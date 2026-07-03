Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 3 июля

Глава МИД Турции: Прекращения войны в Украине, стабилизация Сирии и Ирака совпадает со стратегическими целями Турции
Хакан Фидан принял лидера «Исламского фронта освобождения Моро» на Филиппинах
НАТО: TCG Anadolu выполняет функции «плавучей базы БПЛА» и обеспечивает технологическое превосходство Альянса на море
МИД Турции «решительно» осудила теракт, совершенный в столице Сирии Дамаске
Бурханеттин Дуран самым решительным образом осудил вероломный террористический акт, совершенный в районе Хиджаз столицы Сирии Дамаска
Лидеры ОАЭ и Ливии обменялись мнениями о мерах по обеспечению стабильности и прочного мира в регионе
На форуме НАТО в Анкаре представят лучшие образцы турецкого оборонпрома
Глава компании Baykar: беспилотники совершат революцию в боевой авиации
Объединенный штабной комплекс «Полумесяц и звезда» в Анкаре впервые примет саммит НАТО
Число пользователей оптоволоконного интернета в Турции за год выросло на 2 млн
Оснащенный Турцией венесуэльский спасотряд продолжает работу в зоне землетрясения
Круизное судно «Astoria Grande» с 585 пассажирами на борту пришвартовалось в порту Самсуна
Турецкая балерина вышла в финал престижного конкурса на сцене Большого театра
Глава МИД Словакии: Турция выполняет весомую роль не только в рамках НАТО, но и в качестве важного регионального игрока
Саммит НАТО в Анкаре: на пути к реализации исторических решений саммита Альянса в Гааге
В МИД Катара заявили о прогрессе в ходе непрямых переговоров между США и Ираном
Piaggio добилась с Baykar результатов сверх взятых обязательств
В центре Дамаска произошел мощный взрыв у входа в кафе
Кабмин РФ разрешил до конца 2026 года оборот бензина стандарта «Евро-3»
Число погибших в результате атак Израиля на Ливан с 2 марта достигло 4 298 человек
Арабские страны осудили смертоносный взрыв в кафе в сирийской столице
Власти Ирака заявили о хищении более 2 трлн долларов с 2003 года
Число жертв атак Израиля на сектор Газа возросло до 73 074
Сумма ущерба в Газе, нанесённого в результате геноцида, совершаемого Израилем, достигла как минимум 80 млрд долларов
В результате удара израильского дрона по сектору Газа пострадали 7 палестинцев
Ирак: церемонии прощания с Хаменеи пройдут только в Кербеле и Наджафе
Урсула фон дер Ляйен: Армения получит 18 млн евро от ЕС на диверсификацию торговли
Франция и США обсудили подготовку к саммиту НАТО в Анкаре
Лидер ливанских друзов: Нам нужно открыть новую страницу в отношениях с Сирией
Премьер: Армения не стремится к кризису в отношениях с РФ
В Израиле в третий раз подожгли кафе, работавшее в Шаббат
Франция наложила штраф на нефтяной танкер, который, как предполагается, принадлежит «теневому флоту» России
В Венесуэле, человек, оказавшийся под завалами в результате землетрясений, спасён спустя 8 дней
Число детей, погибших в результате израильского геноцида в Газе, превысило 21 500
СМИ: после поездки в Индию у женщины обнаружили 38 паразитов в мозге
В Венесуэле объявили семидневный национальный траур в память о жертвах землетрясений
Трамп: США являются «страной, которая тратит на НАТО больше всех»
При вооруженном столкновении в Иране погибли 6 человек
Токаев обсудил с международными инвесторами расширение сотрудничества и новые проекты
Глава МИД Ливана: в отношениях с Сирией открылась новая страница, основанная на взаимном уважении и общих интересах
Лукашенко заявил о необходимости запустить «новый этап» в отношениях Беларуси и Мьянмы
Правозащитный центр Adalah: соглашение США о посольстве в Иерусалиме - законный захват палестинских земель
Украинские дальнобойные ракеты Flamingo оказались в центре внимания после недавних атак
Американский пилот погиб в Индонезии, а самолет сгорел на взлетно-посадочной полосе
Глава ЦБ РФ заявила о готовности к широкому использованию цифрового рубля
Израильская армия нанесла авиаудары по югу Ливана
Китай вывел на орбиту океанографический спутник «Хайян-2E»
В Минобороны РФ сообщили о перехвате 327 БПЛА за ночь
Кая Каллас: будущее Боснии и Герцеговины - в Европейском союзе
В Польше задержали двух человек по подозрению в работе на белорусскую разведку
В Нигерии 18 человек погибли при столкновении грузовика с пассажирским автобусом
Индия предупредила: новая функция WhatsApp может способствовать росту киберпреступности