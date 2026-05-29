Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 29 мая Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Президенты Турции и Алжира обсудили двусторонние отношения и региональные вопросы



В Колумбии прошли мероприятия в рамках «Недели турецкой кухни»



Число погибших в результате атак Израиля в Ливане с 2 марта, возросло до 3 324 человек



В Азербайджане отмечают День независимости



Иранские СМИ: утверждение о том, что Иран и США достигли соглашения, не соответствует действительности



Путин: по инициативе России создан международный альянс в области ИИ



Трамп заявил о «полной и безоговорочной» поддержке Пашиняна на выборах в Армении



Президент Алиев: Азербайджан является независимым государством в подлинном смысле этого слова



Администрация США оказывает давление по поводу банкнот с изображением Трампа



Россия с 30 мая ограничивает ввоз плодоовощной продукции из Армении



Токаев заявил об отсутствии спорных вопросов между Казахстаном и Россией



Путин: встречи в Астане прошли «в деловом и конструктивном ключе»



Сирия поздравила Азербайджан с Днём независимости



За последние 48 часов в секторе Газа Израилем убиты 16 палестинцев



Сергей Шойгу: Россия может нанести удар по Киеву «в любой момент»



Китай будет поддерживать экономическое развитие Кубы и благосостояние её населения



СМИ: Переговорщики из США и Ирана достигли соглашения, однако Трамп пока не одобрил его



Израиль продолжает атаки на Газу, несмотря на режим прекращения огня



В Индии отметили Курбан-байрам



Путин: Военное сотрудничество между РФ и РК остается важным фактором стабильности и безопасности в регионе



Израильские удары по югу Ливана: число погибших выросло до 14



Мусульмане Сальвадора отметили Курбан-байрам



КСИР Ирана заявил об ударе по американской авиабазе в ответ на атаку в Бендер-Аббасе



Израиль начал новые авиаудары по городу Сур в Ливане несмотря на перемирие



Пашинян: Армения не собирается выходить из ЕАЭС



Лидеры РФ и Казахстана ознакомились с презентациями совместных проектов двух стран



Зеленский находится с визитом в Швеции

Израильская армия нанесла удар по дому в городе Сайда на юге Ливана: погибли два человека



Каллас предупредила страны ЕС о «ловушке выбора собеседников» со стороны РФ



США вновь ввели санкции против спецдокладчика ООН по Палестине Франчески Альбанезе



Инфляционный кризис в Венесуэле усугубляет положение пенсионеров



Москва заявила протест послу Люксембурга из-за эксгумации останков Андрея Мельника



Нетаньяху: Израиль контролирует 60 % территории Газы и намеревается расширить этот контроль до 70 %



Италия призывает к снижению напряженности в Ливане



Глава МИД РФ ответил на слова Пашиняна о возможности «разбогатеть»



Женщины из племени аймара провели акцию протеста в Боливии



Израильский удар по югу Ливана унес жизнь еще одного военнослужащего



Путин: Москва выступает за тесное сотрудничество в обеспечении глобальной стабильности



Зеленский: Украина сможет получить первые Gripen в течение 10 месяцев



Израиль нанес авиаудар по югу Бейрута, несмотря на перемирие



Иран: За последние 24 часа через Ормузский пролив прошло 26 судов

