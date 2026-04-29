Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 29 апреля Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

В Туапсе в РФ из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на НПЗ

Подозреваемый в нападении на отель в Вашингтоне предстанет перед судом

Путин: Запад утрачивает лидерство, уступая странам Глобального Юга

Число жертв израильских атак на Газу с октября 2023 года возросло до 72 594

Мощный циклон в РФ: повалено более 2 тыс. деревьев, без света остаются 70 тыс. человек

В Кремле осудили новое покушение на президента США

Верховная Рада продлила военное положение в Украине до 2 августа

В Мадриде подписали соглашение об экспорте произведенного TUSAŞ самолета HÜRJET в Испанию

Турция и Армения выступили за скорейший запуск ж/д линии Карс — Гюмри

ОАЭ с 1 мая выйдут из ОПЕК и ОПЕК+

Зеленский анонсировал начало экспорта оружия

Министр обороны Израиля пригрозил разрушить юг Ливана, как это они сделали в Газе

Постпред РФ при ООН: Москва не видит ощутимых результатов от работы Совета мира

Президент США Трамп торжественно приветствовал короля Великобритании Карла III в Белом доме

Президент РФ: удары ВСУ по Туапсе могут вызвать серьезные экологические последствия