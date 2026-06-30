Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 30 июня Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Президент Эрдоган: саммит НАТО в Анкаре послужит крайне эффективной площадкой для обмена опытом



Эрдоган: Турция продолжает углублять деятельность в рамках организаций тюркского сотрудничества



В Турции назвали решение Израиля по событиям 1915 года лицемерием



МИД Азербайджана: Баку серьезно обеспокоен решением Израиля по так называемому «геноциду армян»



Президент Эрдоган: Турция и Туркменистан будут и впредь развивать сотрудничество



Лидеры Турции и Германии обсудили международную ситуацию



Нуман Куртулмуш: Парламентский саммит НАТО является важной парламентской платформой для выработки конструктивных идей



Росатом: Первый энергоблок АЭС «Аккую» будет введен в эксплуатацию осенью



Сборная Турции по волейболу вошла в ТОП-10 в мировом рейтинге FIVB



Анкара решительно осудила израильские атаки в Сирии



Майкл Форсайт: Для Великобритании Турция является ценным партнером во многих сферах



Глава евродипломатии: саммит НАТО в Анкаре будет носить исторический характер



Число погибших в результате атак Израиля на сектор Газа возросло до 73 058



Румыния: саммит НАТО в Анкаре имеет большое значение во многих отношениях



Главы парламентов Латвии, Литвы и Люксембурга призвали продолжить поддержку Украины



На парламентском саммите НАТО призвали усилить поддержку Украины



Число погибших в результате атак Израиля на Ливан с 2 марта достигло цифры 4 257 человек



В Стамбуле стартует 12-й Саммит по атомным электростанциям



Глава Парламентской ассамблеи НАТО выступил за «более безопасный, сильный и современный» альянс



Испания, Швеция и Албания призвали НАТО к единству и укреплению обороны



Власти Сирии осудили атаки Израиля в провинциях Кунейтра и Дераа



В Баку открылась Неделя тюркского мира, посвященная 100-летию Первого тюркологического съезда



Председатель парламента Турции назвал оборонные эмбарго стран НАТО «противоречащими духу союзничества»



Ильхам Алиев: тюркский мир на пути к становлению одним из влиятельных центров силы столетия



Председатель парламента Северной Македонии: НАТО должно действовать оперативно в соответствии с угрозами



Исландия, Черногория и Украина на саммите ПА НАТО оценили вопросы безопасности



Никол Пашинян считает, что на признание Израилем так называемого «геноцида армян» не требуется никакой реакции



Иран отверг план по разминирования Ормузского пролива и предупредил Францию о «провокациях»



Число погибших в результате землетрясений в Венесуэле возросло до 1719 человек



В трёх разных регионах Греции ведутся работы по тушению лесных пожаров



Лидеры Сомали и Эфиопии обсудили двухсторонние отношения и региональные вопросы



Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 3,5 млн рублей



Захарова: Москва ответит на решение Хельсинки по размещению ядерного оружия



Кремль: Лукашенко не передавал Путину никакого послания от Зеленского



Трамп: Иран обратился с просьбой о встрече



В немецком городе Штаде произошла стрельба



МИД Беларуси: Минск ответит «с применением всего потенциала» в случае нарушения границ Киевом



Число случаев заболевания лихорадой Эбола в Демократической Республике Конго возросло до 1274



Сибига заявил о большом потенциале сотрудничества Украины и Южной Кореи



Президент Ирана: Из 12 миллиардов долларов активов, замороженных в Катаре, 6 миллиардов вернутся в страну



В сфере государственных инвестиций Германии на первый план выходит военное оборудование



На севере Венесуэлы произошло новое землетрясение магнитудой 4,6



Минобороны РФ сообщило о переходе под контроль российской армии селения Богодаровка



ВОЗ: Ситуация со вспышкой хантавируса остается стабильной, эпидемия близка к завершению



Вице-премьер РФ призвал регионы эффективнее использовать топливные ресурсы



Жертвами израильских атак в секторе Газа стали еще трое палестинцев



Израильская армия нанесла артиллерийские удары по югу Ливана



В Республике Саха ввели лимиты на продажу топлива на АЗС