Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 3 июня

Abdulrahman Yusupov
03 Июнь 2026•Обновить: 03 Июнь 2026
В Сенегале сформировано новое правительство
В Украине в результате массированной атаки погибли свыше 11, пострадали более100 человек
Глава МИД Турции провел переговоры с руководством Сингапура
Трамп: меморандум по Ормузскому проливу может быть согласован на следующей неделе
В МИД РФ назвали задержание танкера Tagor примером «европейского правового нигилизма»
Число жертв израильских атак на Газу возросло до 72 942
Кремль: РФ наносят «системные удары» по Украине и «эта практика будет продолжаться»
Глава МИД Турции: Трамп планирует принять участие в саммите НАТО в Анкаре
Пашинян: ЕАЭС должен открывать для Армении новые возможности, а не наоборот
МИД: РФ и США удалось не допустить «фатального сбоя» в работе дипмиссий
Состоялась церемония, посвященная вводу в эксплуатацию железной дороги Баку—Тбилиси—Карс на полную мощность
Турция и Нидерланды обсудили ситуацию в мире и регионе
Кремль: делегация США впервые за несколько лет примет участие в ПМЭФ
Число погибших в результате атак Израиля на Ливан со 2 марта возросло до 3 468 человек
В Украине сообщили о жертвах и пострадавших в результате массированной атаки
Россия ввела санкции против пяти граждан Великобритании
Россия обновила Концепцию безопасности в Персидском заливе
Председатель Совета ЕС считает, что нет необходимости предоставлять Украине особый статус
Состоялся телефонный разговор президента Турции и премьера Армении
Трамп назначил Уильяма Пулте исполняющим обязанности директора Национальной разведки
Лидеры РФ и Беларуси обсудили международную повестку дня и обстановку в регионе
Главы МИД Турции и 7 стран осудили действия израильтян в отношении мечети Аль-Акса
Президент Эрдоган встретился в Анкаре с главой Суверенного совета Судана
В Карсе состоялась «Встреча деловых кругов Турции и Армении»
Зеленский: РФ планирует удары по производителям украинских ракет