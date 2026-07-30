Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 30 июля

Президент Эрдоган: Предпринимаем решительно шаги, которые позволят превратить Турцию в технологический центр региона
Глава МИД Турции принял председателя Политического бюро ХАМАС
МИД ТРСК: Возвращение к моделям соглашений на основе федерации не соответствует нынешним реалиям
МИД Турции приветствует усилия генсека ООН в отношении кипрского вопроса
Президент Аун: Координация с Турцией для Ливана — это не временный выбор, а стратегическая необходимость
Трамп заявил, что США «очень жестко» ответят за атаку на американский танкер в Египте
Генсек ООН назвал урегулирование на Кипре жизненно важным
Турецкий фонд İHH продолжает оказывать гумпомощь в Ливане
В Анкаре проходит семинар «Преступления в сфере интеллектуальной собственности и общественное здравоохранение»
TİKA открыло в Пакистане Центр поддержки здоровья матери и ребенка
В порт Мармариса в Турции прибыло круизное судно «Azamara Onward»
Президент ТРСК: О присутствии Европейского союза за столом переговоров речи не идет
На Кипре завершилась трехсторонняя встреча под эгидой генсека ООН Гутерриша
Глава МИД Казахстана и госсекретарь США обсудили ситуацию вокруг Каспийского трубопроводного консорциума
В Азербайджане стартовала программа TİKA «Послы развития»
Турецкие ученые обнаружили остатки четырех новых карликовых галактик, поглощенных Млечным Путем
В Казахстане стартовали «Игры будущего 2026»
Федеральная резервная система США оставила процентную ставку на уровне 3,5%–3,75%
«Торговое давление» России на Армению усиливается
Иракский шиитский лидер обвинил поддерживаемые Ираном группировки в том, что они «втягивают Ирак в войну»
Армия Израиля признала, что нанесла удар по мечети в секторе Газа и разрушила её
Лавров назвал предложения Запада по переговорам с РФ «ультиматумом»
Сенат США утвердил Клейтона на пост директора Национальной разведки
Нетаньяху заявил о полном взаимопонимании с Трампом по иранскому вопросу
Зеленский заявил о необходимости срочных поставок Patriot
Пролет самолета Нетаньяху через воздушное пространство Греции, Италии и Франции вызвал дискуссии
Число погибших в результате израильских атак на сектор Газа возросло до 73 335 человек
Украина подала иск в CAS против решения МОК по Олимпийскому комитету России
Во французском департаменте Жиронд температура может достичь 42 градусов
В Минэнерго России заявили о контроле над ситуацией на рынке топлива
Трамп заявил о хороших встречах с Нетаньяху и Зеленским
Хуситы заявили о сбитии саудовского БПЛА над йеменской провинцией Саада
Пакистан: за последние 24 часа в Хайбер-Пахтунхва и Белуджистане нейтрализованы 32 боевика
США ввели санкции в отношении 8 танкеров и 10 организаций за предполагаемую причастность к торговле иранской нефтью
Трамп пригрозил Ирану «очень жестким ударом» в ответ на атаки по Иордании
«Хашд аш-Шааби» заявил о гибели не менее 20 членов при ударах США и Саудовской Аравии по Ираку
Российский «Сбер» увеличил чистую прибыль за первое полугодие на 18,6%
УЕФА резко отреагировала на давление ФИФА на футбольные федерации
В Украине заявили о поражении Рязанского НПЗ, базы катеров Черноморского флота РФ и других объектов российских войск
В Wildberries сообщили об эвакуации объекта в Рязани
Во Флориде привели в исполнение сразу два смертных приговора в один день
Минторг Казахстана: Wildberries не обращалась с запросом о размещении новых складов в стране
На юго-западе Франции из-за пожаров сотни домов остались без электричества
Численность населения в Японии впервые за 42 года опустилась ниже 120 млн
Число погибших в результате землетрясения в Японии возросло до 13 человек