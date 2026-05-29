Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 30 мая Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире Nariman Mehdiyev 28 Май 2026•Обновить: 29 Май 2026

МИД Турции сообщил о ранении двух граждан страны при атаке дрона на судно в Черном море

SOLOTÜRK выполнил ознакомительный полет в небе над Стамбулом

Число погибших в результате атак Израиля на Ливан с 2 марта увеличилось на 31 человека и достигло цифры 3 355

Путин: у России есть средства сровнять с землей тех, кто ей угрожает

Война на Ближнем Востоке угрожает экономической стабильности планеты

Израиль продолжает атаки на Газу во второй день Курбан-байрама

В результате пожара на севере Израиля сгорело 120 автомобилей

В Париже прошла акция протеста против атак Израиля на Газу

ООН: 100% территории Газы должны принадлежать палестинскому народу

Курбан-байрам в Газе под ударами Израиля

Жапаров: ЕАЭС обладает потенциалом стать платформой технологического партнерства и совместных инноваций

Haaretz: Нетаньяху ведет войны ради политических и личных интересов

Израиль нанес 108 ударов по Ливану за второй день Курбан-байрама: погибли 28 человек

В Багдаде дети провели праздничный день в лунапарке

Румыния вызвала российского посла после падения беспилотника на жилой дом

Россия приостановила продажу 64,5 млн бутылок минеральной воды из Армении

Президент Казахстана: Товарооборот стран ЕАЭС превысит $100 млрд в 2026 году

Лидеры ЕАЭС призвали Армению к референдуму по вопросу вступления в ЕС

Главы МИД Ирана и Омана обсудили вопросы управления Ормузским проливом

Австрия вызвала российского посла в МИД в связи с падением российского БПЛА на жилой дом в Румынии

Трамп рассмотрит вопрос об окончательном одобрении предлагаемого соглашения с Ираном

Россия и Казахстан подписали соглашение о строительстве АЭС

Вице-президент США: Вашингтон и Тегеран «очень близки» к соглашению по ядерной программе

Израиль нанес удар по медицинскому центру на юге Ливана несмотря на перемирие

Экипаж тайконавтов китайской космической станции вернулся на Землю

Беспилотник врезался в жилой дом в Румынии у границы с Украиной, пострадали два человека

МАГАТЭ: Запорожская АЭС в 16-й раз потеряла внешнее энергоснабжение с начала войны

Владимир Путин: ЕАЭС продолжает успешно развиваться

Япония впервые направит военных в миссию НАТО по поддержке Украины

Глава МИД Украины: около 8 млн украинцев вынужденно находятся за границей

Лукашенко: Беларусь готова сделать для Кубы все, что позволяет обстановка

В РФ сообщили о контроле над четырьмя населенными пунктами в Украине

Оппозиция Венесуэлы призвала к диалогу с властями при посредничестве США

В Дохе в честь Курбан-байрама устроили салют

Иран: За последние сутки через Ормузский пролив прошли 24 судна

Израильская полиция вмешалась в акцию протеста харедим против обязательной военной службы

В Астане проходит заседание ВЕЭС в расширенном составе

В Индии обрушился строящийся мост: погибли шесть рабочих