Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 29 июля Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Президент Эрдоган: Соглашение по добыяе нефти в Киркуке исторический шаг в плане сотрудничества в энергетической сфере

Премьер-министр Ирака: «Дорога развития» символ экономического сотрудничества между двумя соседними странами

Президент Эрдоган с официальной церемонией встретил премьер-министра Ирака Али Зейди

Турецкая нефтяная компания TPAO приобрела 15 % акций компании BP Energy Company of Kirkuk

Между Турцией и Ираком подписано 3 соглашения

Турция доставила гумпомощь в 85 стран на пяти континентах

Еврокомиссия поблагодарила Турцию за помощь в тушении лесных пожаров в Испании

Систему ASELFLIR-500 турецкой ASELSAN интегрировали в самолет Mwari южноафриканского производства

Турция и Ирак обсудили вопросы сотрудничества в области оборонной промышленности

Ирак приветствует участие турецких компаний в проекте «Дорога развития»

Турция вслед за Испанией направила два самолета для тушения лесных пожаров во Францию

Турецкий Красный Полумесяц оказал продовольственную помощь в Судане

Хакан Фидан: Турция за независимость, суверенитет и территориальную целостность Судана

Интеграция таможенных систем Турции и Ирака позволит увеличить торговлю между странами

МИД Турции и Судана укрепляют сотрудничество в сфере подготовки дипломатов

В Белом Доме состоялась встреча президентов Трампа и Зеленского

Турецкие и казахстанские педагоги при поддержке TİKA встретились в Астане



Зеленский: Обсудили с президентом Трампом вопрос лицензии на производство Patriot и несколько других идей



Делегация ХАМАС направляется в Каир для обсуждения второго этапа соглашения о прекращении огня



За шесть месяцев Израиль задержал более 3,6 тысячи палестинцев



Баку назвал необоснованными попытки связать Карабах с механизмами ОДКБ



В Саудовской Аравии перехватили беспилотники, выпущенные проиранскими силами из Ирака

Axios: Во время визита в США Нетаньяху, как и Зеленский, может столкнуться с резкими высказываниями Трампа



МИД: Россия и Китай обсуждают введение постоянного безвизового режима



Коллонна в поддержку Палестины из Франции прибыла в столицу Черногории



Швейцарские власти объявили «красный» уровень опасности из-за жары



Советник по нацбезопасности Ирака заявил о наличии «связанных с Украиной ячеек», причастных к атакам на страны Персидского залива



Национальный банк Кыргызстана сохранил учетную ставку на уровне 12,00%



Землетрясение магнитудой 7,1 произошло на юге Японии



СМИ: оценка Трампом политики Зеленского в последние недели изменилась в положительную сторону



«Газпром» получил 78,4 млрд рублей чистой прибыли в первом полугодии



Глава МИД Украины: Киев стремится избежать «ненужной эскалации» после атаки на судно в Каспийском море



Отец и сын совершают кругосветное путешествие на 50-летней Vespa



В Вашингтоне прошла акция протеста против визита Биньямина Нетаньяху в США



Министр обороны Израиля: США не дают согласия на удары по энергетическим объектам Ирана



На военной базе США в Южной Корее произошла утечка белого фосфора



Таджикистан привлек почти 1,9 млрд долларов иностранных инвестиций



Нацагентство Кыргызстана по инвестициям: Товарооборот с Узбекистаном превысил $1,2 млрд



В Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль населенного пункта Красный Кут



Лукашенко: во взаимоотношениях Беларуси и США складывается хорошая динамика



В Иране публично казнили двоих человек



В направлении Московского региона летело более 390 БПЛА



Более 170 израильтян совершили рейд на мечеть Аль-Акса



На северо-западе Китая произошло два землетрясения магнитудой 5,7 и 5,8



Исламская организация сопротивления Ирака отвергла причастность к атакам БПЛА на нефтяные объекты Саудовской Аравии



МИД Украины отверг обвинения Ирака в причастности к противоправной деятельности



Wildberries выплатила более 40 млн рублей пострадавшим от украинских атак



Лидер СБР в Судане запретил своим вооруженным силам публиковать видео в соцсетях



Генеральный секретарь ООН осудил нападения израильских оккупационных сил на Западном берегу



Министр иностранных дел Израиля и Украины обсудили актуальные темы дня



Южная Корея пообещала содействовать возобновлению переговоров между КНДР и США

