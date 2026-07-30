Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 30 июля Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Президент Эрдоган: Предпринимаем решительно шаги, которые позволят превратить Турцию в технологический центр региона

Глава МИД Турции принял председателя Политического бюро ХАМАС

МИД ТРСК: Возвращение к моделям соглашений на основе федерации не соответствует нынешним реалиям

МИД Турции приветствует усилия генсека ООН в отношении кипрского вопроса

Президент Аун: Координация с Турцией для Ливана — это не временный выбор, а стратегическая необходимость

Трамп заявил, что США «очень жестко» ответят за атаку на американский танкер в Египте

Генсек ООН назвал урегулирование на Кипре жизненно важным

Турецкий фонд İHH продолжает оказывать гумпомощь в Ливане

В Анкаре проходит семинар «Преступления в сфере интеллектуальной собственности и общественное здравоохранение»

TİKA открыло в Пакистане Центр поддержки здоровья матери и ребенка

В порт Мармариса в Турции прибыло круизное судно «Azamara Onward»

Президент ТРСК: О присутствии Европейского союза за столом переговоров речи не идет

На Кипре завершилась трехсторонняя встреча под эгидой генсека ООН Гутерриша

Глава МИД Казахстана и госсекретарь США обсудили ситуацию вокруг Каспийского трубопроводного консорциума

В Азербайджане стартовала программа TİKA «Послы развития»

Турецкие ученые обнаружили остатки четырех новых карликовых галактик, поглощенных Млечным Путем

В Казахстане стартовали «Игры будущего 2026»

Федеральная резервная система США оставила процентную ставку на уровне 3,5%–3,75%

«Торговое давление» России на Армению усиливается

Иракский шиитский лидер обвинил поддерживаемые Ираном группировки в том, что они «втягивают Ирак в войну»

Армия Израиля признала, что нанесла удар по мечети в секторе Газа и разрушила её

Лавров назвал предложения Запада по переговорам с РФ «ультиматумом»

Сенат США утвердил Клейтона на пост директора Национальной разведки

Нетаньяху заявил о полном взаимопонимании с Трампом по иранскому вопросу

Зеленский заявил о необходимости срочных поставок Patriot

Пролет самолета Нетаньяху через воздушное пространство Греции, Италии и Франции вызвал дискуссии

Число погибших в результате израильских атак на сектор Газа возросло до 73 335 человек

Украина подала иск в CAS против решения МОК по Олимпийскому комитету России



Во французском департаменте Жиронд температура может достичь 42 градусов

В Минэнерго России заявили о контроле над ситуацией на рынке топлива

Трамп заявил о хороших встречах с Нетаньяху и Зеленским

Хуситы заявили о сбитии саудовского БПЛА над йеменской провинцией Саада

Пакистан: за последние 24 часа в Хайбер-Пахтунхва и Белуджистане нейтрализованы 32 боевика

США ввели санкции в отношении 8 танкеров и 10 организаций за предполагаемую причастность к торговле иранской нефтью

Трамп пригрозил Ирану «очень жестким ударом» в ответ на атаки по Иордании

«Хашд аш-Шааби» заявил о гибели не менее 20 членов при ударах США и Саудовской Аравии по Ираку

Российский «Сбер» увеличил чистую прибыль за первое полугодие на 18,6%

УЕФА резко отреагировала на давление ФИФА на футбольные федерации

В Украине заявили о поражении Рязанского НПЗ, базы катеров Черноморского флота РФ и других объектов российских войск

В Wildberries сообщили об эвакуации объекта в Рязани

Во Флориде привели в исполнение сразу два смертных приговора в один день

Минторг Казахстана: Wildberries не обращалась с запросом о размещении новых складов в стране

На юго-западе Франции из-за пожаров сотни домов остались без электричества

Численность населения в Японии впервые за 42 года опустилась ниже 120 млн

Число погибших в результате землетрясения в Японии возросло до 13 человек