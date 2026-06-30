Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 30 июня

Президент Эрдоган: саммит НАТО в Анкаре послужит крайне эффективной площадкой для обмена опытом
Эрдоган: Турция продолжает углублять деятельность в рамках организаций тюркского сотрудничества
В Турции назвали решение Израиля по событиям 1915 года лицемерием
МИД Азербайджана: Баку серьезно обеспокоен решением Израиля по так называемому «геноциду армян»
Президент Эрдоган: Турция и Туркменистан будут и впредь развивать сотрудничество
Лидеры Турции и Германии обсудили международную ситуацию
Нуман Куртулмуш: Парламентский саммит НАТО является важной парламентской платформой для выработки конструктивных идей
Росатом: Первый энергоблок АЭС «Аккую» будет введен в эксплуатацию осенью
Сборная Турции по волейболу вошла в ТОП-10 в мировом рейтинге FIVB
Анкара решительно осудила израильские атаки в Сирии
Майкл Форсайт: Для Великобритании Турция является ценным партнером во многих сферах
Глава евродипломатии: саммит НАТО в Анкаре будет носить исторический характер
Число погибших в результате атак Израиля на сектор Газа возросло до 73 058
Румыния: саммит НАТО в Анкаре имеет большое значение во многих отношениях
Главы парламентов Латвии, Литвы и Люксембурга призвали продолжить поддержку Украины
На парламентском саммите НАТО призвали усилить поддержку Украины
Число погибших в результате атак Израиля на Ливан с 2 марта достигло цифры 4 257 человек
В Стамбуле стартует 12-й Саммит по атомным электростанциям
Глава Парламентской ассамблеи НАТО выступил за «более безопасный, сильный и современный» альянс
Испания, Швеция и Албания призвали НАТО к единству и укреплению обороны
Власти Сирии осудили атаки Израиля в провинциях Кунейтра и Дераа
В Баку открылась Неделя тюркского мира, посвященная 100-летию Первого тюркологического съезда
Председатель парламента Турции назвал оборонные эмбарго стран НАТО «противоречащими духу союзничества»
Ильхам Алиев: тюркский мир на пути к становлению одним из влиятельных центров силы столетия
Председатель парламента Северной Македонии: НАТО должно действовать оперативно в соответствии с угрозами
Исландия, Черногория и Украина на саммите ПА НАТО оценили вопросы безопасности
Никол Пашинян считает, что на признание Израилем так называемого «геноцида армян» не требуется никакой реакции
Иран отверг план по разминирования Ормузского пролива и предупредил Францию о «провокациях»
Число погибших в результате землетрясений в Венесуэле возросло до 1719 человек
В трёх разных регионах Греции ведутся работы по тушению лесных пожаров
Лидеры Сомали и Эфиопии обсудили двухсторонние отношения и региональные вопросы
Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 3,5 млн рублей
Захарова: Москва ответит на решение Хельсинки по размещению ядерного оружия
Кремль: Лукашенко не передавал Путину никакого послания от Зеленского
Трамп: Иран обратился с просьбой о встрече
В немецком городе Штаде произошла стрельба
МИД Беларуси: Минск ответит «с применением всего потенциала» в случае нарушения границ Киевом
Число случаев заболевания лихорадой Эбола в Демократической Республике Конго возросло до 1274
Сибига заявил о большом потенциале сотрудничества Украины и Южной Кореи
Президент Ирана: Из 12 миллиардов долларов активов, замороженных в Катаре, 6 миллиардов вернутся в страну
В сфере государственных инвестиций Германии на первый план выходит военное оборудование
На севере Венесуэлы произошло новое землетрясение магнитудой 4,6
Минобороны РФ сообщило о переходе под контроль российской армии селения Богодаровка
ВОЗ: Ситуация со вспышкой хантавируса остается стабильной, эпидемия близка к завершению
Вице-премьер РФ призвал регионы эффективнее использовать топливные ресурсы
Жертвами израильских атак в секторе Газа стали еще трое палестинцев
Израильская армия нанесла артиллерийские удары по югу Ливана
В Республике Саха ввели лимиты на продажу топлива на АЗС