Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 29 июня

Abdulrahman Yusupov
29 Июня 2026•Обновить: 29 Июня 2026
Путин и Лукашенко продолжили переговоры во второй день встречи на Валдае
КСИР Ирана заявил об ударах по базам США в Кувейте и Бахрейне
Президенты Ливана и США обсудили рамочное соглашение с Израилем
В CENTCOM сообщили об ударах по Ирану в ответ на «атаки на коммерческое судоходство»
Трамп: США могут оказаться вынуждены «довести до конца» начатое в Иране
Зеленский сообщил об ударах по двум НПЗ в Росси
Экс-президент РФ: Запад относится к Армении исключительно как к «инструменту борьбы» против России
Израильская армия вновь подвергла обстрелу юг Ливана
ВОЗ: С начала волны жары в Европе погибли более 1300 человек
Путин заявил о попытках «избавиться от России»
В Украине сообщили о жертвах и пострадавших при ударе по Запорожью
Путин: РФ начала использовать запасы топлива
Глава МИД Украины призвал РФ к переговорам для завершения конфликта
Глава евродипломатии совершит визит в Турцию