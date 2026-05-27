Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 28 мая Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Эрдоган поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

В Анкаре тысячи верующих совершили праздничный намаз по случаю Курбан-байрама

В мечетях Стамбула состоялся праздничный намаз по случаю Курбан-байрама

В аэропортах Турции за 5 лет приняли более 8 млн рейсов

Тысячи палестинцев совершили праздничный намаз среди руин и в палаточных лагерях Газы

США не снимут санкции, даже если Иран откажется от обогащенного урана

В Казахстане мусульмане совершили праздничный намаз по случаю Курбан-байрама

Путин поздравил мусульман России с Курбан-байрамом

СМИ: Проект соглашения между США и Ираном предусматривает сотрудничество Тегерана и Омана в Ормузском проливе

Израиль получил из США первый самолет-заправщик Boeing KC-46

Президент Украины поздравил мусульман с Курбан-байрамом

Владимир Путин прибыл в столицу Казахстана Астану

В результате авиаударов Израиля по югу Ливана погибли 31 человек

Израильские эксперты: Тель-Авив не в состоянии адекватно реагировать на воздушные удары «Хезболлы»

Сборная Ирана по футболу проводит сборы в Анталье

Зеленский просит Трампа о поставках средств ПВО

В Кыргызстане мусульмане совершили праздничный намаз на площадях и в мечетях

В Азербайджане тысячи верующих совершили праздничный намаз по случаю Курбан-байрама

В мечети Аль-Акса совершен праздничный намаз в условиях израильских ограничений

Израиль нанес удары по востоку и югу Ливана в первый день Курбан-байрама

Жертвами израильских атак с начала действия режима прекращения огня стали 910 палестинцев

Представитель МИД РФ: Москва уведомила Ереван о возможности денонсации соглашения по газу

Число погибших в результате атак Израиля на Ливане с 2 марта, возросло до 3 269 человек

В России на Курбан-байрам мечети были переполнены верующими

Посла России в Париже вызвали в Министерство иностранных дел

Армия Израиля начала наносить авиаудары по городу Сур на юге Ливана

Президент Ирана: Враг, не сумевший достичь своих военных целей, пытается нанести ущерб экономике страны

ХАМАС сообщил о гибели одного из лидеров отрядов «Кассам» Мухаммеда Авде

СМИ: Армии Израиля не удалось нанести удар по Бейруту из-за давления Трампа

Число погибших при авиаударе Израиля по району Рималь в Газе возросло до шести

Иран обсуждает с Оманом вопрос о создании нового механизма в Ормузском проливе

В Казахстане разбился самолет Ан-2