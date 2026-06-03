Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 3 июня Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

В Сенегале сформировано новое правительство

В Украине в результате массированной атаки погибли свыше 11, пострадали более100 человек

Глава МИД Турции провел переговоры с руководством Сингапура

Трамп: меморандум по Ормузскому проливу может быть согласован на следующей неделе

В МИД РФ назвали задержание танкера Tagor примером «европейского правового нигилизма»

Число жертв израильских атак на Газу возросло до 72 942

Кремль: РФ наносят «системные удары» по Украине и «эта практика будет продолжаться»

Глава МИД Турции: Трамп планирует принять участие в саммите НАТО в Анкаре

Пашинян: ЕАЭС должен открывать для Армении новые возможности, а не наоборот

МИД: РФ и США удалось не допустить «фатального сбоя» в работе дипмиссий

Состоялась церемония, посвященная вводу в эксплуатацию железной дороги Баку—Тбилиси—Карс на полную мощность

Турция и Нидерланды обсудили ситуацию в мире и регионе

Кремль: делегация США впервые за несколько лет примет участие в ПМЭФ

Число погибших в результате атак Израиля на Ливан со 2 марта возросло до 3 468 человек

В Украине сообщили о жертвах и пострадавших в результате массированной атаки

Россия ввела санкции против пяти граждан Великобритании

Россия обновила Концепцию безопасности в Персидском заливе

Председатель Совета ЕС считает, что нет необходимости предоставлять Украине особый статус

Состоялся телефонный разговор президента Турции и премьера Армении

Трамп назначил Уильяма Пулте исполняющим обязанности директора Национальной разведки

Лидеры РФ и Беларуси обсудили международную повестку дня и обстановку в регионе

Главы МИД Турции и 7 стран осудили действия израильтян в отношении мечети Аль-Акса

Президент Эрдоган встретился в Анкаре с главой Суверенного совета Судана

В Карсе состоялась «Встреча деловых кругов Турции и Армении»

Зеленский: РФ планирует удары по производителям украинских ракет