Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 3 июля Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Глава МИД Турции: Прекращения войны в Украине, стабилизация Сирии и Ирака совпадает со стратегическими целями Турции



Хакан Фидан принял лидера «Исламского фронта освобождения Моро» на Филиппинах



НАТО: TCG Anadolu выполняет функции «плавучей базы БПЛА» и обеспечивает технологическое превосходство Альянса на море



МИД Турции «решительно» осудила теракт, совершенный в столице Сирии Дамаске



Бурханеттин Дуран самым решительным образом осудил вероломный террористический акт, совершенный в районе Хиджаз столицы Сирии Дамаска



Лидеры ОАЭ и Ливии обменялись мнениями о мерах по обеспечению стабильности и прочного мира в регионе



На форуме НАТО в Анкаре представят лучшие образцы турецкого оборонпрома



Глава компании Baykar: беспилотники совершат революцию в боевой авиации



Объединенный штабной комплекс «Полумесяц и звезда» в Анкаре впервые примет саммит НАТО



Число пользователей оптоволоконного интернета в Турции за год выросло на 2 млн



Оснащенный Турцией венесуэльский спасотряд продолжает работу в зоне землетрясения



Круизное судно «Astoria Grande» с 585 пассажирами на борту пришвартовалось в порту Самсуна



Турецкая балерина вышла в финал престижного конкурса на сцене Большого театра



Глава МИД Словакии: Турция выполняет весомую роль не только в рамках НАТО, но и в качестве важного регионального игрока



Саммит НАТО в Анкаре: на пути к реализации исторических решений саммита Альянса в Гааге



В МИД Катара заявили о прогрессе в ходе непрямых переговоров между США и Ираном



Piaggio добилась с Baykar результатов сверх взятых обязательств



В центре Дамаска произошел мощный взрыв у входа в кафе



Кабмин РФ разрешил до конца 2026 года оборот бензина стандарта «Евро-3»



Число погибших в результате атак Израиля на Ливан с 2 марта достигло 4 298 человек



Арабские страны осудили смертоносный взрыв в кафе в сирийской столице



Власти Ирака заявили о хищении более 2 трлн долларов с 2003 года



Число жертв атак Израиля на сектор Газа возросло до 73 074



Сумма ущерба в Газе, нанесённого в результате геноцида, совершаемого Израилем, достигла как минимум 80 млрд долларов



В результате удара израильского дрона по сектору Газа пострадали 7 палестинцев



Ирак: церемонии прощания с Хаменеи пройдут только в Кербеле и Наджафе



Урсула фон дер Ляйен: Армения получит 18 млн евро от ЕС на диверсификацию торговли



Франция и США обсудили подготовку к саммиту НАТО в Анкаре



Лидер ливанских друзов: Нам нужно открыть новую страницу в отношениях с Сирией



Премьер: Армения не стремится к кризису в отношениях с РФ



В Израиле в третий раз подожгли кафе, работавшее в Шаббат



Франция наложила штраф на нефтяной танкер, который, как предполагается, принадлежит «теневому флоту» России



В Венесуэле, человек, оказавшийся под завалами в результате землетрясений, спасён спустя 8 дней



Число детей, погибших в результате израильского геноцида в Газе, превысило 21 500



СМИ: после поездки в Индию у женщины обнаружили 38 паразитов в мозге



В Венесуэле объявили семидневный национальный траур в память о жертвах землетрясений



Трамп: США являются «страной, которая тратит на НАТО больше всех»



При вооруженном столкновении в Иране погибли 6 человек



Токаев обсудил с международными инвесторами расширение сотрудничества и новые проекты



Глава МИД Ливана: в отношениях с Сирией открылась новая страница, основанная на взаимном уважении и общих интересах



Лукашенко заявил о необходимости запустить «новый этап» в отношениях Беларуси и Мьянмы



Правозащитный центр Adalah: соглашение США о посольстве в Иерусалиме - законный захват палестинских земель



Украинские дальнобойные ракеты Flamingo оказались в центре внимания после недавних атак



Американский пилот погиб в Индонезии, а самолет сгорел на взлетно-посадочной полосе



Глава ЦБ РФ заявила о готовности к широкому использованию цифрового рубля



Израильская армия нанесла авиаудары по югу Ливана



Китай вывел на орбиту океанографический спутник «Хайян-2E»



В Минобороны РФ сообщили о перехвате 327 БПЛА за ночь



Кая Каллас: будущее Боснии и Герцеговины - в Европейском союзе



В Польше задержали двух человек по подозрению в работе на белорусскую разведку



В Нигерии 18 человек погибли при столкновении грузовика с пассажирским автобусом



Индия предупредила: новая функция WhatsApp может способствовать росту киберпреступности

