кыргызстане



Турецкие параспортсмены завоевали три медали на турнире World Boccia Challenger в Египте



В турецком Чанкыры соляную пещеру времен хеттов переоборудовали в современный культурный центр



Уровень безработицы в Турции в июне снизился до рекордных 7,6%



CENTCOM заявил о начале новых ударов по военным объектам в Иране: на юге страны сообщили о взрывах



Глава Минобороны Турции встретился с вице-премьером Молдовы



Иссык-Куль может стать первым озером Центральной Азии с пляжами «Голубого флага»



В Пекине обсудили ключевые направления стратегического сотрудничества Туркменистана и КНР



В борьбе с пожарами во Франции погибли 4 пожарных, более 230 получили ранения



В Саудовской Аравии обсуждают создание альянса по обеспечению судоходства через пролив Баб-эль-Мандеб



Египет изучает обломки дрона, поразившего газовоз в порту Думьята



Узбекистан и Кыргызстан вывели отношения на уровень союзничества



Великобритания осудила нападения на палестинцев на Западном берегу, находящемся под израильской оккупацией



Основатель Telegram заявил, что Россия признала его террористом за сопротивление «массовой слежке и цензуре»



ФИФА поддерживает план распределения доходов от Чемпионата мира между инвесторами



Силы безопасности Сомали нейтрализовали 11 главарей «Аш-Шабаб»



Израильская армия нанесла артиллерийский удар по району Эль-Кунейтры на юге Сирии



НАТО поддерживает тесный контакт с властями в связи с нарушением воздушного пространства Польши



ЕС: Россия пытается вновь превратить Черное море в зону страха и нестабильности



Ирак отверг обвинения в использовании своей территории для атак на Саудовскую Аравию



В результате действий израильских военных на Западном берегу сгорели около 100 ульев



Иран заявил об ударе по американской базе в Иордании



Правительство РФ продлило полный запрет на экспорт бензина до 31 января 2027 года



Число погибших в результате оползня в провинции Чунцин на юго-западе Китая возросло до 51 человека



ЕС намерен укрепить инфраструктуру ИИ с помощью гигафабрик



Зеленский: по Украине выпущены более 70 ракет и свыше 280 дронов



Израиль не соблюдает режим прекращения огня, нанося удары по палаткам гражданских лиц



Каспийский трубопроводный консорциум сообщил об атаке БПЛА на два танкера под Новороссийском



В Нидерландах установилась жаркая погода



Армения ввела запрет на импорт томатной пасты, включая поставки из стран ЕАЭС



Премьер-министр Молдовы: отношения Кишинева и Бухареста строятся на партнерстве и доверии



Кейко Фухимори провела свой первый официальный парад в качестве президента Перу



Росфинмониторинг внес основателя Telegram Павла Дурова «в перечень террористов и экстремистов»



В Ираке прошла церемония прощания с ополченцами «Хашд аш-Шааби», погибшими в результате ударов США и Саудовской Аравии



Минобороны РФ заявило о взятии под контроль четырех населенных пунктов



Правительство Египта сообщило о пожаре в порту Думьят после атаки БПЛА



В Австралии в библиотеку вернули книгу, взятую 150 лет назад



ВПП ООН: вспышка Эболы в ДР Конго усугубляет продовольственный кризис



В Пакистане при атаке на полицейский пост погибли 9 человек



В Великобритании из-за лесного пожара эвакуировали отдыхающих



Японские специалисты предупредили об угрозе «мощного двойного землетрясения» в Кумамото



В пакистанском Лахоре при обрушении трехэтажного здания погибли 11 человек



На логистических объектах Wildberries в Пензе и Сарапуле произошли возгорания после атак



Латвия и Украина подписали меморандум о совместном производстве беспилотников



Во Франции в 21 департаменте объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары



В Польше обнаружены обломки неопознанного объекта, нарушившего воздушное пространство страны



Европа рассматривает возможность возвращения овец и коз в лесные массивы для борьбы с пожарами



В результате удара из Ирана по объекту китайской компании в Кувейте погиб рабочий



На западе Аргентины при крушении вертолета погибли 7 человек

