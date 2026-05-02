Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 3 мая Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Президент Эрдоган: 2026–2035 годы объявлены Десятилетием семьи и демографии



ASELSAN укрепляет свой глобальный бренд через новый логотип и девиз



В апреле экспорт продукции оборонной и авиационной промышленности Турции составил 962 млн долларов



Вице-президент Турции совершит поездку в Армению



Глава Минторга Турции : объем экспорта в апреле достиг 25,4 млрд долларов



Активист флотилии Global Sumud: «На нас напали с применением пластиковых пуль»



Эмине Эрдоган приняла участие в презентации «Документа о видении на 10 лет в области семьи и народонаселения»



Азербайджан и Турция завершили совместные учения «TurAz Qartalı-2026»



Итальянец Баллерини стал победителем 7-го этапа Президентского велотура Турции



Число погибших в результате атак, совершаемых Израилем в Ливане с 2 марта, возросло до 2 659 человек



Задержанные Израилем активисты флотилии «Сумуд» рассказали о пережитом



Двоих активистов Глобальной флотилии «Сумуд» доставили в Израиль



В Иране у более чем 250 человек конфисковано имущество по обвинению в «угрозе национальной безопасности»



Экономическое будущее Азии на фоне военных конфликтов будет обсуждаться в Самарканде



РФ допускает сопровождение торгового флота в Балтийском море силами ВМФ



Иранский военный заявил о возможной новой войне с США



При ударах Израиля по Ливану с ночи погибли 13 человек



СМИ: иранские удары повредили 16 военных объектов США на Ближнем Востоке



Франция потребовала вынести «показательное наказание» виновнику нападения на французскую монахиню в Иерусалиме



Президент РФ подписал закон о ратификации соглашения о военном сотрудничестве с Никарагуа



Пентагон оценивает потери Ирана от морской блокады США в $4,8 млрд



США одобрили крупные продажи вооружений Израилю и странам Персидского залива



Иран казнил двух человек по обвинению в шпионаже в пользу «Моссада»



Пентагон: США выведут около 5 тысяч военных из Германии в течение года



Зеленский обсудил с премьером Словакии «возможность лично встретиться в ближайшее время»



Назначенный для формирования правительства Ирака посетил Эрбиль



В Швеции прошли акции протеста против атак Израиля на Газу и Ливан



Украина готова к сотрудничеству с Японией в сфере дронов и беспилотных систем



США расширили санкции против правительства Кубы



Опрос: большинство американцев считают «ошибкой» применение силы против Ирана



Трамп заявил о возможной «смене власти» на Кубе на фоне напряженности с Ираном



Ландо Норрис выиграл спринт-гонку на Гран-при Формулы-1 в Майами



Иран и Япония обменялись мнениями по вопросам прекращения конфликта на Ближнем Востоке



Зеленский: Россия выпустила по Украине около 1600 ударных дронов, 1100 управляемых авиабомб и 3 ракеты



В НАТО обсуждают заявление США о выводе войск из Германии



В МО РФ сообщили о взятии под контроль населенного пункта Мирополье в Украине



Израильтяне, захватившие палестинские территории, ранили 7 человек на оккупированном Западном берегу



Иордания и США обсудили усилия по снижению напряженности в регионе



Служба береговой охраны Йемена: у берегов Шебвы захвачен нефтяной танкер



Массивные лесные пожары на северо-востоке Японии взяты под контроль

