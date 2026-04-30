Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 30 апреля Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Президент Эрдоган призвал к «единству и братству» на фоне ситуации в регионе

Хакан Фидан: позиция турецкого правительства по вопросу вступления в ЕС не изменилась

ТРСК: греческая администрация Кипра не имеет полномочий представлять турецкий народ Кипра и весь остров

Министр иностранных дел Турции был принят премьер-министром Австрии

Экс-президент Германии: У Турции есть множество преимуществ

Turkish Airlines возобновляет​ полеты в Дамаск, Бейрут и Амман

Турция представит новейшие бронемашины и платформу с лазерной системой на SAHA EXPO-2026

ЕС поддержал контакты Турции и Армении по восстановлению железнодорожного сообщения

Четвертый этап 61-й Президентской велогонки Турции выиграл поляк Станислав Аниолковски

Круизный лайнер «Astoria Grande» с 856 пассажирами на борту прибыл в Амасру

Министр по делам семьи и социальных услуг Турции приняла директора по глобальной безопасности социальной сети Meta

Число погибших в результате израильских атак на Ливан со 2 марта достигло 2576

В Стамбуле стартует Кубок Европы по дзюдо среди юниоров

B 2025 году общемировые расходы на оборону выросли на 2,9%

Представители спутникового и космического сектора собрались на мероприятии «INSECSPACE-26»

Нетаньяху провел «совещание по безопасности» из-за Глобальной флотилии «Сумуд»

ФИФА увеличила призовой фонд ЧМ-2026 до $871 млн

Израиль одобрил строительство 126 незаконных жилых домов на Западном берегу

Путин и Трамп обсудили урегулирование в Украине, ситуацию вокруг Ирана и экономические отношения

Украина призвала Израиль арестовать судно с «краденым зерном»

Состоялась тринадцатая встреча Госкомиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией

Украина ввела санкции против белорусских предприятий и окружения Лукашенко

Казахстан и Чехия нацелены на углубление многогранного сотрудничества

Актау избран туристической столицей ОЭС на 2030 год

Путин заявил о широких перспективах сотрудничества РФ с Конго

Антикоррупционный совет Украины призвал отстранить Умерова с должности секретаря СНБО

Страны ОДКБ подтвердили приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия

С: первый транш из €90 млрд для Украины пойдет на дроны

Узбекистан и Сингапур наметили пути развития политико-дипломатического сотрудничества

Кремль: РФ не рассматривает возможность выхода из формата ОПЕК+

Глава МИД Ирана обсудил с коллегами из Индии и Польши региональные вопросы

Захарова: Москва следит за действиями ЕС и НАТО в военно-ядерной сфере

В российском Туапсе продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов

Лидеры Казахстана и Беларуси обсудили расширение сотрудничества

Украина ввела новые санкции против российских физических лиц и судов

Посол Великобритании: единственной страной, имеющей «особые отношения» с США, вероятно, является Израиль

СМИ: стоимость «Золотого флота» Трампа превысит 17 млрд $

В результате израильских ударов по югу Ливана погибли 5 человек

Молдова и Румыния нацелены на укрепление стратегического партнерства

Модели ИИ отвечают на запросы с позиций западного мировоззрения

Армия Израиля задержала свыше 20 палестинцев на оккупированном Западном берегу

Власти Мексики разместили 130 тыс. военнослужащих для обеспечения безопасности на фоне действий наркокартелей

ООН: 7,8 млн человек в Южном Судане столкнулись с угрозой голода