Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 29 июля

Президент Эрдоган: Соглашение по добыяе нефти в Киркуке исторический шаг в плане сотрудничества в энергетической сфере
Премьер-министр Ирака: «Дорога развития» символ экономического сотрудничества между двумя соседними странами
Президент Эрдоган с официальной церемонией встретил премьер-министра Ирака Али Зейди
Турецкая нефтяная компания TPAO приобрела 15 % акций компании BP Energy Company of Kirkuk
Между Турцией и Ираком подписано 3 соглашения
Турция доставила гумпомощь в 85 стран на пяти континентах
Еврокомиссия поблагодарила Турцию за помощь в тушении лесных пожаров в Испании
Систему ASELFLIR-500 турецкой ASELSAN интегрировали в самолет Mwari южноафриканского производства
Турция и Ирак обсудили вопросы сотрудничества в области оборонной промышленности
Ирак приветствует участие турецких компаний в проекте «Дорога развития»
Турция вслед за Испанией направила два самолета для тушения лесных пожаров во Францию
Турецкий Красный Полумесяц оказал продовольственную помощь в Судане
Хакан Фидан: Турция за независимость, суверенитет и территориальную целостность Судана
Интеграция таможенных систем Турции и Ирака позволит увеличить торговлю между странами
МИД Турции и Судана укрепляют сотрудничество в сфере подготовки дипломатов
В Белом Доме состоялась встреча президентов Трампа и Зеленского
Турецкие и казахстанские педагоги при поддержке TİKA встретились в Астане
Зеленский: Обсудили с президентом Трампом вопрос лицензии на производство Patriot и несколько других идей
Делегация ХАМАС направляется в Каир для обсуждения второго этапа соглашения о прекращении огня
За шесть месяцев Израиль задержал более 3,6 тысячи палестинцев
Баку назвал необоснованными попытки связать Карабах с механизмами ОДКБ
В Саудовской Аравии перехватили беспилотники, выпущенные проиранскими силами из Ирака
Axios: Во время визита в США Нетаньяху, как и Зеленский, может столкнуться с резкими высказываниями Трампа
МИД: Россия и Китай обсуждают введение постоянного безвизового режима
Коллонна в поддержку Палестины из Франции прибыла в столицу Черногории
Швейцарские власти объявили «красный» уровень опасности из-за жары
Советник по нацбезопасности Ирака заявил о наличии «связанных с Украиной ячеек», причастных к атакам на страны Персидского залива
Национальный банк Кыргызстана сохранил учетную ставку на уровне 12,00%
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло на юге Японии
СМИ: оценка Трампом политики Зеленского в последние недели изменилась в положительную сторону
«Газпром» получил 78,4 млрд рублей чистой прибыли в первом полугодии
Глава МИД Украины: Киев стремится избежать «ненужной эскалации» после атаки на судно в Каспийском море
Отец и сын совершают кругосветное путешествие на 50-летней Vespa
В Вашингтоне прошла акция протеста против визита Биньямина Нетаньяху в США
Министр обороны Израиля: США не дают согласия на удары по энергетическим объектам Ирана
На военной базе США в Южной Корее произошла утечка белого фосфора
Таджикистан привлек почти 1,9 млрд долларов иностранных инвестиций
Нацагентство Кыргызстана по инвестициям: Товарооборот с Узбекистаном превысил $1,2 млрд
В Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль населенного пункта Красный Кут
Лукашенко: во взаимоотношениях Беларуси и США складывается хорошая динамика
В Иране публично казнили двоих человек
В направлении Московского региона летело более 390 БПЛА
Более 170 израильтян совершили рейд на мечеть Аль-Акса
На северо-западе Китая произошло два землетрясения магнитудой 5,7 и 5,8
Исламская организация сопротивления Ирака отвергла причастность к атакам БПЛА на нефтяные объекты Саудовской Аравии
МИД Украины отверг обвинения Ирака в причастности к противоправной деятельности
Wildberries выплатила более 40 млн рублей пострадавшим от украинских атак
Лидер СБР в Судане запретил своим вооруженным силам публиковать видео в соцсетях
Генеральный секретарь ООН осудил нападения израильских оккупационных сил на Западном берегу
Министр иностранных дел Израиля и Украины обсудили актуальные темы дня
Южная Корея пообещала содействовать возобновлению переговоров между КНДР и США