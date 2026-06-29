Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 29 июня Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Путин и Лукашенко продолжили переговоры во второй день встречи на Валдае

КСИР Ирана заявил об ударах по базам США в Кувейте и Бахрейне

Президенты Ливана и США обсудили рамочное соглашение с Израилем

В CENTCOM сообщили об ударах по Ирану в ответ на «атаки на коммерческое судоходство»

Трамп: США могут оказаться вынуждены «довести до конца» начатое в Иране

Зеленский сообщил об ударах по двум НПЗ в Росси

Экс-президент РФ: Запад относится к Армении исключительно как к «инструменту борьбы» против России

Израильская армия вновь подвергла обстрелу юг Ливана

ВОЗ: С начала волны жары в Европе погибли более 1300 человек

Путин заявил о попытках «избавиться от России»

В Украине сообщили о жертвах и пострадавших при ударе по Запорожью



Путин: РФ начала использовать запасы топлива



Глава МИД Украины призвал РФ к переговорам для завершения конфликта



Глава евродипломатии совершит визит в Турцию

